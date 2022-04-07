Top 3 chòm sao có vẻ ngoài lạnh lùng như băng nhưng trái tim đa sầu, đa cảm, 'trong nóng ngoài lạnh' sống nội tâm nên ít người thấu hiểu

12 cung hoàng đạo 07/04/2022 18:31

Trước mặt mọi người những chòm sao này thường tỏ vẻ ngoài lạnh lùng như băng nhưng ẩn sâu trong họ là trái tim ấm nóng, đa cảm.

Kim Ngưu

Kim Ngưu là người sống nội tâm, thiên về lý trí, nói và làm rất thận trọng, không thích nói nhiều. Kim Ngưu không tệ trong giao tiếp xã hội nhưng phần lớn họ đều im lặng, không nói về bản thân. Kim Ngưu là chòm sao nóng tính, đặc biệt trong cuộc sống chòm sao này hành xử nhanh nhạy, sắc sảo.

Top 3 chòm sao có vẻ ngoài lạnh lùng như băng nhưng trái tim đa sầu, đa cảm, 'trong nóng ngoài lạnh' sống nội tâm nên ít người thấu hiểu - Ảnh 1

Tuy nhiên, đôi lúc họ cũng tỏ ra nóng nảy, khiến nguời khác khó hiểu. Thời trẻ, Kim Ngưu vì quá nóng vội nên thường yêu không đúng người, bỏ sót người tốt. Đến sau 25 tuổi, chuỵên tình cảm của Kim Ngưu mới được như ý.

Bọ Cạp

Bọ Cạp rất tự cao, luôn cho mình là đúng, thích mọi việc phải theo ý mình. Nhất là khi yêu, Bọ Cạp rất muốn chiếm hữu và kiểm soát đối phương. Ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt, Bọ Cạp luôn tin rằng mình đúng nên mong đối phương làm theo lời mình.

Top 3 chòm sao có vẻ ngoài lạnh lùng như băng nhưng trái tim đa sầu, đa cảm, 'trong nóng ngoài lạnh' sống nội tâm nên ít người thấu hiểu - Ảnh 2

Một khi không vừa ý, Bọ Cạp sẽ nổi đoá và trở nên nóng nảy. Mặc dù bề ngoài, Bọ Cạp rất lạnh lùng nhưng khi tức giận, Bọ Cạp trông rất đáng sợ. Bọ Cạp cần phải thay tâm đổi tính thì chuỵên tình cảm mới bền lâu.

Xử Nữ

Xử Nữ cũng được biết đến với vẻ ngoài lạnh lùng như băng. Với những người không quen biết, Xử Nữ tỏ ra rất nghiêm túc, nghiêm khắc, không khéo ăn nói. Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, bạn sẽ cảm nhận được một Xử Nữ rất khác. Xử Nữ là người cầu toàn nhưng cũng rất đa sầu đa cảm.

Top 3 chòm sao có vẻ ngoài lạnh lùng như băng nhưng trái tim đa sầu, đa cảm, 'trong nóng ngoài lạnh' sống nội tâm nên ít người thấu hiểu - Ảnh 3

Một chuyện buồn trong tình bạn, tình yêu cũng có thể khiến Xử Nữ buồn bã và u ám trong thời gian rất dài.  Xử Nữ rất chú ý đến tiểu tiết với cái đầu khá lạnh lùng. Đây là sự tự vệ của Xử Nữ. Khi tiếp xúc với Xử Nữ trong thời gian dài, bạn sẽ hiểu được rằng Xử Nữ là người sở hữu trái tim ấm áp và nhiệt thành. Xử Nữ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác và rất sợ làm người khác đau lòng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 4 cung Hoàng đạo siêu hài hước, luôn khiến bạn muốn quấn lấy cả ngày không rời

Top 4 cung Hoàng đạo siêu hài hước, luôn khiến bạn muốn quấn lấy cả ngày không rời

Các chòm sao này luôn làm bạn phải bật cười bởi sự hóm hỉnh và vô cùng đáng yêu của họ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 cung hoàng đạo 12 chòm sao tử vi cung hoàng đạo

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 45 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó