Tử vi của 12 cung hoàng đạo từ ngày 27/12/2021 đến 2/1/2022: Tiền tài, công việc, tình yêu có đủ, Song Ngư 'rủng rỉnh' tiền đầy két sắt

Công việc: Công việc của bạn trong tuần này gặp phải một chút rắc rối nhỏ, tuy nhiên, chỉ cần hòa đồng và hợp tác với đồng nghiệp thì mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết một cách ổn thỏa. Hãy nhớ rằng, những người thân thiết xung quanh bạn sẽ luôn cung cấp cho bạn những gợi ý hữu ích.

Tình cảm: Người độc thân đừng mãi lông bông trong chuyện tình cảm nếu bạn thực sự muốn tìm kiếm một người thực sự thuộc về mình. Hãy cho thấy sự nghiêm túc và chân thành của bạn, mọi chuyện sẽ dần suôn sẻ hơn.

Tình cảm: Chuyện tình cảm của các bạn độc thân cũng đã có những tín hiệu tốt, bạn đã tìm được người ưng ý và cả hai đang duy trì liên lạc, tìm hiểu nhau. Quá trình này có thể sẽ hơi lâu nhưng sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm ngọt ngào, đừng quá nóng vội mà hỏng việc nhé.

Tiền bạc: Tài chính của Bạch Dương trong tuần này khá ổn định, tuy nhiên bạn được khuyên không nên đem tiền đi đầu tư hay kinh doanh vào thời điểm này bởi rủi ro vẫn luôn tiềm ẩn.

Công việc: Chòm sao này gặp nhiều may mắn trong công việc, quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp khá hài hòa ổn thỏa, tạo điều kiện tốt cho bạn phát triển. Nhờ sự giúp đỡ của lãnh đạo và sự hợp tác của đồng nghiệp mà mọi kế hoạch đều tiến triển suôn sẻ, thuận lợi, bạn hoàn thành nhiệm vụ, đạt được kết quả xuất sắc.

Tiền bạc: Về tổng thể thì tình hình tài chính khá tốt, bạn chỉ cần nỗ lực, cố gắng là sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng khi có tiền rồi thì cũng phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý nhé kẻo tiền đến lại đi, chẳng tích lũy được gì.

Song Tử

Tình cảm: Người độc thân hãy chấp nhận rằng đôi khi những gì bạn trao đi chưa chắc đã nhận được sự hồi báo tương tự. Càng sớm chấp nhận, bạn sẽ càng đỡ tổn thương hơn.

Công việc: Trong công việc, Song Song sẽ gặp phải những thử thách mới. Lời khuyên dành cho bạn là cần mạnh dạn hơn để thử những thứ mới mẻ, nó sẽ giúp bạn phát triển nghề nghiệp trong tương lai cũng như tiến bộ nhanh hơn.

Tiền bạc: Tài vận của bạn khá biến động trong tuần này, tiêu quá nhiều tiền vào những món đồ xa xỉ sẽ khiến bạn gặp rắc rối trong cuộc sống. Thậm chí, nếu không biết cân bằng chi tiêu bạn sẽ phải đi vay mượn bạn bè, gia đình để sống qua ngày.

Cự Giải

Tình cảm: Những bạn độc thân sẵn sàng mở lòng với các đối tượng đối lập với mình dù cả hai vẫn còn nhiều quan điểm trái ngược. Nhưng bạn hiểu rằng để ở bên nhau thì cả hai buộc phải dung hòa chứ không phải đặt cái tôi lên trên hết.

Công việc: Công việc trong tuần có vẻ không được thuận lợi cho lắm, dù bạn đã cố gắng rất nhiều, nhưng không có cơ hội thể hiện năng lực nên chẳng ghi điểm được với cấp trên. Hãy bỏ ngoài tai mọi lời nói không hay của người khác, cứ kiên trì và tự tin vào bản thân là được.

