So kè xếp hạng độ đẹp nhất 2022 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương có đôi môi quyến rũ, Thiên Bình có má lúm đồng tiền, Hổ Cáp có vẻ đẹp lạ lùng bí ẩn

Chỉ cần nhìn vào mắt thôi, mọi người cũng có thể thấy tại sao Song Ngư lại ở vị trí số 1 trong danh sách này.

Nếu bạn đến từ cung hoàng đạo này, hãy tự hào rằng bạn là người hấp dẫn nhất cả về ngoại hình lẫn tính cách trong năm nay. Không oan uổng chút nào khi Song Ngư đứng đầu bảng xếp hạng cung hoàng đạo đẹp nhất năm 2022 .

Bạn lấy đi hơi thở của mọi người và cá tính của bạn kết hợp hoàn hảo với đôi mắt xinh xắn, đi kèm với những đặc điểm tính cách dễ chịu khiến mọi người dễ dàng đổ gục.

Đặc biệt là các bạn nữ Song Ngư, năm nay cực kỳ vượng vận đào hoa, được nhiều anh theo đuổi nhưng có vẻ hơi kén chọn. Thông minh, quan tâm và tốt bụng – tất cả sự quyến rũ thuộc về cung hoàng đạo này.

Bảo Bình: Xương quai hàm rõ ràng, má lúm đồng tiền và trái tim rộng lượng

Về sức hấp dẫn thể xác, cung hoàng đạo này xứng đáng được đứng ở top cao. Đôi mắt huyền ảo, nụ cười duyên má lúm đồng tiền, đôi chân dài miên man và mái tóc thẳng bồng bềnh là một số đặc điểm thu hút nhất của bạn.

Điều gì làm tôn lên vẻ ngoài của Bảo Bình nhất? Đó chắc chắn là cá tính. Chòm sao này có tất cả những gì mà mọi người muốn có hoặc thừa nhận ở người khác đó chính là một trái tim tuyệt vời và chân thành.

Hơn nữa, sự thanh lịch của bạn còn được tôn thêm bởi kiến thức, trí thông minh, đó là một sự kết hợp chiến thắng đánh gục mọi người.

Nếu bạn nào không có ngoại hình hoàn hảo thì cũng chẳng sao cả, bạn vẫn lọt top cao vì vẻ đẹp trong tính cách. Nhìn xa thì tưởng là kiêu, lại gần mới biết đáng yêu thế nào

Bạch Dương: Đôi môi quyến rũ, đôi mắt cực chất, tính cách chất chơi

Nếu bạn được sinh ra dưới cung hoàng đạo Bạch Dương, chắc chắn bạn là người có khả năng đặc biệt để mê hoặc người khác trong năm 2022.

Khi nói đến các đặc điểm ngoại hình, Bạch Dương được ưu đãi với nụ cười quyến rũ và đôi môi thơm ngon, ánh mắt mãnh liệt cuốn hút mọi người xung quanh.

Vẻ đẹp của chòm sao này còn được hiện thực hóa bởi lòng dũng cảm, khảng khái và sự tự tin tuyệt đối.

Bạn là người thẳng thắn, thích giao tiếp và được đánh giá cao vì tính mạnh mẽ, trung thực. Bạn không thích nói dối, không hành động sai trái hay ném đá giấu tay, vì thế nên mọi người xung quanh luôn thích kết bạn với chòm sao này.

Hơn nữa, nguồn năng lượng dồi dào cuộn chảy trong nhiệt huyết của Bạch Dương sẽ làm bạn bị cuốn theo họ, lao vào những cuộc chơi do chú Cừu khởi xướng.

Cự Giải: Đôi mắt lộng lẫy, khuôn mặt ngây thơ, và sự tận tâm

Sự hấp dẫn của Cự Giải phụ thuộc vào sự chân thành cũng như lòng trung thành của họ. Nếu bạn thuộc cung hoàng đạo này, hãy biết rằng bạn có ngoại hình và sức hấp dẫn hoàn toàn tự nhiên.

Gương mặt ngây thơ, đôi mắt đẹp cũng như nụ cười nhân ái là những gì khiến vẻ ngoài của bạn nhanh chóng được tỏa sáng, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Bên cạnh đó, Cự Giải còn siêu hiền lành, tốt bụng, giản dị và rất thân thiện. Bạn luôn muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

Cua nhỏ còn thường xuyên tâm sự với người khác và cũng rèn được thói quen lắng nghe tâm sự của mọi người, nếu ai bảo họ không xứng đứng top bảng xếp hạng cung hoàng đạo đẹp nhất năm 2022 thì chính là đang ghen tị.

