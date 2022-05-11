Lật tẩy thói quen xã giao 'xấu' cản trở thành công của 12 cung hoàng đạo: Kim Ngưu phàn nàn bất chấp, Song Tử không tôn trọng quyền riêng tư, Xử Nữ hay xét nét người khác

Trong quá trình giao tiếp với mọi người, họ có thói quen dẫn dắt câu chuyện, chủ đề về phía mình một cách vô thức. Nhất là khi nếu chủ đề ban đầu không khiến Cừu Trắng hứng thú, họ sẽ hăng hái chuẩn bị một bài phát biểu thật dài với những câu chuyện về chính bản thân mình.

Mật ngữ 12 chòm sao bật mí, Bạch Dương vốn là một cung hoàng đạo có cái tôi rất cao, thích được nghe mọi người nói và tán thưởng về mình.

Dù cách kể chuyện của Dương Dương có khôi hài và nghe có vẻ hấp dẫn đến đâu, nếu chỉ chăm chăm nói về mình, họ sẽ trở thành một kẻ quá mức phô trương trong mắt người khác.

Tất cả chúng ta đều thích nói về bản thân, nhưng hội thoại là một cuộc trao đổi ý tưởng và suy nghĩ giữa hai người, nó cần được tạo nên từ hành động luân phiên của nói và nghe. Việc chỉ chăm chăm nói về mình mà không lắng nghe hoặc không cho người khác có cơ hội được nói sẽ khiến Bạch Dương dần phá hỏng các mối quan hệ xã giao của mình.

Kim Ngưu: Luôn phàn nàn không ngừng

Dù mang vẻ ngoài khá thành thật và hiền lành, những người thuộc cung Kim Ngưu thường bi quan hơn và có xu hướng suy nghĩ khá tiêu cực về cuộc sống. Điều này cũng khiến họ truyền năng lượng tiêu cực cho mọi người một cách cố ý hoặc vô ý trong quá trình tương tác với mọi người.

Nhất là khi gặp phải chuyện gì đó không như ý, chòm sao này có thói quen phàn nàn không ngừng với những người xung quanh về những rắc rối mà họ gặp phải gần đây, thậm chí còn không quan tâm tới hoàn cảnh và thời điểm. Và đây là một trong những lý do quan trọng khiến nhiều người đánh giá Kim Ngưu là “buồn tẻ” và “nhàm chán”.

Hãy ngừng phàn nàn. Có một sự thật là chẳng ai thích những người suốt ngày phàn nàn, than thở. Ngồi một chỗ kêu ca về cái này cái kia không chỉ làm mất thời gian của Ngưu Nhi mà còn ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Năng lượng tiêu cực từ bạn sẽ chỉ khiến mọi người có xu hướng tránh càng xa càng tốt mà thôi.

Song Tử: Thiếu tôn trọng quyền riêng tư của người khác

Song Tử là chòm sao tràn ngập tò mò và hiếu kỳ về thế giới này. Họ thích được khám phá tất cả những gì mình chưa biết, ngay cả bí mật của người khác cũng không ngoại lệ. Càng những điều thầm kín mà người khác không thể nói ra, họ càng có sự hứng thú cao độ!

Thậm chí, việc nắm giữ được bí mật của người khác còn khiến Song Song có cảm giác mình trở thành người đặc biệt và nổi trội hơn mọi người. Nhưng mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối to nếu Song Tử vô tình tiết lộ những bí mật riêng tư không phải của mình.

Nhất là khi đang nói chuyện rôm rả, Song Tử rất khó để kiểm soát được hành vi và suy nghĩ của mình. Thường là đến khi huỵch toẹt hết bí mật của người khác rồi, họ mới chợt nhận ra vấn đề.

Khi sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta luôn đòi hỏi người khác phải tôn trọng quyền riêng tư của mình. Tuy nhiên, việc tôn trọng riêng tư nên đến từ cả hai phía. Nếu Song Tử muốn được tôn trọng quyền riêng tư của bản thân thì họ cũng nên thực hiện điều tương tự với người khác.

Cự Giải: Thờ ơ với những người không liên quan đến mình

Cự Giải là người rất cần có cảm giác an toàn trong mọi hoàn cảnh, mọi mối quan hệ để có thể thoải mái phát huy bản thân.

Để có được cảm giác an toàn đó, họ sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ với mọi người, hy vọng có thể bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp để đối phương luôn quan tâm, chăm sóc, thậm chí hy sinh vì mình khi cần thiết.

Nhưng thực tế là Giải Giải lại chỉ biết nhận mà không biết cho đi điều tương tự. Họ muốn được đối xử tốt và nhiệt tình, nhưng đổi lại lại khá thờ ơ với những người/ việc không liên quan đến mình.