Tiền bạc: Tình hình tài chính của bạn tuần này ở mức bình thường. Bạn là người rất tốt bụng, luôn sẵn lòng cho người khác vay tiền. Tuy nhiên bạn lại không biết cân nhắc nên cho ai và không nên cho ai vay, điều đó có thể khiến bạn phải mất tiền oan uổng đấy.

Sư Tử

Tình cảm: Người độc thân tạm thời chưa gặp được đối tượng phù hợp. Bạn cũng không quá nóng vội mà vẫn đang thoải mái tận hưởng quãng thời gian độc thân tự do của mình bằng việc làm những việc mình thích.

Công việc: Rất may là công việc của bạn tiến triển thuận lợi, có nhiều ý tưởng sáng tạo và những đề xuất táo bạo. Hãy mạnh dạn trình bày và bắt tay vào thực hiện, biến ý tưởng thành thực tiễn, nhất định có thu hoạch không tồi, không cần phải lo lắng quá nhiều đâu.

Tiền bạc: Tuần này, Sư Tử nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định bỏ ra bất kỳ khoản tiền nào để chi trả cho các hoạt động giải trí. Bạn cũng nên cẩn thận với các hành vi chuyển khoản hoặc thanh toán qua mạng kẻo bị lừa gạt.

Xử Nữ

Tình cảm: Người độc thân khá vội vàng trong việc tìm kiếm một nửa của mình vào tuần mới này, nhưng bạn không nên hy vọng nhiều bởi càng hy vọng nhiều thì càng dễ thất vọng đó. Tình cảm muốn phát triển thì phải từ cả hai phía, chỉ một mình bạn có thì hơi buồn đấy.

Công việc: Thời gian gần đây Xử Nữ không mấy hài lòng với công việc hiện tại, đôi lúc bạn còn có ý định nhảy việc. Nhưng mới chỉ dừng ở suy nghĩ thôi chứ bạn chưa có đủ dũng khí để làm điều này. Hãy chú ý hơn tới quan hệ với đồng nghiệp, đừng để bản thân mất bình tĩnh, cứ làm tốt công việc của mình thì hơn.

Tiền bạc: Khả năng kiềm chế bản thân trước những cám dỗ bên ngoài cực thấp khiến bạn vung tiền hoang phí mà chẳng nghĩ ngợi gì. Những thứ có bề ngoài đẹp mắt chưa chắc đã thực sự hữu ích, bạn cần người lớn hơn một chút, chi tiêu hợp lý hơn nhé.

Thiên Bình

Tình cảm: Các bạn độc thân vẫn chưa thể quên được hình bóng người cũ nên trái tim chẳng thể dung chứa thêm một ai nữa. Đôi lúc cũng có người muốn tiếp cận bạn nhưng rồi đều bỏ cuộc vì thái độ dửng dưng và lạnh lùng của chòm sao này.

Công việc: Công việc của bạn tuần này không được như mong muốn, một số người cố tình gây khó khăn cho bạn. Vấn đề bất ngờ phát sinh một phần do bạn nhưng phần nhiều do những người khác mang lại. Tuy nhiên bạn cần chủ động nghĩ cách hơn để có thể cải thiện tình hình hiện tại.

Tiền bạc: Tình hình tài chính của chòm sao này khá tốt, nhưng lại có quá nhiều việc phải dùng đến tiền nên vẫn có cảm giác thiếu thốn. Lời khuyên cho bạn lúc này là cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh để bản thân rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau.

Bọ Cạp

Tình cảm: Người độc thân dần mở lòng hơn để đón nhận những điều mới mẻ. Có thể cơ hội vẫn chưa tới nhưng bạn cũng không nên quá nản lòng, nhân duyên sẽ tới vào lúc thích hợp.

Công việc: Khối lượng công việc của bạn tuần này không quá nhiều nhưng bạn lại khá lười, không muốn muốn làm việc gì. Có lẽ bạn đang cảm thấy nhàm chán với công việc hiện tại, tuy nhiên nếu muốn có sự thay đổi thì bạn cần phải suy tính một cách cẩn thận. Đây cũng không phải là thời cơ thích hợp để bạn thay đổi đâu.

