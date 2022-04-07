Top 3 chòm sao có vẻ ngoài lạnh lùng như băng nhưng trái tim đa sầu, đa cảm, 'trong nóng ngoài lạnh' sống nội tâm nên ít người thấu hiểu

Kim Ngưu là người sống nội tâm, thiên về lý trí, nói và làm rất thận trọng, không thích nói nhiều. Kim Ngưu không tệ trong giao tiếp xã hội nhưng phần lớn họ đều im lặng, không nói về bản thân. Kim Ngưu là chòm sao nóng tính, đặc biệt trong cuộc sống chòm sao này hành xử nhanh nhạy, sắc sảo.

Tuy nhiên, đôi lúc họ cũng tỏ ra nóng nảy, khiến nguời khác khó hiểu. Thời trẻ, Kim Ngưu vì quá nóng vội nên thường yêu không đúng người, bỏ sót người tốt. Đến sau 25 tuổi, chuỵên tình cảm của Kim Ngưu mới được như ý.

Bọ Cạp

Bọ Cạp rất tự cao, luôn cho mình là đúng, thích mọi việc phải theo ý mình. Nhất là khi yêu, Bọ Cạp rất muốn chiếm hữu và kiểm soát đối phương. Ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt, Bọ Cạp luôn tin rằng mình đúng nên mong đối phương làm theo lời mình.

Một khi không vừa ý, Bọ Cạp sẽ nổi đoá và trở nên nóng nảy. Mặc dù bề ngoài, Bọ Cạp rất lạnh lùng nhưng khi tức giận, Bọ Cạp trông rất đáng sợ. Bọ Cạp cần phải thay tâm đổi tính thì chuỵên tình cảm mới bền lâu.

Xử Nữ

Xử Nữ cũng được biết đến với vẻ ngoài lạnh lùng như băng. Với những người không quen biết, Xử Nữ tỏ ra rất nghiêm túc, nghiêm khắc, không khéo ăn nói. Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, bạn sẽ cảm nhận được một Xử Nữ rất khác. Xử Nữ là người cầu toàn nhưng cũng rất đa sầu đa cảm.

Một chuyện buồn trong tình bạn, tình yêu cũng có thể khiến Xử Nữ buồn bã và u ám trong thời gian rất dài. Xử Nữ rất chú ý đến tiểu tiết với cái đầu khá lạnh lùng. Đây là sự tự vệ của Xử Nữ. Khi tiếp xúc với Xử Nữ trong thời gian dài, bạn sẽ hiểu được rằng Xử Nữ là người sở hữu trái tim ấm áp và nhiệt thành. Xử Nữ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác và rất sợ làm người khác đau lòng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.