Ngay cả khi ai đó yêu cầu được giúp đỡ, Cự Giải tỏ ra khá thờ ơ và lạnh nhạt, thậm chí từ chối thẳng thừng hoặc giúp đỡ một cách miễn cưỡng.

Sư Tử: Nói chuyện với mọi người bằng giọng điệu ra lệnh

Những người thuộc cung Sư Tử trời sinh đã rất kiêu ngạo, thích ra lệnh cho người khác và luôn muốn được mọi người phục tùng vô điều kiện.

Cảm giác vượt trội hơn người xây dựng lên sự tự tin của chòm sao này, dù đôi khi tất cả do họ tự ảo tưởng ra mà thôi. Điều đó khiến Sư nghĩ rằng mình là vua / nữ hoàng trên cao và không ai được làm trái ý mình.

Sư Tử thích mọi thứ trong cuộc sống đều phải có kế hoạch và diễn ra thật “chuẩn chỉnh”; điều đó không có gì để phàn nàn. Tuy nhiên, nếu bạn luôn muốn người khác phải làm theo ý bạn, mà không cho họ quyền tự quyết định hoặc bày tỏ ý kiến và cảm xúc thì bạn đang làm người khác cảm thấy “nghẹt thở”. Lâu dần, họ sẽ có xu hướng lảng tránh bạn.

Xử Nữ: Thích bắt lỗi người khác, nhưng ghét bị soi mói

Những người thuộc cung Xử Nữ có lòng tự tôn cao, họ rất chú trọng đến hình ảnh cá nhân của mình, thích được khen ngợi và khẳng định.

Là người theo chủ nghĩa cầu toàn, Xử Nữ có xu hướng tập trung vào những điều tiểu tiết, luôn muốn mọi việc phải thật chuẩn chỉnh và chính xác. Họ rất khó tha thứ cho bất kỳ lỗi sai nào nếu đó là điều có thể tránh.

Nếu Xử Nhi chỉ dừng ở việc yêu cầu nghiêm khắc với bản thân thì chuyện đã không có gì phải nói, vấn đề nằm ở chỗ, cái tính xét nét của Xử Nữ còn áp dụng cho những người xung quanh, gây không ít sự khó chịu cho người đối diện.

Chòm sao này rất thích bắt lỗi của người khác, cho rằng đối phương không đúng chỗ này, chỗ kia chưa đủ tốt, cần phải sửa ngay lập tức. Nhưng có một điều ngược đời là, khi tới lượt những khuyết điểm của bản thân được chỉ ra, họ sẽ ngay lập tức trở nên tức giận, bác bỏ và khăng khăng bảo vệ bản thân.

Thiên Bình: Cố gắng phụ họa để làm hài lòng người khác

Thói quen xấu trong xã giao của 12 chòm sao là gì? Với Thiên Bình, người vốn được mệnh danh là sứ giả của hòa bình, không thích những sự tranh cãi hay xung đột. Đó là lý do chòm sao này luôn cố gắng giữ thái độ dĩ hòa vi quý, cư xử hài hòa với tất cả mọi người. Song đôi khi Thiên Thiên lại trở nên ba phải quá mức, không có chủ kiến của mình chỉ vì sợ làm mất lòng ai đó.

Họ sẵn sàng phụ họa theo ai đó chỉ để làm hài lòng đối phương. “Tám cũng ừ mà tư cũng gật”, Thiên Bình chính là kiểu người dễ dàng hùa theo đám đông như vậy.

Nhưng nếu cứ giữ thái độ trung lập, không có chính kiến này, họ rất khó được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, sự xuất hiện của họ cũng thường mờ nhạt và thậm chí ý kiến của họ thường không có trọng lượng với mọi người. Đừng biến mình thành một nhân viên nhạt nhẽo như thế Thiên Bình ơi, hãy hòa nhập chứ đừng “hòa tan”.

Bọ Cạp: Coi bản thân là cái rốn của vũ trụ

Phần lớn những người sinh ra dưới chòm sao Bọ Cạp đều rất thông minh, bản lĩnh và cá tính, không thua kém bất cứ ai, họ cũng mang trong mình một cái tôi không thể xem thường.

Họ mạnh mẽ và quyết đoán, luôn chủ động trong mọi vấn đề và có tài lãnh đạo hơn người. Có thể nói bản lĩnh, uy quyền hay khả năng chi phối đến người khác đều là những điều không thể thiếu ở cung hoàng đạo này. Có lẽ đây cũng là lý do khiến Bọ Cạp luôn tỏ ra xem thường tất cả mọi người và chỉ đặt giá trị của bản thân lên trên hết.

Bản chất của họ là luôn mong muốn tiếng nói của bản thân có trọng lượng, chi phối đến tất cả những người xung quanh, nên ngay từ trong suy nghĩ thì Bọ Cạp cũng đã có tư tưởng bản thân không giống với người khác. Nghĩa là họ coi bản thân là “ngôi sao”, là trung tâm, còn những người còn lại chỉ là vệ tinh xung quanh, góp phần làm cho những người này thêm nổi bật hơn.

