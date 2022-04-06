Song Tử luôn có sức hút với người khác giới vì tính tình vui vẻ, hoạt bát, năng động, giỏi giao tiếp. Họ chiếm được cảm tình của nhiều người do đó cũng có nhiều người yêu mến cảm kích họ rồi dần chuyển thành tình yêu. Sự dịu dàng, ngọt ngào biến họ thành thỏi nam châm thu hút rất nhiều đối tượng vây quanh. Dễ hiểu vì sao họ xiêu lòng và trở thành gã bay bướm.

Một đặc điểm khác của Song Tử là "cả thèm chóng chán". Họ nhiệt tình đấy, say mê đeo đuổi đấy nhưng khi có được rồi lại dễ buông tay để tìm cô gái thú vị hơn. Cuộc đời của Song Tử đa phần là đeo đuổi các bóng hồng, giống như chú bướm vậy.

Thiên Bình

Nói về mức độ đào hoa thì chòm sao Thiên Bình đứng vị trí cao nhất. Tuy hình thức bên ngoài của Thiên Bình không quá xuất sắc nhưng lời lẽ và hành động của người thuộc chòm sao khiến người khác giới phải siêu lòng, đem lòng nhớ thương.

Không chỉ thế người thuộc chòm sao có tính cách khá nhẹ nhàng và thùy mị khiến chuyện tình yêu đến nhanh như chớp, gặp ai cũng yêu cũng đem lòng nhớ thường. Cuộc sống của người Thiên Bình khá êm đềm, tuy không quá sung túc nhưng tinh thần khá lạc quan và yêu đời.

Sự duyên dáng đáng yêu của Thiên Bình luôn thu hút ánh nhìn của người đối diện. Dù chỉ gặp lần đầu nhưng họ có thể yêu say đắm một người, nhưng rồi cuộc tình này nhanh chóng tan vỡ. Thường người thuộc chòm sao Thiên Bình thường xuyên gặp chuyện đau buồn và rắc rối trong chuyện tình cảm. Hôn nhân gia đạo khá hạnh phúc trọn vẹn.

Bạch Dương

Lăng nhăng nhất trong 12 cung Hoàng đạo phải kể đến Bạch Dương. Họ được đánh giá là một cung dễ rung động và có tình cảm với mọi người xung quanh nhất.

Bạch Dương là người quan tâm đến mọi người, biết cách làm cho mọi người yêu quý mình. Sự chân thành đối đãi của cung Hoàng đạo này là xuất phát từ con tim không giả dối. Nhưng có lẽ vì vậy mà đã gây thương nhớ cho nhiều người không biết là vô tình hay cố ý. Cũng vì thế mà tất cả những người yêu mến Bạch Dương, họ cũng không nỡ lòng từ chối ai.

Ngoài ra, cung này cũng rất hay bị chinh phục và xúc động khi có ai đó đối xử tốt với mình. Có một điều đặc biệt là Bạch Dương sẽ không bắt cá hai tay lâu dài, khi họ đã xác định được tình cảm với người mới thì họ sẽ rất nhanh chóng "tạm biệt" người cũ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.