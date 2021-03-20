Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, Chủ nhật 21/3/2021: Song Ngư tình cảm thăng hoa, Kim Ngưu bất hòa với đồng nghiệp

Trong tình cảm, nếu còn độc thân, bạn cần có thái độ tích cực hơn khi tiếp xúc với những người chủ động tiếp cận mình. Bạn sẽ sớm tìm ra nửa kia phù hợp.

Ma Kết cần phải tìm ra động lực cho mình trong hôm nay. Mỗi khi gặp phải rắc rối hay vấn đề gì khó khăn, bạn hãy tự động viên mình để vượt qua, đừng nên phụ thuộc vào người khác hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh quá nhiều.

Giờ may mắn: 19h-20h

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Hôm nay Bảo Bình sẽ thành công trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Sự cẩn trọng cứu bạn khỏi những bàn thua trông thấy, giúp bạn tránh mắc phải những sai lầm phải trả giá bằng rất nhiều tiền. Hãy cứ giữ cho mình sự cẩn trọng đó nhé.

Sức mạnh thức tỉnh, sức sống dồi dào, cuộc sống cũng vì thế mà có khởi sắc rõ rệt, giống như phía trước không có gì cản trở nổi bước tiến của Bảo Bình vậy. Đây là dịp may hiếm có để bạn tăng tốc trong sự nghiệp, học nghiệp và cuộc sống, hãy nhanh tay nắm bắt và bứt tốc để đạt thành công.

Con số may mắn: 12

Màu may mắn: Xanh lam, nâu

Giờ may mắn: 18h-19h

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư có sự quyến rũ không phải ai cũng có được. Đứng giữa đám đông, bạn nổi bật hẳn lên và được nhiều người biết đến. Cũng có rất nhiều người đã ngỏ ý với bạn chỉ là bạn có mở lòng mình cho tình yêu đến không mà thôi.

Có lẽ bạn gây ấn tượng với người ấy từ cái nhìn đầu tiên, cũng chẳng biết rõ là lí do gì, có thể không phải là vì sự quyến rũ của bạn đâu mà lại là vì lòng tốt của bạn đó. Lòng tốt bụng, bao dung có thể tỏa ra ánh sáng ấm áp khiến ai cũng muốn gần gũi.

Con số may mắn: 23

Màu may mắn: Trắng, hồng

Giờ may mắn: 8h-9h

Song Ngư gây ấn tượng với người ấy từ cái nhìn đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Tử vi hàng ngày cho thấy, trong hôm nay, vận trình công việc của Bạch Dương nhìn chung sẽ tốt, lời khuyên là bạn nên kiên định và nghiêm túc trong công việc, có thể có những ý kiến trái chiều nhưng bạn nên lắng nghe và rút kinh nghiệm hơn là thể hiện sự tức giận.

Những ai đang đi tìm việc nên có dũng khí hơn trong việc gửi hồ sơ ở những công ty khó, đòi hỏi sự thách thức cao hơn để bạn gia tăng quyết tâm.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Nâu, vàng

Giờ may mắn: 11h-12h

Kim Ngưu (21/4 – 20/5)

Kim Ngưu gặp chuyện không vui. Bạn biết một số người đã nói những điều không tốt về bạn, điều này khiến bạn khó chịu. Bạn vốn là người hay suy nghĩ nên điều này làm bạn buồn rất nhiều. Bạn giận hờn một chút nhưng tủi thân càng nhiều hơn.

Cung hoàng đạo này luôn có quyền lựa chọn cho mình người phù hợp. Chỉ cần đó là điều mà bạn mong muốn thì đừng sợ hãi khi đứng trước những lời bàn tán của người đời. Xét cho cùng đâu ai có thể sống thay cho bạn được, vậy tại sao hạnh phúc của mình lại không tự tay mình nắm giữ.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Xanh dương, nâu

Giờ may mắn: 9h-10h

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi ngày mới của 12 cung hoàng đạo khuyên Song Tử hãy có cách tự giảm áp lực cho mình. Cuộc sống không tránh khỏi những lúc căng thẳng, nhiều khi áp lực cũng là động lực thúc đẩy ta cố gắng phấn đấu hơn, song nếu phải chịu mệt mỏi trong khoảng thời gian dài, bạn sẽ chẳng còn ý chí chiến đấu nữa.

Những điều bạn đã làm dần đạt được bước tiến trong sự nghiệp, hãy nhân cơ hội này để tiếp tục cố gắng và phát huy hết khả năng của mình, chắc chắn bạn sẽ thành công.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Xanh lá, trắng

Giờ may mắn: 21h-22h

Tử vi 12 cung hoàng đạo khuyên Song Tử hãy có cách tự giảm áp lực cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Cự Giải hãy tận hưởng khoảng thời gian cuối tuần. Hiếm khi mọi việc lại thuận lợi đến thế và bạn nên dành thời gian để cảm nhận sự tốt đẹp của thế giới này. Tinh thần tốt cũng đem lại cho bạn nhiều động lực hơn trong cuộc sống.

