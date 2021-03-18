Đúng ngày mai thứ Sáu 19/3/2021: 3 cung hoàng đạo cẩn thận bị tiểu nhân quấy phá, lợi dụng, không làm nên việc lớn

Theo tử vi hàng ngày của 12 cung hoàng đạo, hôm nay Cự Giải sẽ bị tiểu nhân lợi dụng về sự nghiệp lẫn tình cảm, Bạch Dương và Sư Tử dễ bị kẻ xấu gièm pha ảnh hưởng danh tiếng.
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Cự Giải (22/6 - 22/7)
Sự nghiệp Cự Giải đang trên đà xuống dốc, bởi chính sự kiêu căng và ngạo mạn của bạn. Những thành công khi trước không còn ở hiện tại, và bạn cần phải tăng tốc hơn nữa thì mới có thể đạt được mục tiêu đề ra.
Tuy nhiên, bạn lại quá tốt bụng nên hay bị người khác lợi dụng. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, bạn hay bị người khác lừa dối hoặc yêu vì tiền mà bạn lại không tỉnh táo để nhận ra. Trong hôm nay ra đường và quan hệ phải cẩn thận, đừng nên tin người cũng đừng đầu tư vốn liếng nếu có ai đó rủ rê. Dễ dãi sẽ khiến tiền bạc hao hụt, tình yêu không ổn định đâm ra buồn chán.
Để bảo vệ lợi ích của bản thân, bạn cần dứt khoát, mạnh mẽ và thẳng thắn hơn trong các cuộc đối đầu.
Con số may mắn: 22
Màu may mắn: Cam, xanh dương
Giờ may mắn: 7h-8h
Bạch Dương (21/3 – 20/4)
Theo tử vi hàng ngày, Bạch Dương bản tính bộc trực, thẳng thắn "như ruột ngựa", đã nói là làm, quyết đoán cương nghị, thế nên sớm hay muộn đều sẽ đạt được thành công vang dội. Dạo trước bạn nhận được nhiều cơ may bất ngờ về tài lộc, mọi công sức bỏ ra đều được cấp trên nhìn nhận xứng đáng, đầu tư sinh lời lãi cao, vạn sự như ý thuận buồm xuôi gió.
Thế nhưng, Bạch Dương lại thẳng tính quá mức, không kiêng nể ai, dễ đắc tội với tiểu nhân. Bạch Dương đừng đứng trên vinh quang quá lâu mà mất phương hướng, không đề phòng những kẻ lòng dạ hẹp hòi để rồi danh tiếng bị hủy hoại, tiền đồ sụp đổ, thậm chí còn trở thành trò cười của thiên hạ. Hãy để tâm đến những kẻ đang có ý định tiếp cận bạn, vì họ không thật sự có ý tốt giúp đỡ đâu.
Con số may mắn: 14
Màu may mắn: Xanh lam, trắng
Giờ may mắn: 18h-19h
Sư Tử (23/7 - 22/8)
Hôm nay, tài vận của Sư Tử đi lệch quỹ đạo, thu nhập không ổn định, công việc không thuận lợi, gặp nhiều khổ cực, ấm ức. Thời khắc mấu chốt, mọi nỗ lực của bạn đều bị phá hỏng bởi tiểu nhân gièm pha, thất bại trong cay đắng.
Tử vi 12 cung hoàng đạo cho biết, tiền thưởng, lợi nhuận, sự tín nhiệm... đều sẽ không như ý bạn mong muốn, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận. Sư Tử cũng đừng quá tin người, đề phòng kẻ gian, không nên trút hết tâm tư cho người khác, càng không để người khác biết rõ kế hoạch sắp tới của bạn.
Con số may mắn: 24
Màu may mắn: Đỏ, trắng
Giờ may mắn: 16h-17h
(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.