Đúng ngày mai thứ Hai 15/3/2021: 3 cung hoàng đạo tình duyên nở rộ, hạnh phúc ngỡ như mơ

Hãy chủ động nói rõ về yêu cầu của bạn trước khi hai người tiến xa hơn mức tình bạn, tuy nhiên, cần lựa lời nói để không khiến chàng cảm thấy bạn kỳ quái và bảo thủ. Nên dành thời gian nhiều cho việc tìm hiểu tính cách của đối phương, có thể anh ta cũng thật sự có cảm tình với bạn chứ không hề "trêu hoa ghẹo nguyệt" như bạn nghĩ.

Tử vi hàng ngày cho thấy hôm nay Song Ngư sẽ gặp được "người trong mộng" của mình. Bạn thấy được nơi anh ta nhiều đức tính tốt và sự hài hước của anh ta sẽ làm bạn thoải mái và quên hết mọi buồn phiền, mệt mỏi. Điều bạn lo lắng là liệu rằng, anh ta chỉ đùa vui và không thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này?. Đây là tâm lý rất bình thường, đừng quá tạo áp lực cho mình.

Giờ may mắn: 5h-6h

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Ấn tượng lần đầu vô cùng quan trọng, tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy, Bọ Cạp hãy chuẩn bị tinh thần và ngoại hình trước khi ra đường ngày hôm nay, vì nhiều dấu hiệu cho thấy bạn sẽ gặp vận đào hoa đấy. Một ngoại hình xinh đẹp sẽ giúp bạn "hớp hồn" anh ta ngay lần gặp đầu tiên. Một chiếc đầm hoa xinh xắn, hay đôi giày cao gót nổi bật cũng sẽ giúp anh ta chú ý đến bạn nhiều hơn.

Quả thật vẻ ngoài luôn được coi trọng trong hầu hết mối quan hệ, tuy nhiên đừng quá đặt nặng việc sửa soạn, trang điểm, quần áo hay trang sức cũng chỉ là "chất xúc tác" giúp bạn gây ấn tượng mà thôi. Điều quan trọng vẫn là sự đồng điệu và cảm tình dành cho nhau.

Con số may mắn: 16

Màu may mắn: Xanh lam, cam

Giờ may mắn: 18h-19h

Ngoại hình xinh xắn của Bọ Cạp sẽ 'hớp hồn' người ấy ngay từ lần gặp đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Những cô nàng Kim Ngưu thường muốn một cuộc sống hiện đại, độc thân vui tính và thường không mấy quan tâm đến việc có người yêu. Tuy nhiên, nhiều thông điệp cho biết hôm nay cô nàng Kim Ngưu sẽ gặp được chàng trai lý tưởng khiến bạn xao xuyến.

Bạn thấy được ở anh ta là sự thẳng thắn, trung thực. Tuy không lãng mạn, ngọt ngào nhưng là sự quan tâm chân thành và ấm áp. Bạn thích trò chuyện với anh ta nhiều hơn, có thể ngồi hàng giờ để nghe anh kể về những chuyến du lịch hoặc khám phá mặc dù bạn chẳng mấy hứng thú với nó. Có thể đây là người bạn đang tìm kiếm lâu nay đấy, đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Xanh lam, trắng

Giờ may mắn: 9h-10h

Nhiều thông điệp cho biết hôm nay cô nàng Kim Ngưu sẽ gặp được chàng trai lý tưởng khiến bạn xao xuyến - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.