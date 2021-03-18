Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Sáu 19/3/2021: Bảo Bình hao tốn tiền bạc, Bạch Dương gặp trắc trở trong chuyện tình cảm

Còn trong tình cảm, bạn dễ cảm thấy thất vọng khi không thấy ở nửa kia những điều mà bạn luôn mong đợi. Có lẽ những cô nàng Ma Kết nên thực tế, chớ nên nhìn cuộc sống bằng màu hồng như thế nữa nhé.

Lúc này, Ma Kết chớ nên vội vàng đưa ra quan điểm cá nhân kẻo có những nhận định sai lầm. Hãy lắng nghe những lời chia sẻ của mọi người để có cái nhìn khách quan nhất, khi ấy bạn sẽ dễ tìm được phương án giải quyết phù hợp.

Giờ may mắn: 14h-15h

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Dự đoán của tử vi hàng ngày dành cho Bảo Bình hôm nay là bạn sẽ có số hao tài tốn của, vì vậy cần hết sức thận trọng trước khi tiêu tiền. Hãy nghĩ xem thứ bạn định mua có thật sự cần thiết hay không và có xứng đáng với giá tiền của nó hay không. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm tính cạnh tranh lên cao, bạn hãy sẵn sàng thể hiện hết mình để vượt qua người khác.

Con số may mắn: 16

Màu may mắn: Tím, cam

Giờ may mắn: 17h-18h

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư xao nhãng với việc đang làm hiện tại. Hãy học cách trân trọng hơn những gì đang có bạn nhé. Đừng nghe ai nói gì là bạn ngay lập tức xem đó là thực tế luôn nhé. Bạn phải là người tự mình đi kiểm chứng chứ không phải nghe ai đó nói những lời thiếu căn cứ.

Về phương diện tài chính, hãy xác định lại mục tiêu tiền bạc cụ thể vì từ đó bạn mới đủ quyết tâm thực hiện theo từng bước một. Nếu bạn cứ mơ hồ mãi với những gì mình đang có và không có sẽ rất khó để tiến hành việc tiết kiệm.

Con số may mắn: 3

Màu may mắn: Nâu, vàng

Giờ may mắn: 20h-21h

Chuyện tình cảm của Bạch Dương không được suôn sẻ cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo cho biết, chuyện tình cảm của Bạch Dương không được suôn sẻ cho lắm. Tâm lý đứng núi này trông núi nọ sẽ khiến mối quan hệ của bạn đang ngày càng tệ đi. Bạn nên tránh tâm lý so sánh một nửa của mình với bất cứ ai nhé.

Hôm nay, bạn sẽ có cơ hội giao tiếp với những người có cùng tần số. Bằng cách xây dựng một mối quan hệ thiên về cảm xúc, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Mối quan hệ này không chỉ ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống riêng tư mà còn trong công việc và các hoạt động xã hội của bạn nữa.

Con số may mắn: 14

Màu may mắn: Xanh lam, trắng

Giờ may mắn: 18h-19h

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Theo tử vi hàng ngày, trong hôm nay vận đào hoa của cô nàng Kim Ngưu độc thân không tồi. Trạng thái tình cảm của bạn không có sự thay đổi quá lớn, cần tích cực nhờ sự trợ giúp của người thân bạn bè để làm mối, giới thiệu cho đối tượng tốt.

Sức khỏe hôm nay cũng ổn định, điều này giúp Kim Ngưu làm việc đạt năng suất cao hơn, hơn thế nữa sự thuận lợi trong công việc của hôm nay và những ngày tới sẽ giúp bạn "một bước lên mây", sự nghiệp phát triển rực rỡ.

Con số may mắn: 24

Màu may mắn: Xám, trắng

Giờ may mắn: 17h-18h

Song Tử (21/5 – 21/6)

Cung Song Tử là những người dễ chiếm được thiện cảm của mọi người. Trong cuộc sống bạn luôn dễ dàng nhận thấy bản thân qua hình ảnh của người khác. Hôm nay, bạn cảm thấy không thoải mái, đầu óc của bạn luôn suy nghĩ về một vấn đề nào đó khiến bạn mất tập trung.

