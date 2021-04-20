Vừa qua 0h ngày 10/3 Âm lịch, HỒNG PHÚC TỀ THIÊN, 3 tuổi tiền bạc rủng rỉnh, gánh hết của nả thiên hạ về nhà

Ngày 10/3 Âm lịch hãy bỏ ngay vẻ mặt u sầu để bước ra đường, tận hưởng một ngày nghỉ cùng gia đình và bạn bè tại một địa điểm tươi mới nào đó nhé. Vì đây là thời điểm rất tốt để xuất hành. Từ đây, rất có thể người cầm tinh con Khỉ sẽ gặp được điều may mắn mà sách tử vi 12 con giáp đang muốn nhắc đến đấy.

Thời gian trước, tuổi Thân khá chật vật khi cuộc sống bị hung tinh nhập vận, vì thế mà dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ xã giao, thị phi cũng dồn dập, khiến cho cuộc sống rơi vào cảnh căng thẳng, mệt mỏi. Tuy nhiên, từ ngày 10/3 trở đi, mọi thứ sẽ thay đổi rõ rệt, chỉ cần Thân biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Hãy thưởng cho mình mình một chuyến đi đến vùng đất mới lạ để đón tài lộc bất ngờ nhé Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người cầm tinh con Hổ được mệnh danh là chúa sơn lâm, họ có số làm lãnh đạo, sớm thành công hơn người. Đặc biệt sau ngày 10/3 này, tuổi Dần có cơ hội gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp và tình duyên. Họ vượt qua những điều thử thách để hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, từ thời điểm này trở đi, tuổi Hổ sẽ có được rất nhiều thành công vượt bậc trong công việc. Nếu như thời gian trước bạn gặp nhiều điều thiếu may mắn khiến cho cuộc sống của bạn không như ý muốn, thì từ ngày 10/3 âm lịch trở đi, bạn sẽ được bù đắp không hề nhỏ, đó có thể là quyết định thăng chức, tăng lương, hoặc trúng lớn một khoản tiền không ngờ.

Đây cũng là thời điểm quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của con giáp may mắn sẽ đi lên như diều gặp gió, trở thành một người quan trọng khiến ai cũng kính nể.

Tuổi Hổ có dáng dấp làm sếp lớn, được nhiều người nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ ngày 10/3 Âm lịch, người tuổi Tuất được Thần Phật phù hộ nên tài vận vô cùng vượng phát. Con giáp may mắn sẽ có những khoản thu lời hậu hĩnh, làm dày thêm khoản tích lũy của bản thân và rủng rỉnh chi tiêu trong nhiều ngày tới. Hãy dùng một phần số tiền kiếm được để đãi bạn bè một bữa ra trò đi nhé, vì họ chính là người giúp bạn rất nhiều trong công việc sắp tới đấy.

Theo sách tử vi 12 con giáp, tuổi Tuất sẽ được hưởng nhiều hồng phúc do được Thần Tài nâng niu. Túi tiền của bạn sẽ chật cứng tiền nên không chỉ trong ngày 10/3 mà những ngày tiếp theo người cầm tinh con chó sẽ ngập trong nhung lụa, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Tuất nhớ tiếp đãi bạn bè trong ngày 10/3 nhé - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.