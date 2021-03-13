Đúng ngày mai, Chủ nhật ngày 14/3/2021: 3 cung hoàng đạo gặp vận đào hoa, 'va phải nửa kia định mệnh' bất ngờ

12 cung hoàng đạo 13/03/2021 00:25

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, Chủ nhật là ngày cực kì may mắn dành cho Bạch Dương, Cự Giải và Bảo Bình khi gặp vận đào hoa, đường tình duyên hạnh phúc viên mãn. Cự Giải hạnh phúc mặn nồng bên cạnh tình yêu của mình. Bạch Dương và Bảo Bình thoát kiếp độc thân, tìm được nửa còn lại.

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Những cô nàng Bạch Dương độc thân có thể sẽ bắt đầu câu chuyện tình yêu của mình sau quãng thời gian dài cô đơn. Đây quả thật là một tín hiệu tốt cho thấy những sự cố gắng yêu bản thân cũng như việc luôn sống tích cực, lạc quan đã mang lại cho bạn những điều tốt đẹp.

Tử vi 12 cung hoàng đạo cho biết, bạn và đối phương có thể sẽ gặp nhau một cách tình cờ mà cả hai không hề nghĩ đến. Đó có thể là khi bạn đang bận rộn mua sắm cuối tuần ở siêu thị hay đơn giản là dắt thú cưng của mình đi dạo ở công viên.

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Bạch Dương độc thân có thể tìm được tình yêu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi tình duyên đến tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra và bạn hãy trân trọng cơ hội này. Hãy chú ý đến trang phục của bản thân hôm nay và luôn giữ cho mình nụ cười thật tươi vì đây chính là điểm thu hút ánh nhìn đầu tiên của đối phương khi họ gặp bạn.

Giờ may mắn: 18h - 20h. 

Màu may mắn: Xanh dương.

Con số may mắn: 12.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay chính là ngày hạnh phúc dành cho những bạn thuộc cung Cự Giải khi cả hai quyết định sẽ dành thời gian bồi đắp tình cảm qua việc cùng nhau nấu ăn và xem bộ phim yêu thích.

Đã rất lâu rồi bạn và đối phương mới có nhiều thời gian bên nhau đến thế nên cả hai rất trân trọng cơ hội này. Sau khoảng thời gian hai bạn quá bận rộn với cuộc sống riêng của mỗi người, đây là lúc cặp đôi có thể ngồi xuống cùng nhau chia sẻ những thăng trầm của cuộc sống.

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Cự Giải dành thời gian bồi đắp tình yêu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ của hai bạn đã tiến vào giai đoạn ổn định và đối phương cũng đang suy nghĩ về việc đi xa hơn trong tương lai. Hãy thẳng thắn chia sẻ với nhau những mong ước của cả hai và tìm được điểm chung cho tương lai của đôi bên sau này.

Giờ may mắn: 11h.

Màu may mắn: Trắng và Cam.

Con số may mắn: 2, 9.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Những buổi tiệc tùng, gặp gỡ đám bạn thân chính là nơi để các cô nàng Bảo Bình gặp được tình yêu của cuộc đời mình. Tử vi ngày mới khuyên bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng với vẻ ngoài thật xinh đẹp và một năng lượng cực kì vui vẻ, thoải mái, đối phương ngay lập tức sẽ bị thu hút và không thể rời mắt khỏi bạn.

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Bảo Bình gặp được tình yêu đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Cả hai sẽ có những phút giây cực kì tuyệt vời khi khám phá ra những sở thích chung và những sự đồng điệu trong cuộc sống. Nhìn chung, đây là một mối quan hệ đầy tiềm năng cho sự ổn định và dài lâu, hãy nắm bắt tốt cơ hội này Bảo Bình nhé.

Giờ may mắn: 20h - 21h.

Màu may mắn: Đỏ.

Con số may mắn: 27.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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