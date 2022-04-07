4 cung Hoàng đạo không thiếu bạn bè, đi đến đâu cũng gặp quý nhân giúp đỡ, con đường công danh nhờ đó mà trải hoa hồng

Tính cách lạc quan, nhiệt tình của Bạch Dương giúp họ dễ kết bạn và thu hút mọi người xung quanh. Cung Hoàng đạo này luôn để lại ấn tượng bản thân là một người vui tươi, hòa đồng và biết tạo bầu không khí để mọi người cảm thấy thoải mái. Vì Bạch Dương luôn sống vì bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ người khác nên lúc hoạn nạn, cung Hoàng đạo này cũng có thể yên tâm sẽ được mọi người tương trợ.

Nói về tài ăn nói khéo léo, không thể không nhắc đến Thiên Bình. Không chỉ vậy, họ còn rất thông minh, đôi mắt quan sát tinh tường nên chỉ cần liếc qua đã có thể nắm bắt tâm lý đối phương, nhờ đó mà không ai có thể chê trách lối ứng xử đầy lễ độ của cung Hoàng đạo này. Thiên Bình dùng tinh tế và chân thành của mình để chinh phục lòng người, họ không ngại dành thời gian lắng nghe người khác trải lòng, sự kiên nhẫn của Thiên Bình khiến đối phương cởi mở hơn, tình bạn nhờ vậy mà ngày một khăng khít.

Bạch Dương khá tự tin vào năng lực của chính mình nên không ngại thử thách, họ chủ động tìm kiếm cơ hội và đón nhận những thách thức đến với mình, xem đó là cơ hội để thể hiện bản thân. Cộng với sự giúp sức từ những người xung quanh, Bạch Dương cứ thế từng bước chinh phục những mục tiêu mà mình mơ ước.

Tài ăn nói cộng với tinh thần làm việc có trách nhiệm giúp Thiên Bình được đồng nghiệp yêu quý và cấp trên trọng dụng. Con đường thăng tiến của họ lúc nào cũng rộng mở. Cung Hoàng đạo này còn không ngừng chăm chút bản thân, từ ngoại hình đến năng lực nên việc tiến xa hơn trong sự nghiệp là điều hiển nhiên. Trên con đường chinh phục đỉnh cao danh vọng, Thiên Bình còn nhận được sự hỗ trợ từ mọi người xung quanh, tiếp thêm cho họ sức mạnh cũng như cổ vũ tinh thần để họ tiến về phía trước.

Nhân Mã

Nhân Mã là con người của sự tự do, họ thích đi đó đây để khám phá và trải nghiệm từng ngóc ngách của thế giới này. Điểm cuốn hút nhất ở cung Hoàng đạo này là nguồn năng lượng tích cực và lối sống lạc quan, biết lan tỏa niềm vui đến mọi người xung quanh. Nhờ đó mà đi đến đâu, Nhân Mã cũng có thể sống tốt, lại còn có nhiều bạn bè. Ai mà chẳng muốn ở cạnh một người lúc nào cũng giúp mình lấy lại tinh thần, thỉnh thoảng còn đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích nhờ "một bụng" trải nghiệm.

Đừng thấy Nhân Mã ham chơi rồi cho rằng họ sống không có mục tiêu hay tham vọng cuộc đời. Đến một lúc nào đó, khi cảm thấy đã tích lũy đủ kinh nghiệm sống, họ nhất định sẽ bắt tay vào thực hiện ước mơ. Sự quyết tâm và kiên định của cung Hoàng đạo này đảm bảo làm nhiều người bất ngờ. Khi đó, Nhân Mã có thể yên tâm vì ngoài năng lực và kinh nghiệm của riêng mình, họ còn được hậu thuẫn rất nhiều từ bạn bè, trong số đó thậm chí còn có quý nhân, không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn mà còn nâng đỡ họ tiến xa hơn trong sự nghiệp. Đây chính là kết quả mà họ xứng đáng nhận được cho lòng tốt cũng như sự chân thành mà họ cho đi trước đó.

Ma Kết

Ma Kết là chòm sao ít nói, thích sống ẩn dật và đôi khi tạo cho người ta cảm giác họ lạnh lùng, khó gần. Cung Hoàng đạo này thực chất là người sống tình cảm nhưng không dám mở lòng vì sợ tổn thương, hoặc cũng có thể họ không biết cách để thể hiện tình cảm của bản thân. Tuy vậy, Ma Kết lại được đánh giá cao khả năng giao tiếp, họ biết quan sát thái độ của người khác, phân tích tính cách để từ đó đưa ra cách ứng xử phù hợp. Trông Ma Kết âm thầm như vậy, ít ai nghĩ vòng tròn bạn bè của họ rất lớn, không chỉ đơn giản là bạn xã giao mà toàn những mối thâm tình, sẵn sàng giúp đỡ nhau mỗi khi bất kỳ ai gặp khốn khó.

Trong công việc, Ma Kết là người siêng năng, lại còn có năng lực nên gặt hái được nhiều thành tựu. Cung Hoàng đạo này không thích phô trương, hiếm khi khoe thành tích, lúc gặp khó khăn cũng ít khi cầu cứu ai. Nhưng những người xung quanh luôn đảm bảo để Ma Kết biết được rằng, trong lúc hoạn nạn, họ chỉ cần lên tiếng thì chắc chắn sẽ được giúp đỡ tận tình. Nhờ đó mà con đường thăng tiến của Ma Kết trở nên suôn sẻ hơn bất kỳ ai.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.