Chuyện tình cảm của bạn trong hôm nay cũng khá hài hòa và không xảy ra bất cứ xích mích hay tranh cãi nào. Vì thế, hãy cố gắng để cho mối quan hệ giữa hai người vẫn tiến triển êm đẹp như thế. Quan trọng là tránh những bất đồng hay mâu thuẫn không đáng có trong thời gian này.

Con số may mắn: 15

Màu may mắn: Xanh lam, đen

Giờ may mắn: 16h-17h

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Dường như mọi sự tập trung của bạn đang dồn vào hết chuyện tình cảm. Tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy, đường tình duyên khởi sắc rực rỡ nhờ những nỗ lực của bản mệnh. Bạn chủ động theo đuổi, bày tỏ tình cảm của mình, cuối cùng cũng khiến cho trái tim người ấy rung động.

Đôi khi tâm trí mông lung, bất ổn cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho bản mệnh đưa ra quyết định sai lầm. Sư Tử hãy thử tìm cách thức làm việc mới, hay thay đổi môi trường xung quanh để thu hút tài khí cho bản thân trong thời gian này tới nhé.

Con số may mắn: 20

Màu may mắn: Đen, bạc

Giờ may mắn: 6h-7h

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử Nữ sẽ dành ngày hôm nay để xử lý và loại bỏ tất cả những vấn đề phát sinh trong công việc. Những vấn đề này có khả năng phát sinh bởi tất cả mọi người chứ không phải lỗi của riêng ai, nhưng bạn lại là một trong những người có nhiệm vụ phải xử lý chúng.

Có lẽ nỗi thất vọng lớn nhất của bạn ngày hôm nay sẽ tập trung xung quanh lĩnh vực tài chính. Bạn có thể sẽ suy nghĩ đến việc lên kế hoạch tiết kiệm để bảo vệ mình khỏi những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Lời khuyên của những người có kinh nghiệm rất đáng chú ý nhưng không phải tất cả đều đúng. Bạn nên cân nhắc áp dụng với hoàn cảnh thực tại của mình để tìm hướng giải quyết phù hợp, nếu không sẽ vấp phải sai lầm đáng tiếc.

Con số may mắn: 6

Màu may mắn: Trắng, xám

Giờ may mắn: 20h-21h

Xử Nữ sẽ dành ngày hôm nay để xử lý và loại bỏ tất cả những vấn đề phát sinh trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Nhờ khả năng tài tùy cơ ứng biến tài tình mà dù có phải đối mặt với tình huống khó giải quyết thế nào, Thiên Bình cũng có thể tìm ra cách xử lý. Điều này giúp bạn nhận được sự khâm phục của mọi người.

Bạn khá bốc đồng trong chuyện tình cảm và có ý định sẽ bày tỏ lòng mình với người thầm mến từ lâu. Tuy nhiên, bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định đấy nhé.

Trong chuyện tài chính, một vài cơ hội đầu tư có triển vọng sẽ xuất hiện trước mắt Thiên Bình, tuy nhiên bạn cần phải lắng nghe ý kiến góp ý của người đi trước nhiều hơn, đừng nên quá vội vàng, mù quáng.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Hồng đậm, tím

Giờ may mắn: 14h-15h

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Bọ Cạp vốn luôn là người được rất nhiều vệ tinh vây quanh, thế nhưng bạn vẫn cảm thấy mình là người cô độc vì không có ai thực sự thấu hiểu.

Dù bạn có bất cứ điều gì bất mãn, bạn cũng nên trình bày một cách bình tĩnh chứ không nên nóng nảy, thậm chí ép buộc người khác phải nghe theo ý mình. Cách làm ấy thật sự không khôn ngoan và chỉ tạo thêm sự bất mãn.

Trên phương diện tình cảm, bạn dành cho nửa kia những cảm xúc mãnh liệt, tuy nhiên đôi khi, điều đó lại biến bạn thành một người thích quản lý. Hãy cho người ấy một không gian cá nhân riêng nếu không muốn người ấy dần cảm thấy ngột ngạt.

Con số may mắn: 23

Màu may mắn: Nâu, vàng

Giờ may mắn: 7h-8h

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Có vẻ như vào ngày cuối tuần đặc biệt này, bạn vô cùng nhạy cảm về những thay đổi xung quanh mình, ngay cả một tí trễ hẹn cũng khiến bạn khó chịu. Bạn mong muốn mọi chuyện diễn ra hanh thông theo cách của bạn và không muốn có sự nhúng tay của người khác. Tuy nhiên, thực tế chẳng dễ chịu như bạn muốn và bạn phải chấp nhận nó.

Trong các mối quan hệ, bạn cần phải sắp xếp mọi thứ theo kiểu giấy trắng mực đen, nên tạm xa lánh các mối quan hệ thân mật vì nói qua nói lại là lời nói gió bay.

Con số may mắn: 30

Màu may mắn: Vàng, đỏ

Giờ may mắn: 17h-18

Có vẻ như vào ngày cuối tuần đặc biệt này, Nhân Mã vô cùng nhạy cảm về những thay đổi xung quanh mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.