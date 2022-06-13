Tuần mới, những con giáp cẩn thận tai bay vạ gió, tiền bạc không cánh mà bay

12 con giáp tử vi 13/06/2022 09:00

Có vài chuyện cỏn con nhưng lại gây ra hậu quả lớn và những con giáp này phải hết sức đề phòng trong 7 ngày tới đây.

Tuổi Thìn

Tuần mới, những con giáp cẩn thận tai bay vạ gió, tiền bạc không cánh mà bay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuần tới, tuổi Thìn là một trong 3 con giáp gặp họa. Theo đó, con giáp này khó lòng có cơ hội để thể hiện với cấp trên. Điều này khiến tuổi Thìn cảm thấy áp lực và không đạt được bước tiến nào trong sự nghiệp.

Ngoài ra, do hung tinh gây xung sát nên trong năm nay người tuổi Thìn chủ yếu là hao tài, tán lộc. Không những thế con giáp này cũng dễ gặp mâu thuẫn với người thân trong gia đình.

Lời khuyên dành cho tuổi Thìn, thời điểm này nên tránh tham gia đầu tư mạo hiểm. Nếu đầu tư liều lĩnh mà không suy tính kỹ, người tuổi Thìn  dễ bị thua lỗ. Để hạn chế vận xui, người tuổi Thìn nên hạn chế đi xa, không nên thay đổi công việc.

Tuổi Thân

Tuần mới, những con giáp cẩn thận tai bay vạ gió, tiền bạc không cánh mà bay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong năm Nhâm Dần người tuổi Thân gặp hạn tam tai nên sự nghiệp lẫn tài chính đều bị ảnh hưởng. Những khó khăn này khiến tinh thần của bản mệnh dễ gặp căng thẳng nếu không biết cách cân bằng.

Tử vi học có nói, tuần này con giáp tuổi Thân cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh họa từ miệng mà ra. Lời nói đôi khi không mang ý nghĩa xấu nhưng đặt vào hoàn cảnh cụ thể lại dễ gây hiểu lầm cho người nghe. Cộng với sự phá hoại của tiểu nhân, tuổi Thân sẽ dễ gặp nạn.

Về sự nghiệp, người tuổi Thân sẽ gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Thậm chí họ sẽ sử dụng cả những chiêu không "quang minh chính đại" để gây hiềm khích, khiến tuổi Dậu gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên.

Tuổi Sửu

Tuần mới, những con giáp cẩn thận tai bay vạ gió, tiền bạc không cánh mà bay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sửu cần bình tĩnh hơn trong cách xử lý mối quan hệ của mình và phải hiểu một điều rằng, không có tình yêu nào là vĩnh cửu. Bạn quá màu hồng cuộc sống, lúc nào cũng tin tưởng đối phương tuyệt đối để đến khi bị phản bội mới cảm thấy quá hụt hẫng và sốc. Tình yêu phải là sự vun đắp từ hai bên, nếu một người đã không còn hướng về bạn thì nên dừng lại.

Trong tuần mới này tình cảm không như ý, kéo theo công việc làm không hiệu quả, sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng trầm trọng vì suy nghĩ quá nhiều. Bạn nên xem lại cách ăn uống của bản thân, cũng cần lao vào công việc, tập thể dục để quên đi chuyện buồn nhé. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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