Tiền bạc: Phương diện tài chính không có gì đáng ngại, chủ yếu là cần quản lý tiền bạc sao cho đúng đắn, hợp lý để không nên tiêu tiền vào những nơi không cần thiết.

Nhân Mã

Tình cảm: Người độc thân cần thêm can đảm để theo đuổi hạnh phúc của mình. Bạn nên mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của mình, dù kết quả có ra sao sau này cũng không phải hối tiếc vì đã không nói ra.

Công việc: Tuần này công việc của Nhân Mã không nhiều khó khăn nhưng bạn cần đặt ra yêu cầu cho bản thân cao hơn một chút. Làm việc tập trung hơn để hoàn thành thật tốt công việc chứ đừng mải “soi mói” người khác, lại còn có thể gây ra xung đột không đáng có nữa.

Tiền bạc: Tuần này Mã Nhi nên thận trọng trong việc đầu tư và quản lý tài chính. Điều quan trọng là biết khả năng của mình đến đâu và kiên nhẫn lắng nghe những lời khuyên của người khác.

Ma Kết

Tình cảm: Tuần này các bạn độc thân sẽ có cơ hội gặp được người mà khiến trái tim bạn loạn nhịp đó, nhưng không có nghĩa là người ấy cũng có tình cảm với bạn. Song bạn cứ mạnh dạn theo đuổi đi, thể hiện tình cảm chân thật của mình, biết đâu sẽ có một “happy ending” thì sao.

Công việc: Trong tuần này, việc chấp nhận và lắng nghe những lời đánh giá của người khác về mình sẽ thực sự đem lại nhiều lợi ích cho các Ma Kết về mặt phát triển bản thân. Bạn có lẽ sẽ muốn “nâng cấp” những người đang hợp tác với mình.

Tiền bạc: Bạn không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính vì có sự hậu thuẫn lớn từ gia đình. Mỗi khi khó khăn thì bố mẹ luôn là người sẵn sàng giúp đỡ bạn. Nhưng bạn nên nhớ rằng tiền cũng chỉ có giới hạn mà thôi vì vậy đừng chi tiêu hoang phí đấy.

Bảo Bình

Tình cảm: Người độc thân thường xuyên bị người nhà giục giã khiến bạn buồn bực, mất tập trung, không muốn tìm đối tượng, càng không muốn nghe những lời đàm tiếu từ bên ngoài. Bản thân chòm sao này cũng rất nôn nóng và chịu nhiều áp lực.

Công việc: Sự nghiệp của bạn có những chuyển biến tích cực. Bạn muốn giao lưu, hỏi học và mở rộng thêm kiến thức cho mình. Tinh thần đó của bạn rất được đánh giá cao và nó giúp bạn tiến bộ lên từng ngày.

Tiền bạc: Bạn đang thể hiện khả năng trong việc tính toán và kiểm soát chi tiêu. Khả năng quản lý tài chính của bạn đã tăng lên đáng kể. Bạn cũng nên dành thời gian tận hưởng không gian riêng tư hiếm hoi của mình.

Song Ngư

Tình cảm: Các bạn độc thân đã chấp nhận tham gia những cuộc mai mối, giới thiệu từ người thân và bạn bè để tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Bạn nghĩ thử một chút cũng không có gì thiệt thân.

Công việc: Công việc của những chú Cá trong tuần này không được thuận lợi, gặp nhiều thăng trầm, mà bạn cũng dần vơi đi sự hứng thú với công việc. Nếu bạn cứ giữ tình trạng như vậy thì hiệu quả công việc sẽ giảm đi rất nhiều đấy, bạn cần phải điều chỉnh lại bản thân ngay thôi.

Tiền bạc: Tình hình tài chính của bạn khá rủng rỉnh. Nếu ai đó có hỏi vay bạn một khoản tiền thì bạn cần phải cẩn trọng và suy nghĩ kỹ lưỡng. Hãy đặt lòng tốt đúng người và đúng chỗ. Bạn chỉ nên giúp đỡ những người mà bạn thực sự tin tưởng mà thôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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