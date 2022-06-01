Xui xẻo ập đến liên lục chỉ khi bạn không viết về những đồ vật phong thuỷ này, rước chúng về đồng nghĩa với việc rước tài lộc vào nhà, không lo thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 01/06/2022 20:00

Vật phẩm phong thủy may mắn vừa là món đồ trang trí, vừa chứa đựng rất nhiều ý nghĩa đối với người sở hữu. Để có được vận khí tốt, thuận lợi trong công việc và cuộc sống, rất nhiều người đã mua vật phẩm phong thủy hợp mệnh.

Tranh phong thuỷ

Xui xẻo ập đến liên lục chỉ khi bạn không viết về những đồ vật phong thuỷ này, rước chúng về đồng nghĩa với việc rước tài lộc vào nhà, không lo thiếu tiền - Ảnh 1

Tranh phong thủy là món đồ trang trí xuất hiện trong rất nhiều gia đình. Những bức tranh này không chỉ góp phần cho không gian thêm ấn tượng, có sức sống mà còn mang giá trị phong thủy. Lựa chọn bức tranh với nội dung hợp tuổi, mệnh gia chủ sẽ hút về tài lộc và vượng khí.

Nội dung của vật phẩm phong thủy may mắn này vô cùng đa dạng. Có thể là đồ vật, phong cảnh, con vật hay chỉ đơn thuần là chữ thư pháp. Loại tranh được ưa chuộng nhất là con vật ứng với tuổi của gia chủ. Ví dụ như gia chủ tuổi Tý chọn tranh con Chuột. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy cũng lưu ý rằng không phải cầm tinh con nào treo tranh con vật đó sẽ mang lại may mắn.

Chọn đúng loại tranh phong thủy hợp tuổi sẽ kéo vượng khí, tài lộc về nhà. Ngược lại, chọn tranh tương khắc bản mệnh sẽ khiến gia chủ gặp vận hạn, xui xẻo, ảnh hưởng tài lộc và sức khỏe.

Mỗi bức tranh phong thủy đều mang ý nghĩa riêng. Điển hình như tranh hoa mẫu đơn mang lại hạnh phúc, tranh cây thông mang lại sức khỏe,… Bên cạnh đó, treo tranh phong thủy cũng cần lưu ý tới không gian và vị trí treo tranh.

Đá phong thuỷ

Xui xẻo ập đến liên lục chỉ khi bạn không viết về những đồ vật phong thuỷ này, rước chúng về đồng nghĩa với việc rước tài lộc vào nhà, không lo thiếu tiền - Ảnh 2

Từ xa xưa, đá quý đã được chế tác và sử dụng như một món đồ trang sức và mang ý nghĩa hộ mệnh. Lựa chọn đúng loại đá quý phong thủy, người sở hữu sẽ gặp những điều tốt lành. Bên trong mỗi viên đá quý tồn tại một nguồn năng lượng bí ẩn. Với nguồn năng lượng này, người sở hữu sẽ hóa giải được vận xui, thu hút may mắn.

Cũng giống những vật phẩm phong thủy may mắn khác, muốn phát huy được công năng tối ưu thì điều kiện quan trọng nhất là hợp tuổi và mệnh. Không thể phủ nhận những viên đá quý phong thủy có màu sắc, được chế tạo với hình dáng đẹp mắt. Tuy nhiên, nếu không chọn loại đá cũng như màu đá phù hợp thì sẽ phản tác dụng. Không những không mang lại may mắn mà còn khiến người sở hữu gặp nhiều điều không lành.

Đặc biệt, chỉ những loại đá tự nhiên mới có giá trị về mặt phong thủy. Có thể kể tới một số loại đá như ngọc thạch lựu, đá mắt hổ, ngọc lục bảo,… Sử dụng đúng cách, lựa chọn được loại phù hợp thì vật phẩm này sẽ mang lại vận khí tốt, hóa giải vận hạn cho người sở hữu.

Cây kim ngân

Xui xẻo ập đến liên lục chỉ khi bạn không viết về những đồ vật phong thuỷ này, rước chúng về đồng nghĩa với việc rước tài lộc vào nhà, không lo thiếu tiền - Ảnh 3

Cây kim ngân là biểu tượng cho sự may mắn và tài lộc. Đây là cây mang lại tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ. Chính vì thế, nó thường được dùng để trang trí cầu may cũng như tạo khoảng xanh cho bàn làm việc.

Hồ lô hoà hợp

Xui xẻo ập đến liên lục chỉ khi bạn không viết về những đồ vật phong thuỷ này, rước chúng về đồng nghĩa với việc rước tài lộc vào nhà, không lo thiếu tiền - Ảnh 4

Là vật phẩm giúp gia chủ hòa hợp, tăng cường nhân duyên, đem lại bình an, may mắn. Dây gồm 3 hồ lô tượng trưng cho Thiên - Địa - Nhân chế tác từ gỗ đào (loại gỗ có tính kị tà, hóa sát).

Trên thân hồ lô có khắc chữ Hỷ và hình Tiên Đồng - Ngọc Nữ với mong cầu nhân duyên được sinh sôi, tình cảm đôi lứa sắt son bền chặt.

Phía đầu sợi dây được kết thành hình bánh xe pháp luân (luôn luôn dịch chuyển, luân hồi) mang ý nghĩa tình cảm hòa hợp, gắn kết keo sơn. Phía cuối sợi dây là chùm quả ngũ hành giúp hòa hợp khí, cân bằng âm dương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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