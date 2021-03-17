Đúng ngày mai, thứ Năm 18/3/2021: 3 cung hoàng đạo tình duyên rực rỡ, hạnh phúc viên mãn

12 cung hoàng đạo 17/03/2021 06:43

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, thứ Năm là ngày cực kì may mắn dành cho Bạch Dương, Bọ Cạp và Ma Kết khi tình duyên gặp nhiều may mắn, có cái kết hạnh phúc viên mãn cho cuộc đời mình. Bạch Dương tìm được nửa kia của đời mình, Bọ Cạp và Ma Kết có niềm vui bất ngờ bên cạnh đối phương.

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Các cô nàng Bạch Dương độc thân hôm nay sẽ có cơ hội gặp gỡ được những đối tượng mới trong các cuộc hẹn cùng với bạn bè mình. Tính cách trầm tĩnh nhưng vui vẻ và nhiệt tình của bạn giúp bạn thu hút được rất nhiều sự chú ý đến từ người khác giới. Họ luôn dành cho bạn sự quan tâm đặc biệt và muốn cùng bạn có những khoảng thời gian vui vẻ tuyệt vời.

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Bạch Dương gặp gỡ đối tượng mới - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, hãy dành thời gian để quan sát thêm về người ấy và cân nhắc xem có nên bắt đầu mối quan hệ hay không nếu cả hai có nhiều điểm chung và sự hiểu biết về nhau. Đây sẽ là một mối quan hệ tuyệt vời nếu cả hai có nhiều thứ để cùng nhau chia sẻ và tận hưởng trong cuộc sống hàng ngày.

Giờ may mắn: 16h.

Màu may mắn: Trắng và Vàng.

Con số may mắn: số 14.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay có thể Bọ Cạp sẽ nhận được lời cầu hôn từ nửa kia của mình và đây là thời điểm thích hợp để cả hai mở ra một chương mới cho mối quan hệ này. Hai bạn đã ở bên nhau rất lâu và cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, giờ đây là thời điểm phù hợp để cả hai có thể về chung một nhà.

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Bọ Cạp nhận lời cầu hôn từ nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Điều bạn cần ngay lúc này chính là sự chung vui từ những người thân, bạn bè của mình cũng như nhận những lời khuyên từ họ cho kế hoạch hôn lễ sắp đến của mình. Có lẽ những thứ cơ bản cần thiết cho hôn lễ cũng nên được cân nhắc và bạn cùng đối phương nên dành thời gian để tìm hiểu và chuẩn bị từ bây giờ.

Giờ may mắn: 9h.

Màu may mắn: Đỏ.

Con số may mắn: số 4 và số 9.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Một chuyến đi xa cùng nhau là những gì bạn và đối phương cần trong thời gian tới, khi cả hai gần đây quá bận vì công việc và không thể dành thời gian bên cạnh nhau. Đây cũng là cơ hội để cả hai có thêm nhiều thông tin về nhau hơn cũng như bộc lộ được tính cách và suy nghĩ của mình cho đối phương, từ đó giúp cặp đôi ngày càng gắn kết, bền chặt.

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Ma Kết có chuyến đi xa cùng nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

Những người bạn xung quanh có thể cho bạn rất nhiều lời khuyên về những địa điểm du lịch dành cho cặp đôi và bạn cùng đối phương sẽ có những phút giây tuyệt vời cùng nhau khi chinh phục những chặng đường mới của cuộc đời.

Giờ may mắn: 14h.

Màu may mắn: Xanh ngọc.

Con số may mắn: số 11 và số 25.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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