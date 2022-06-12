Con giáp cần cù bù thông minh, sau tuổi 30 phất lên như diều gặp gió

12 con giáp tử vi 12/06/2022 16:08

Dù không phải là người quá giỏi giang nhưng tính cách chăm chỉ, giàu có của những con giáp này đã mang đến cho họ vận may.

Tuổi Ngọ

Con giáp cần cù bù thông minh, sau tuổi 30 phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, 2022 là một năm có nhiều thách thức với những người tuổi Ngọ. Họ vốn là người thông minh nhanh nhẹn, thích sự tự do, sáng tạo và đa tài song không phải lúc nào những chú Ngựa cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Đôi khi vì mất tập trung và thiếu kiểm soát cảm xúc mà họ bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Khó làm được việc lớn trong năm 2022 song điều đó không khiến người tuổi Ngọ nản lòng. Sự nỗ lực của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Theo tử vi, bước sang tuổi 30, vận may của những chú Ngựa sẽ tăng vọt. 

Tuổi Dậu

Con giáp cần cù bù thông minh, sau tuổi 30 phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu là con giáp vốn người thông minh, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Họ rất quyết đoán, nhanh chóng trong việc đưa ra quyết định của mình nhưng không xảo quyệt. 

Cụ thể, những chú Gà sẽ nhận được sự giúp đỡ quý báu của quý nhân vào năm 30 tuổi. Đó có thể là sự giúp đỡ trực tiếp đem đến cơ hội hay đưa ra những lời khuyên, sự động viên để giúp tuổi Dậu vững vàng tiến lên phía trước. Tài lộc vượng phát, cơ hội tốt đến tay, người biết tận dụng thời cơ sẽ là người có thể phát tài.

Tuổi Thân

Con giáp cần cù bù thông minh, sau tuổi 30 phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân bình thường không phải người quá giỏi giang nhưng con giáp này được tính tình chăm chỉ, chịu khó, hết lòng vì người khác nên luôn được quý nhân phù trợ. Con giáp này một khi được giao nhiệm vụ sẽ hoàn thành đến nơi đến chốn không bao giờ lười biếng. Tính cách này giúp họ ghi điểm trong mắt cấp trên, được lòng mọi người.

Sau tuổi 30 tuổi Thân có cơ hội phát triển sự nghiệp của mình, công thành danh toại. Con giáp này nhờ biết nắm bắt cơ hội mà thăng quan tiến chức nhanh chóng, tiền vào như nước.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

2 tháng tới, những con giáp cẩn thận bị bạn bè chơi xấu, người yêu phản bội

2 tháng tới, những con giáp cẩn thận bị bạn bè chơi xấu, người yêu phản bội

Đang yên đang lành những con giáp này lại bị thị phi giáng xuống đầu, trở tay không kịp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi may mắn 3 con giáp giàu sang con giáp có đủ tiền tài danh vọng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 5 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 55 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 20 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 55 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng