Đúng ngày mai thứ Ba 23/3/2021: 3 cung hoàng đạo bứt phá trong công việc, sự nghiệp lên như 'diều gặp gió'

12 cung hoàng đạo 22/03/2021 12:31

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, thứ Ba là một ngày cực kỳ may mắn với Song Tử, Ma Kết, Thiên Bình, đây là thời điểm thích hợp để bứt phá trong công việc và nhận về nhiều thành quả tốt đẹp.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử hãy suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào có thể ảnh hưởng tới tương lai của bạn, nhất là trong một ngày đầu tuần bận rộn như thế này.

Nhưng bạn hãy nhớ, càng những lúc như vậy, bạn lại càng cần phải cẩn thận và giữ đầu óc tỉnh táo để tránh gây ra sai sót không đáng có.

Với những ai đã đi làm, nhiều việc lần lượt được giải quyết nhanh gọn mang lại cho bạn cảm giác nhẹ nhõm. Không những thế, bạn còn nhận được sự hỗ trợ hết mình của đồng nghiệp. Bạn cảm thấy rất vui vì tinh thần đồng đội được phát huy, công việc lại diễn ra suôn sẻ.

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Cam, vàng

Giờ may mắn: 21h-22h

tu vi hang ngay 1
Song Tử cảm thấy rất vui vì tinh thần đồng đội được phát huy, công việc lại diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Thái độ lạc quan, cởi mở là điều mà Thiên Bình cần duy trì trong hôm nay. Khi bạn sống tích cực hơn, vận may sẽ tìm đến với bạn nhiều hơn. Còn nếu cứ mãi quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực thì bạn sẽ chẳng thể nào đạt được điều mình mong muốn đâu.

Tình hình công việc của những người đi làm có dấu hiệu lạc quan hơn, bạn nhận được lời khen ngợi từ cấp trên nhờ thái độ nghiêm túc, cầu tiến và khiêm tốn của mình.

Bạn mong muốn có những bước đột phá trong sự nghiệp và đang đợi thời cơ đến. Lúc này chính là thời điểm thích hợp để bạn bứt phá. Với những cố gắng, thành tích của bạn chắc chắn sẽ được nâng lên trông thấy.

Con số may mắn: 28

Màu may mắn: Xanh lá, trắng

Giờ may mắn: 8h-9h

tu vi hang ngay 2
Lúc này chính là thời điểm thích hợp để Thiên Bình bứt phá - Ảnh minh họa: Internet

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi hàng ngày cho thấy Ma Kết trở nên tự tin và chủ động hơn trong hôm nay. Bạn sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ của mình, thay vì cứ luôn giấu kín mọi chuyện trong lòng như trước đó. Chắc hẳn mọi người sẽ dần nhận ra bạn vốn là một người thú vị hơn bề ngoài rất nhiều.

Nếu đã đi làm, con đường công danh, sự nghiệp của bạn khá thuận lợi, bạn tìm lại được niềm đam mê của mình trong công việc, lại thêm cái tính chỉn chu sẵn có nên vận trình không có điều gì đáng lo ngại. Bạn không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn vượt quá kỳ vọng của lãnh đạo.

Các bạn học sinh Ma Kết đang chăm chỉ hướng tới những mục tiêu mà mình đã đặt ra, hẳn đây sẽ là tiền đề giúp bạn đạt được thành tích học tập rất tốt trong tương lai đấy. Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần cố gắng này nhé.

Con số may mắn: 25

Màu may mắn: Nâu, vàng

Giờ may mắn: 9h-10h

tu vi hang ngay 3
Ma Kết trở nên tự tin và chủ động hơn trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm)

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, Chủ nhật 21/3/2021: Song Ngư tình cảm thăng hoa, Kim Ngưu bất hòa với đồng nghiệp

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, Chủ nhật 21/3/2021: Song Ngư tình cảm thăng hoa, Kim Ngưu bất hòa với đồng nghiệp

Theo tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo cho thấy, hôm nay, Song Ngư khởi sắc trong tình cảm, gây ấn tượng với người ấy từ cái nhìn đầu tiên, Kim Ngưu bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng.

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