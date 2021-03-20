Đúng ngày mai Chủ Nhật 21/3/2021: 3 cung hoàng đạo vận mệnh may mắn, phát triển sự nghiệp, tình duyên thuận lợi

12 cung hoàng đạo 20/03/2021 00:48

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, thứ Năm là ngày cực kỳ may mắn dành cho Bạch Dương, Cự Giải và Thiên Bình khi tình duyên gặp nhiều thuận lợi, sự nghiệp có bước tiến triển tốt đẹp.

Bạch Dương (21/3 – 20/4)

Trong hôm nay, Bạch Dương không gặp phải điều gì đáng lo ngại, nhất là khi bạn dám thẳng thắn đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống, càng sớm giải quyết rắc rối bao nhiêu, bạn sẽ càng nhẹ nhõm sớm hơn bấy nhiêu. 

Cung hoàng đạo này gặp nhiều điều may mắn nhất trên 2 phương diện công việc và tài chính. Tử vi hàng ngày cho thấy bạn hoàn thành tốt những nhiệm vụ quan trọng được cấp trên giao phó. Bạn cũng được đánh giá cao vì sự thông minh, tinh tế, nhanh chóng hiểu được dụng ý của lãnh đạo rất nhanh.

Tình hình tài chính của bạn cũng có dấu hiệu khá ổn định, thậm chí nếu biết cách quản lý tài sản và đầu tư hợp lý, bạn còn thu được lợi nhuận khá khả quan. Ngoài ra, trên phương diện tình cảm, bạn và người ấy sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi bí mật và những vấn đề mình gặp phải. Cả hai đều không muốn giấu giếm nhau bất kỳ điều gì.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Nâu, vàng

Giờ may mắn: 11h-12h

tu vi hang ngay 1
Trong hôm nay, Bạch Dương không gặp phải điều gì đáng lo ngại - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Cự Giải vốn là chòm sao thông minh, vui vẻ và nhanh nhẹn trong các hoạt động. Dù ở tình huống nào, bạn vẫn luôn giữ bình tĩnh và giải quyết vấn đề theo cách tích cực nhất. Mặc dù những người thuộc chòm sao này có sự lười biếng, hèn nhát nhưng khi động chuyện Cự Giải luôn mạnh mẽ và quyết đoán.

Phần lớn cuộc sống của Cự Giải khá may mắn, làm việc gì cũng thành công như mong muốn. Luôn gặp được quý nhân tương trợ và giúp đỡ, chuyện làm ăn kinh doanh luôn thuận lợi và hanh thông. Chuyện gia đình, gia đạo luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc trọn vẹn.

Dù có gặp bất kỳ khó khăn nào, bạn luôn sống lạc quan, yêu đời và đối diện với vấn đề một cách tốt nhất. Họ luôn coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc, vật chất. Cuộc sống của bạn như một tấm thảm đỏ, luôn tràn ngập điều may mắn thành công.

Con số may mắn: 15

Màu may mắn: Xanh lam, đen

Giờ may mắn: 16h-17h

tu vi hang ngay 2
Phần lớn cuộc sống của Cự Giải khá may mắn, làm việc gì cũng thành công như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Đứng thứ 3 trong danh sách những chòm sao gặp nhiều may mắn trong hôm nay chính là Thiên Bình. Trong ngày cuối tuần này, Thiên Bình sẽ được trải nghiệm nhiều thử thách mới mẻ trên một cương vị mới. Nhiều cơ hội về công việc sẽ đến với bạn, đây cũng chính là lúc để bạn phát huy bản lĩnh, sự quyết đoán của mình một cách rõ nét nhất.

Một cú chuyển mình mạnh mẽ cũng sẽ đến với Thiên Bình trong hôm nay. Nó là bước đệm để bạn có thể bắt đầu một bước tiến trong sự nghiệp và đặc biệt là bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới trong tuần tới.

Lời khuyên chân thành cho những người thuộc cung Thiên Bình là đừng từ bỏ ước mơ ngay lần thất bại đầu tiên, hãy kiên trì với mục tiêu, thành công chắc chắn sẽ đến với bạn.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Hồng đậm, tím

Giờ may mắn: 14h-15h

tu vi hang ngay 3
Đứng thứ 3 trong danh sách những chòm sao gặp nhiều may mắn trong hôm nay chính là Thiên Bình - Ảnh minh họa: Internet

 (*)Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai thứ Sáu 19/3/2021: 3 cung hoàng đạo cẩn thận bị tiểu nhân quấy phá, lợi dụng, không làm nên việc lớn

Đúng ngày mai thứ Sáu 19/3/2021: 3 cung hoàng đạo cẩn thận bị tiểu nhân quấy phá, lợi dụng, không làm nên việc lớn

Theo tử vi hàng ngày của 12 cung hoàng đạo, hôm nay Cự Giải sẽ bị tiểu nhân lợi dụng về sự nghiệp lẫn tình cảm, Bạch Dương và Sư Tử dễ bị kẻ xấu gièm pha ảnh hưởng danh tiếng.

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