Ma Kết: Vóc dáng hoàn hảo, lông mi cong vút

Xét về đặc điểm ngoại hình, phụ nữ Ma Kết dẫn đầu về đôi chân. Đôi chân dài nuột nà, săn chắc của bạn chính là niềm mơ ước của mọi cô gái chàng trai. Bạn còn có một nụ cười quyến rũ và hàng lông mi dài đáng yêu mà mọi quý cô đều ghen tị!

Tuy nhiên, nếu bạn là cung Ma Kết thực thụ thì chính cá tính độc đáo của bạn mới khiến bạn trở nên hấp dẫn đặc biệt.

Là một Ma Kết, bạn siêu chăm chỉ cũng như luôn tìm kiếm những thử thách mới. Nếu sự thanh lịch được đánh giá bằng khát vọng cũng như sự quyết tâm, thì cung hoàng đạo này chắc chắn phải đứng đầu.

Nhân Mã: Nụ cười duyên dáng, chiếc mũi thanh tú cũng như lối sống tích cực

Sự sang trọng của Nhân mã được thể hiện qua cơ thể của họ. Tuy nhiên, nếu tôi phải chọn một trong những đặc điểm cơ thể của bạn, thì chúng tôi sẽ chọn nụ cười duyên dáng, hàm răng khỏe khoắn, tươi rói như ánh Mặt Trời.

Hành tinh cai trị của bạn là sao Mộc, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi đặc điểm tính cách cơ bản của bạn là sự ấm áp, cởi mở và lạc quan, còn gì có thể đẹp hơn nét tính cách này?

Là một Nhân Mã, bạn thường nổi tiếng bởi tính tình vui vẻ, hài hước, “phổi bò”. Với những người đã từng chơi xấu hay ngáng đường mình, Mã Nhi chẳng mấy khi để bụng. Còn đối với những người đối xử tốt với mình, bạn lại khắc cốt ghi tâm.

Song Tử: Khuôn mặt giống thiên thần, tốt bụng và rất vui vẻ khi được giúp đỡ

Danh hiệu “thiên thần của vũ trụ” nhất định phải đến từ bạn! Được cai trị bởi sao Thủy, cung hoàng đạo này cực kỳ lôi cuốn vì nét mặt ôn hòa và vẻ ngoài đặc biệt.

Ngoài sự hấp dẫn về thể chất, những phẩm chất hàng đầu mà các cung hoàng đạo sở hữu khiến họ xứng đáng được yêu thương.

Là một Song Tử, hãy thừa nhận rằng bạn được đánh giá cao nhất trong đám bạn bởi vì bạn tốt bụng, hòa đồng và luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người.

Hiếm ai có thể khoác lên mình vẻ tự tin, nụ cười thanh lịch và vẻ hào nhoáng và giỏi kể những câu chuyện thú vị như Song Tử.

Nhìn bề ngoài thì trông có vẻ khó tính và nghiêm khắc khiến mọi người cảm thấy e ngại khi tiếp xúc, tuy nhiên, quen lâu rồi mới thấy bạn là người luôn đối xử rất ân cần và tốt bụng với người khác.

Xử Nữ: Làn da trong trẻo và trẻ lâu, đường nét khuôn mặt thanh tú gây mê hoặc, khung xương hoàn hảo đáng kinh ngạc

Gương kia ngự ở trên tường thế gian ai đẹp được dường như Xử Nữ. Quan điểm sống thanh lịch, hình ảnh hài hước tuyệt vời của bạn là những gì người khác đánh giá cao về bạn khi nghĩ về vẻ đẹp.

Vì vậy, ai lại không mong muốn được làm bạn với một người luôn có thể làm cho họ cười như Xử Nữ cơ chứ?

Cùng với sự hấp dẫn về thể chất của mình, với tư cách là một Xử Nữ, bạn được phép tự hào rằng mình là một người tuyệt vời – người luôn khám phá ra cách giải quyết vấn đề và vượt qua những thử thách trong cuộc sống một cách dễ dàng của năm 2022.

Sư Tử: Hình ảnh bản thân tích cực, đôi mắt ấm áp, tóc dày

Điều gì khiến một người phụ nữ/đàn ông cung Sư Tử hấp dẫn đến vậy? Sự quyến rũ, sự tự tin cũng như vẻ ngoài tuyệt vời cùng kết hợp để biến Sư Tử trở thành cung hoàng đạo tuyệt vời.

Mái tóc dày bồng bềnh chính là nét đặc trưng siêu đặc biệt của bạn, nó luôn thu hút được sự quan tâm của người khác. Người ta cũng khó có thể rời mắt khi thấy đôi mắt to và thanh tú, chiếc mũi nhỏ xíu và cả má lúm đồng tiền sâu của Leo.

Tuy nhiên nếu chòm sao cư xử vụng về này dẹp bỏ tính bướng bỉnh thì mới mong đứng top đầu, khi nhận ra mình đúng, bạn không cần cãi làm gì cả, cứ im lặng đi, càng gân cổ cãi lại thì càng mất hình tượng mà thôi.

Kim Ngưu: Khuôn mặt đáng yêu, đôi môi quyến rũ

Đôi môi quyến rũ và khuôn mặt đáng yêu của bạn là những đặc điểm ngoại hình cực kỳ bắt mắt. Những đặc điểm hấp dẫn này kết hợp với nhau để làm cho bạn trở thành một cung hoàng đạo có tính quyến rũ cao.

Tuy nhiên, không thể không kể đến tính cách của Ngưu. Kiểu tính cách của bạn là điều khiến bạn không thể đạt đến đỉnh cao của sắc đẹp dù được sao Kim “bảo kê”, nhường ngôi đầu bảng xếp hạng cung hoàng đạo đẹp nhất năm 2022 cho Song Ngư.

Là một người phụ nữ / đàn ông cung Kim Ngưu có trái tim tuyệt vời, tuy nhiên có đôi lúc bạn sống quá thực tế, bảo vệ bản thân quá mức, điều này có thể khiến bạn bị nhiễm độc trong mối quan hệ với người khác rồi làm tuột vương miện.

Thiên Bình: Xương hàm rõ, má lúm đồng tiền, nét mỏng manh thanh lịch riêng biệt

Về khát vọng, những người thuộc cung Thiên Bình đứng đầu danh sách. Là một Thiên Bình, bạn nổi bật bởi xương hàm đẹp, một khuôn mặt tuyệt vời, hài hòa, thanh tú và cả má lúm đồng tiền đáng yêu.

Sao Kim là hành tinh cai trị của bạn và lá bài công lý chính là lá bài tarot của bạn, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi mọi người nghĩ rằng bạn là người công bằng nhất trong xã hội.

Tuy nhiên, bạn là người quá tinh tế cũng như quá quan tâm đến người khác, điều này cản trở bạn đứng đầu những người đẹp nhất năm 2022 nên mới bị đẩy xuống top cuối.

Đúng, đây là những tính cách đáng ngưỡng mộ, nhưng đôi khi bạn lại lạm dụng chúng, vì vậy chúng cũng có thể bị coi là những đặc điểm không tốt.

Ngoài ra, bạn có thể có những giả định không thực tế đối với người khác và cũng muốn mọi thứ diễn ra theo cách mình muốn. Điều này có thể khiến bạn trở nên kém bắt mắt hơn trong mắt những người khác.

Bọ Cạp: Thông minh nhất, mang vẻ đẹp lạnh lùng, bí ẩn

Bọ Cạp được coi là một trong những cung hoàng đạo khôn ngoan nhất 12 cung hoàng đạo. Bạn còn có một ngoại hình đẹp bí ẩn cùng với trí óc thông minh thu hút được người khác đến bên cạnh và tán tỉnh.

Tuy nhiên, điều khiến bạn đứng cuối danh sách về ngoại hình đẹp là do bạn luôn phụ thuộc vào những mối quan tâm và đôi khi còn hay đố kị với người khác, đẹp người nhưng nết chưa đẹp lắm.

Bạn hay bị cho là chòm sao ích kỷ và hay đố kị nhất trong các cung hoàng đạo. Mọi người nhận ra rõ ràng điều này bởi chú Bọ Cạp không biết cách che giấu cảm xúc của chính mình! Năm 2022 này bạn cũng hay bị ghét vì kiểu tính cách đó.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo.