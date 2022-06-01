4 con giáp kết hôn càng muộn càng phú quý vinh hoa, gia đình hoà thuận, lộc chen trước cửa

Ngoài ra, những người phụ nữ tuổi Sửu tuy chăm chỉ, đặt tình cảm và gia đình lên trên hết nhưng lại không khéo giao tiếp, khiến mối quan hệ của họ với gia đình chồng không mấy tốt đẹp. Bên cạnh đó, tuổi Sửu còn khó giữ được bình tĩnh khi nghe lời không hay về chồng từ người ngoài, khiến vợ chồng lục đục nên đây là con giáp thuộc top 5 con giáp nữ dễ 2 lần đò. Do đó, tốt hơn hết, nữ tuổi Sửu nên kết hôn muộn vì lúc đó suy nghĩ của họ đã chín chắn hơn, đủ tỉnh táo và bình tĩnh khi gặp trục trặc trong hôn nhân.

Những người tuổi Sửu thường rất chăm chỉ, siêng năng, không ngại khó khăn, thử thách và rất tham vọng trong công việc. Do đó, sẽ không mấy ngạc nhiên khi con giáp này ngoài 30 tuổi vẫn phòng đơn gối chiếc. Tuy nhiên, tuổi Sửu kết hôn ở thời điểm này đã có sự nghiệp vững vàng trong tay nên dễ dàng cân bằng được đời sống tình cảm và công việc, từ đó cuộc sống hôn nhân sẽ hài hòa, hạnh phúc.

Ngoài ra, ở độ tuổi 20, con giáp này thường chỉ dành sự tập trung vào việc kiếm tiền, nên không có gì ngạc nhiên khi khi ngoài 30 tuổi, tuổi Mão vẫn còn cô đơn lẻ bóng. Tuy nhiên, kết hôn muộn sẽ giúp cuộc sống của người tuổi Mão êm ấm hơn, vật chất tiền bạc vượng hơn so với những người cùng tuổi.

Con giáp này vốn hay thay đổi, ghét sự ràng buộc, sống khá lý trí và không bao giờ quyết định mọi việc dựa trên cảm xúc cá nhân. Vì vậy, họ thường không dễ dàng chọn đối tượng để tiến tới hôn nhân và chỉ muốn “yên bề gia thất” khi cảm thấy bản thân đủ chín chắn, đủ gánh vác và có trách nhiệm với gia đình.

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Tuổi Ngọ

Trong số 12 con giáp, tuổi Ngọ luôn được đánh giá là những người cứng đầu, cá tính mạnh và thậm chí còn ích kỷ, chỉ thích coi mình là trung tâm vũ trụ.

Tuổi Ngọ ít quan tâm đến suy nghĩ cũng như cách nhìn của người khác, chính vì thế nếu kết hôn quá sớm, họ sẽ rất dễ làm mất lòng chồng, từ đó khiến cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc.

Do đó, các cô nàng tuổi Ngọ không nên vội vàng kết hôn cho dù gia đình, bạn bè có thúc giục nhiều đến mức nào. Tuổi hợp lý kết hôn của nữ tuổi Ngựa là ngoài 30. Đó là lúc họ đã chín chắn và trưởng thành rất nhiều, không còn là cô gái ương ngạnh, vô tâm nữa.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và gia đình. Cuộc sống của họ sẽ luôn tràn ngập niềm vui, may mắn và thịnh vượng.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi thường có cuộc sống an nhàn, gặp nhiều may mắn nhất trong số 12 con giáp nhưng họ lại là người không thích bị gò bó, ép buộc vào hôn nhân.

Họ thích được đi du lịch, được khám phá nhiều thứ thay vì giam mình trong cuộc sống hôn nhân. Một khi chưa sẵn sàng, cho dù tuổi đã vượt ngưỡng 30, họ vẫn chấp nhận độc thân, một mình tự do tự tại.

Họ thường lựa chọn rất kĩ càng để tìm được người bạn đời xứng đáng, dù chậm nhưng chắc. Một khi yên bề gia thất, những người Hợi lại vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Họ sẽ chín chắn hơn trong suy nghĩ, định hướng nghề nghiệp tốt hơn. Vì thế, con đường sự nghiệp, tiền tài của họ cũng tốt hơn rất nhiều. Không có gì là lạ khi Hợi nằm trong danh sách những con giáp nữ kết hôn muộn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo