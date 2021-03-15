Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Ba 16/3/2021: Song Ngư tình yêu ngọt ngào, Thiên Bình gặp khó khăn công việc

Tình cảm của bạn hôm nay cũng không có nhiều chuyển biến mới. Tuy nhiên, có thể hôm nay bạn sẽ gặp lại "người cũ từng quen" của mình trong một dịp tình cờ nào đó. Dù không còn tình cảm dành cho nhau nhưng cả hai vẫn còn có thể làm bạn và đừng tiếc chi một lời chào đến đối phương Bạch Dương nhé.

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo , hôm nay là ngày Bạch Dương cực kì tỉnh táo và kiên quyết với những quyết định của mình trong công việc, đặc biệt là những bạn nào đang nắm giữ những chức vị quản lý. Sự kiên quyết giữ vững lập trường như thế sẽ giúp Bạch Dương tránh được những rắc rối trong giai đoạn về sau.

Dường như Kim Ngưu đang nhận được sự chú ý từ cấp trên của bạn. Dù bạn cố gắng thể hiện kĩ năng trong công việc ra sao thì vẫn luôn phải đối mặt với những lời chỉ trích và phê phán từ họ. Có lẽ một cuộc nói chuyện thẳng thắn với cấp trên để tìm hiểu nguyên do là điều cần thiết để bạn có thể nhận ra lỗi của bản thân và cải thiện. Nếu không bạn nên tìm cho mình một hướng đi mới từ thời gian bây giờ.

Kim Ngưu nhận được sự chú ý từ cấp trên của mình - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe Kim Ngưu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ chuyện sự nghiệp và làm bạn luôn sống trong trạng thái căng thẳng. Đối phương của bạn hiện tại không thể dành thời gian chăm sóc bạn được nên bạn phải học cách yêu và chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé Kim Ngưu.

Con số may mắn hôm nay của Kim Ngưu: Số 27.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Hôm nay của Song Tử là một ngày bận rộn khi bạn quyết định dành thời học hỏi thêm những kiến thức, kĩ năng mới phục vụ cho công việc hiện tại của mình. Đây là một tín hiệu tốt khi bạn đã bắt đầu dành sự tập trung của bản thân cho công việc, sự nghiệp sau khoảng thời gian mãi mê vui chơi vừa qua.

Phương diện tài chính của Song Tử thời gian gần đây không mấy khả quan khi bạn không kiểm soát được việc chi tiêu vào những bữa ăn sang chảnh, những món đồ đắt tiền. Hãy nhớ là bạn còn rất nhiều khoản tiền phải chi, đặc biệt là cho những khóa học nghiệp vụ sắp đến, nên hãy kiểm soát lại thu chi của bản thân một cách thật khoa học Song Tử nhé.

Con số may mắn hôm nay của Song Tử: Số 14 và số 32.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Ngày mới của Cự Giải tràn đầy năng lượng trong công việc khi bạn có cơ hội được hợp tác làm việc cùng những đồng nghiệp có đầy kiến thức và kinh nghiệm cho bạn học hỏi. Mọi người sẽ có những phút giây làm việc thật vui vẻ và hòa thuận cùng nhau.

Cự Giải ngày mới tràn đầy năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính của Cự Giải, sẽ có những khoản tiền bất ngờ phải chi và bạn nên chuẩn bị sẵn cho mình những tài khoản tiết kiệm khác nhau để có thể sử dụng trong trường hợp cần thiết. Luôn chuẩn bị cho mình những khoản tiết kiệm sẽ giúp bạn đỡ bối rối và giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng hơn.

Con số may mắn hôm nay của Cự Giải: Số 11 và số 25.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Trong ngày hôm nay Sư Tử có thể sẽ phải đối mặt với những cuộc tranh luận trong công việc và bạn được khuyên nên mạnh mẽ thể hiện quan điểm của mình cũng như đóng góp ý kiến cho các dự án hiện tại của công ty. Điều này sẽ giúp các sếp có cái nhìn khác đi về bạn và nhìn nhận ra được năng lực thật sự của bạn.

Tình cảm hôm nay của Sư Tử cũng có nhiều chuyển biến tích cực khi cả hai cuối cùng cũng có thể ở cạnh nhau sau khoảng thời gian bận rộn vừa qua. Hãy trò chuyện, tâm sự cùng người ấy những câu chuyện bạn đã trải qua trong cuộc sống hàng ngày và bạn có thể sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích từ họ.

Con số may mắn hôm nay của Sư Tử: Số 2 và số 15.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Năng lực của Xử Nữ trong công việc ngày càng được chứng tỏ rõ ràng hơn khi bạn được cấp trên tin tưởng và giao cho những dự án với quy mô lớn. Trong thời gian tới, có thể bạn sẽ được giao quản lý nhiều dự án hơn nữa và có cơ hội được thăng chức lên một vị trí tốt hơn trong công việc nên hãy cố gắng nhiều hơn nhé.

Xử Nữ có năng lực trong công việc ngày càng được chứng tỏ - Ảnh minh họa: Internet

Do bận rộn với công việc của mình nên bạn không thể quan tâm quá nhiều đến đối phương của mình. Điều này làm họ cảm thấy cô đơn và buồn đấy Xử Nữ. Sự quan tâm đôi khi chỉ cần là một lời hỏi thăm về cuộc sống hàng ngày của họ hoặc chỉ đơn giản là lời nhắc nhở ăn trưa đúng giờ. Điều này giúp họ cảm thấy ấm áp hơn và vui vẻ hơn rất nhiều rồi.

Con số may mắn hôm nay của Xử Nữ: Số 4 và số 9.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Chỉ khi tinh thần thoải mái thì mọi việc mới thuận lợi được, Thiên Bình nên điều chỉnh tâm trạng của mình trong hôm nay trước khi bắt đầu vì có thể bạn sẽ phải gặp trục trặc trong công việc của mình. Dẫu biết khó khăn là điều không thể tránh khỏi, nhưng bạn vẫn sẽ thất vọng khi không đạt được kết quả như bản thân đã đề ra. Tuy nhiên, khi bạn tích cực thì những điều tốt lành sẽ đến nên đừng lo lắng quá nhé Thiên Bình.

Tình cảm của Thiên Bình hôm nay có nhiều khả quan hơn khi bạn và đối phương đã học được cách thỏa hiệp cùng nhau trước các vấn đề của cuộc sống. Điều này giúp ích rất nhiều khi hai bạn đang có những suy nghĩ xa hơn về mối quan hệ này.

Con số may mắn hôm nay của Thiên Bình: Số 34.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Bọ Cạp luôn được biết đến là người có trực giác nhạy bén trước mọi vấn đề. Hôm nay bạn sẽ nhận được những cơ hội cực kì tuyệt vời từ công việc của mình với sự nhạy bén đó. Những dự án mới của công ty đang tìm kiếm một người có đầu óc nhanh nhạy về những con số và dữ liệu, hãy mạnh dạn đề cử bản thân mình và biết đâu bạn sẽ nhận được kết quả bất ngờ đấy Bọ Cạp.

Bọ Cạp nhạy bén trước mọi vấn đề trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính hôm nay của Bọ Cạp cũng rất tích cực khi bạn đã biết cách kiềm chế bản thân mình và học được cách kiểm soát các khoản chi tiêu trong cuộc sống. Chính điều này cho phép bạn suy nghĩ xa hơn về các dự định trong tương lai và sở hữu tài sản của riêng mình.

Con số may mắn hôm nay của Bọ Cạp: Số 3 và số 18.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Thói quen làm việc nóng nảy và luôn làm theo cảm tính của bản thân là điều khiến các sếp của bạn lo lắng về bạn ở thời điểm này. Họ muốn giao cho bạn những công việc quan trọng hơn cùng với chức vụ cao hơn nhưng còn đang phân vân về thói quen đấy của bạn. Hãy học cách kiểm soát lại tình cảm của bản thân và dùng cái đầu lạnh để xử trí công việc, điều này sẽ giúp bạn cải thiện được hình ảnh của bản thân trong mắt các sếp rất nhiều.

Tình yêu của Nhân Mã luôn rơi vào trạng thái cô đơn và nhiều nỗi buồn riêng khi ngày qua ngày bạn vẫn chìm đắm trong những đau khổ của những chuyện cũ. Hãy cho bản thân thời gian nghỉ ngơi và trái tim được xoa dịu lại sau những nỗi đau ấy. Bạn cũng nên học cách mở lòng và đón nhận những niềm vui mới trong cuộc sống của mình để vượt qua được chuyện tình cảm cũ của mình.

Con số may mắn hôm nay của Nhân Mã: Số 7 và số 10.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Hôm nay công việc của Ma Kết khá thuận lợi khi bạn đã biết cách lên kế hoạch cho tất cả mọi việc và luôn chuẩn bị sẵn cho mình những phương án dự phòng trong trường hợp cần thiết. Điều này giúp bạn ghi điểm trong mắt các sếp rất nhiều. Họ đánh giá cao sự chuyên nghiệp và tác phong nghiêm túc làm việc của bạn, chính vì vậy có thể sẽ thăng chức hoặc tăng lương cho bạn sau những nỗ lực bạn đã bỏ ra cho công ty.

Ma Kết công việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu của Ma Kết và đối phương ngày càng bền chặt sau khoảng thời gian bên nhau rất lâu. Cả hai luôn biết cách khiến cho đối phương cảm thấy yên tâm và luôn là chỗ dựa cho nhau trước mọi sóng gió trong cuộc sống.

Con số may mắn hôm nay của Ma Kết: số 22.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Ngày hôm nay của Bảo Bình luôn nhận được sự giúp đỡ bất ngờ từ những người xung quanh. Do công việc quá tải nên bạn luôn bù đầu để xử lý chúng. Tuy nhiên, đồng nghiệp của bạn sẵn sàng ở lại cùng bạn vào giờ nghỉ trưa để hỗ trợ bạn giải quyết chúng. Hãy luôn trân trọng những sự giúp đỡ ấy và đừng quên dành lời cảm ơn chân thành đến họ Bảo Bình nhé.

Về phương diện tình cảm, do bạn quá bận rộn với công việc của mình nên không thể dành thời gian quan tâm, chăm sóc đến người yêu của mình và điều đó khiến họ thấy tủi thân rất nhiều. Bạn cần học cách thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn cũng như thẳng thắn chia sẻ cho họ những khó khăn bạn đang gặp để họ có thể hiểu và thông cảm cho bạn, đây là điều cần thiết cho tình cảm của bạn lúc này.

Con số may mắn hôm nay của Bảo Bình: Số 15.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Chỉ số may mắn của Song Ngư hôm nay khá cao khi bạn đạt được sự thành công về tài chính của mình. Những dự án đầu tư cuối cùng đã có kết quả tốt đẹp hơn cả mong đợi của bạn và điều này cho phép bạn có quyền mua sắm cho mình những món đồ mới chất lượng hơn trong cuộc sống. Đừng quên chi tiêu cho những khoản tiền tiết kiệm trước khi mua sắm bất kì thứ gì nhé Song Ngư.

Chỉ số may mắn hôm nay của Song Ngư khá cao - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu của Song Ngư cũng cực kì thăng hoa khi bạn sẽ nhận được món quà bất ngờ từ đối phương sau khoảng thời gian dài họ bận rộn với công việc không thể bên cạnh bạn. Đây cũng chính là dấu hiệu cho thấy tình cảm cả hai đã tiến tới giai đoạn gắn kết sâu sắc và người ấy cũng đang suy nghĩ về một tương lai xa hơn của hai người. Nhìn chung đây là một mối quan hệ đáng mong đợi dành cho những bạn cung Song ngư.

Con số may mắn hôm nay của Song Ngư: Số 22.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.