Tuy Song Tử bị căng thẳng nhưng bạn vẫn luôn giữ được thái độ bình thường đối với những người xung quanh. Trong chuyện tình cảm bạn nên xem xét lại và sớm đưa ra quyết định dứt khoát. Nếu kéo dài tình trạng này thì bạn sẽ là người chịu nhiều tổn thương.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Đen, xám

Giờ may mắn: 7h-8h

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải nên mạnh dạn thử sức với những thứ mới mẻ - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải nên mạnh dạn thử sức với những thứ mới mẻ. Tuổi trẻ chẳng được bao nhiêu, bạn nên xông pha để về sau không phải hối hận. Hiện tại là khoảng thời gian để Cự Giải trải nghiệm, học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Chỉ cần làm hết sức mình, bạn sẽ thu về rất nhiều thứ giúp ích về sau này.

Con số may mắn: 22

Màu may mắn: Cam, xanh dương

Giờ may mắn: 7h-8h

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử đừng nên suy nghĩ phiến diện về chuyện tình cảm của mình. Cả bạn và người ấy đều không kiên nhẫn, nếu cứ thế này thì tình yêu sẽ chẳng đi đến đâu.

Mắt khác, bạn cũng nên chăm chỉ để hoàn thành công việc được giao. Nếu mỗi ngày bạn dừng lại một chút sẽ chậm hơn, thậm chí bị bỏ lại phía sau đó. Và cố gắng tự mình làm mọi thứ thay vì nhờ vả người khác, vì nó thật sự không mang lại kết quả như bạn mong muốn.

Con số may mắn: 24

Màu may mắn: Đỏ, trắng

Giờ may mắn: 16h-17h

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Làm việc trong một nhóm gắn bó khăng khít sẽ là cơ hội nổi bật cho bạn trong hôm nay, mặc dù có thể khi mới nghe tin bạn không mấy hào hứng. Nhưng rồi Xử Nữ sẽ sớm nhìn thấy mặt tốt của vấn đề và cố gắng để hòa hợp với mọi người, nhìn chung tâm trạng của bạn hôm nay khá tốt đấy.

Hãy cố gắng phát huy hết năng lực trong hôm nay, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được thành công.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Trắng, nâu

Giờ may mắn: 13h-14h

Tử vi hôm nay cho thấy, tình hình tài chính của Thiên Bình rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi hôm nay cho thấy, tình hình tài chính của Thiên Bình rủng rỉnh khiến bạn vui vẻ suốt một ngày. Tình yêu tuy chưa kịp đến với Thiên Bình nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn. Cung hoàng đạo này có rất nhiều bạn bè xung quanh nên chuyện yêu đương không quá khó khăn.

Trong công việc, bạn có quý nhân phù trợ nên không phải tốn quá nhiều công sức nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Bạn nên học cách cân bằng giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình.

Con số may mắn: 25

Màu may mắn: Nâu, cam

Giờ may mắn: 6h-7h

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Mối quan hệ giữa Bọ Cạp và gia đình, bạn bè đều khá hòa hợp. Cung hoàng đạo này có chỗ dựa tinh thần vững chắc và nhận được sự chia sẻ từ mọi người nên có thể đứng vững trước nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Bọ Cạp nên bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định một việc gì đó trong công việc. Hôm nay cũng không phải là ngày tốt để bạn thể hiện những ý tưởng sáng tạo, độc đáo.

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Tím, hồng

Giờ may mắn: 8h-9h

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Nhân Mã phải trở lại với guồng quay chóng mặt của công việc và hoàn thành tất cả những gì còn dang dở. Bạn được đồng nghiệp đánh giá là người thân thiện, cởi mở và vui tính, đôi khi còn rất thật thà khiến người khác rất tin tưởng.

Cơ hội trong tình cảm của bạn với người ấy là rất lớn. Hãy bình tĩnh và tự tin để thổ lộ thì hạnh phúc sẽ đến với bạn mà thôi. Đừng vì xung quanh họ có quá nhiều người theo đuổi mà nản chí, hay nghĩ mình không xứng đáng.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Xanh lam, xanh dương

Giờ may mắn: 15h-16h

Nhân Mã phải trở lại với guồng quay chóng mặt của công việc và hoàn thành tất cả những gì còn dang dở - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.