Thành ra, trong nhiều trường hợp, vì quá tự tin vào suy nghĩ cũng như hành động của mình, những người này nhìn những người xung quanh chỉ bằng “nửa con mắt”.

Nhân Mã: Thẳng thừng đến mức “vô duyên”

Những người thuộc cung Nhân Mã thường mang tính cách phóng khoáng, thoải mái và đối xử hào sảng với tất cả mọi người.

Họ tạo được bầu không khí thoải mái, thân thiện ở mỗi hoàn cảnh mình xuất hiện. Tuy nhiên, đôi khi Mã Nhi lại không có sự rạch ròi giữa việc thẳng thắn và thẳng thừng. Thậm chí, có nhiều câu nói đùa của họ tưởng như vui vẻ nhưng lại khiến người nghe cảm thấy rất phản cảm.

Thực tế là trong nhiều trường hợp, Nhân Mã “tấn công” người khác không thương tiếc bằng lời nói. Vì Nhân Mã có cách thể hiện cảm xúc khá bộc trực, muốn nói gì thì nói, không bao giờ giấu giếm.

Cho nên họ thường viện cớ nói thẳng nói thật để công kích người đối diện, là một cách làm tổn thương người khác bằng lời nói.

Ma Kết: Thích để tâm vào chuyện vụn vặt

Người thuộc cung Ma Kết có thái độ rất nghiêm túc trong mọi việc, trong mọi việc đều phải phân biệt đúng sai rạch ròi. Sự cẩn thận có phần quá mức khiến họ thường để tâm vào chuyện vụn vặt, tiểu tiết hơn người bình thường.

Chính mặt tính cách này giúp Kết Kết làm việc luôn chuẩn chỉ, hạn chế sai lầm. Song nếu áp dụng lên người khác, điều đó sẽ khiến người đối diện vô cùng khó chịu.

Đặc biệt trong quá trình tiếp xúc với mọi người, Ma Kết rất thích đào sâu cốt lõi vấn đề đến cùng! Nhất là khi quan điểm của đối phương rất khác với Ma Kết, họ tỏ ra khá bướng bỉnh và cứng đầu, tìm đủ mọi lý lẽ, bới móc những điều nhỏ nhất để đối phương thừa nhận thất bại.

Bầu không khí đối đầu căng thẳng như vậy quả thực khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực khi giao tiếp với cung hoàng đạo này.

Bảo Bình: Đầu óc trên mây, khó tập trung

Những người thuộc cung Bảo Bình là những người nhanh nhẹn, hoạt bát, khi nói chuyện với mọi người, họ không được tập trung cho lắm và có chút kiên nhẫn.

Chòm sao này luôn để tâm trí của mình lên mây, nghĩ đủ thứ trong đầu một cách không kiểm soát. Thêm vào đó, họ không chỉ nghĩ trong đầu mà cơ thể vô thức cũng làm ra một số hành động cho thấy chòm sao này không chú ý vào câu chuyện của đối phương.

Đó có thể là đôi mắt thường nhìn đi nơi khác, tay và chân cũng vô thức mang theo một số cử động nhỏ. Chính những điều này vô tình phát đi tín hiệu cho đối phương rằng mình đang lơ đễnh, lúc đó người nói sẽ cảm thấy không được tôn trọng nên không muốn tiếp tục chủ đề nữa!

Song Ngư: Suy nghĩ quá nhiều, thiếu căn cứ

Những người thuộc cung Song Ngư có thói quen là thường hay suy diễn vấn đề vượt quá mức bình thường. Họ luôn đưa mọi chuyện đi quá xa, rồi lại tự lo lắng và sợ sệt bởi chính trí tưởng tượng của mình.

Thói quen suy nghĩ quá nhiều theo hướng tiêu cực như vậy cũng là nguyên nhân khiến những chú Cá thường tự phủ nhận giá trị của bản thân. Dần dà, họ trở nên rụt rè và lo bóng sợ gió, không dám thể hiện ý kiến của mình.

Đồng ý là suy nghĩ nhiều giúp Song Ngư có thể soi xét mọi thứ theo nhiều góc độ khác nhau. Nhưng nếu cứ để những điều suy diễn thiếu căn cứ chi phối tâm trí, họ có thể vô tình làm phiền người khác.

Sẽ chẳng ai muốn nói chuyện với một người thích suy diễn mọi việc theo chiều hướng xấu, lại quá nhạy cảm trước mỗi lời nói của người khác. Nếu không sớm thay đổi thói quen xấu này, Song Ngư có thể vô tình phá hỏng các mối quan hệ của mình.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!