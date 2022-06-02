Thứ Năm ngày 2/6 của 12 cung hoàng đạo: tình cũ không rủ cũng tới, người hết sức cẩn thận kẻo rước hoạ vào thân

Tình cảm: Bạn tin người quá đáng khiến cho tình cảm tụt dốc không phanh và không được mỹ mãn.

Sự nghiệp: Ma Kết sắp tới không nên nghe lời của người khác khiến cho chuyện công việc của bạn không thuận lợi.

Tài chính: Tình hình tài chính trong ngày tương đối ổn định, vì vậy bạn chẳng cần lo lắng gì nữa.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Sự nghiệp: Bảo Bình được nhiều người giúp đỡ trong công việc, tuy nhiên bạn lại không quan tâm cho lắm.

Tình cảm: Trong chuyện tình cảm, Bảo Bình đã từng đổ vỡ nên bạn không chịu tin tưởng vào ai nữa cả.

Tài chính: Bảo Bình hãy chi tiêu sao cho phù hợp trong gia đình.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Sự nghiệp: Song Ngư phải chịu nhiều thiệt thòi về công việc nhưng bạn lại không quan tâm cho lắm.

Tình cảm: Trong ngày hôm nay, Song Ngư gặp phải rắc rối về chuyện tình cảm nhưng bạn không giải quyết được.

Tài chính: Cung hoàng đạo này sắp tới bạn dễ gặp phải những chuyện không hay về tài chính.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Công việc: Ngày này, bạn thích hợp với những công việc liên quan đến tính toán và làm theo mẫu hơn là những công việc đòi hỏi sự tư duy hoặc lựa chọn.

Tình cảm: Hai người thường xuyên cãi vã nhau, và bạn đổ lỗi cho sự lạnh lùng của người ấy. Bạn đã tự kiểm điểm bản thân xem mình có làm sai ở đâu chưa?

Tiền bạc: Tình hình tài chính của bạn không mấy biến động trong ngày hôm nay, bạn cũng đang tự nhắc nhở mình không nên tiêu xài hoang phí.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Công việc: Sự quyết tâm của bạn ắt hẳn sẽ lan truyền năng lượng tích cực tới mọi người xung quanh. Thậm chí, bạn có thể dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công.

Tình cảm: Cung hoàng đạo này tin tưởng tuyệt đối vào nửa kia của mình. Chính vì vậy, dù đối diện với chuyện gì, hai người cũng sẽ cùng nhau giải quyết chứ chẳng bao giờ nghi ngờ đối phương.

Tiền bạc: Bạn làm ăn khá tốt trong ngày hôm nay, đặc biệt là nếu ai làm trong lĩnh vực buôn bán. Bạn có thể tìm được những khách hàng thân thiết và triển vọng.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Công việc: Bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ hôm nay bằng chính sức của mình. Nếu có thời gian rảnh, bạn nên tìm cách mở rộng các mối quan hệ của mình.

Tình cảm: Dường như bạn và người ấy không được gắn kết với nhau. Hai người ai làm việc của người nấy và chẳng mấy khi trò chuyện với nhau.

Tiền bạc: Bạn có tham vọng riêng, vì thế mà bạn không ngại thử thách bản thân để làm giàu. Có điều bạn đừng nông nổi khi đưa ra những quyết định quan trọng nhé.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Sự nghiệp: Cự Giải dễ mất tập trung trong công việc, vì vậy bạn dễ vướng phải nhiều lùm xùm không hay.

Tình cảm: Cung hoàng đạo này không thể ở bên cạnh người kia được nữa, cả hai sẽ chia tay trong êm đẹp.

Tài chính: Hôm nay Cự Giải dễ cân đối tài chính hơn.

Sư Tử (23/7 - 23/8)

Sự nghiệp: Sư Tử thời gian tới sẽ phải giúp đỡ cho người khác mặc dù bản thân bạn không muốn cho lắm.

Tình cảm: Trong chuyện tình cảm, Sư Tử đã có quá nhiều kỷ niệm với người người kia nên cả hai rất khó để chia xa.

Tài chính: Sư Tử luôn chi tiêu không có chừng mực.

Xử Nữ (24/8 – 22/9)

Sự nghiệp: Cung hoàng đạo này đứng gần vị trí của Mặt Trăng nên bạn sẽ có nhiều cơ hội trong ngày hôm nay.

Tình cảm: Xử Nữ có cảm tình với một người mới quen nhưng bạn lại không thể tiến tới với họ được.

Tài chính: Thời gian này Xử Nữ cần phải chi nhiều tiền cho gia đình của mình.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Công việc: Bạn khiến tập thể trở nên đoàn kết hơn. Nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực, mọi việc bỗng trở nên dễ giải quyết một cách đáng kinh ngạc.

Tình cảm: Dường như bạn đang đặt ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia của mình đấy. Hãy nhìn nhận vấn đề một cách thực tế hơn và biết đâu là điều quan trọng trong một mối quan hệ.

Tiền bạc: Bạn không cần phải vội vàng đưa ra quyết định đầu tư trong ngày hôm nay. Hãy cứ tìm hiểu vấn đề thật kĩ càng trước khi làm bất cứ việc gì nhé.

Bọ Cạp (24/11 – 21/11)

Công việc: Các mối quan hệ tốt đẹp giúp bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đi đến đâu bạn cũng nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Tình cảm: Bạn rất trân trọng tình cảm của mình. Bạn luôn tìm cách đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu người ấy nghĩ gì và cảm thấy ra sao.

Tiền bạc: Bạn không coi trọng tiền bạc cho lắm, nhưng đừng vì thế mà chi tiêu quá lãng phí đấy nhé. Lúc nào cũng phải vay mượn người khác thì quả là chẳng hay ho gì.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Công việc: Bạn có thể cảm thấy khá uể oải trong ngày hôm nay và khó có thể phát huy hết tiềm năng. Có lẽ bạn nên sắp xếp lại thời gian biểu của mình.

Tình cảm: Chuyện tình yêu của bạn trở nên khá rối ren trong ngày hôm nay, có lẽ là bởi bạn đang giữ quan hệ với quá nhiều người đấy. Đừng biến mình thành kẻ bắt cá hai tay.

Tiền bạc: Bạn chi tiêu khá phung phí trong khoảng thời gian vừa qua, chính vì thế mà túi tiền của bạn có vẻ không được rủng rỉnh lắm đâu. Hãy kiềm chế bản thân lại nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.