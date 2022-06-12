7 ngày nữa, những con giáp cẩn thận thị phi, tiểu nhân ám toán

Tuất sai lầm một bước hỏng cả sự nghiệp của mình. Bạn quá hấp tấp đầu tư kinh doanh khiến cho tiền bạc trong túi không cánh mà bay. Làm gì cũng phải tìm hiểu kĩ mọi chuyện, không nên để người khác lợi dụng bạn để trục lợi.

Trong 7 ngày tới đây nếu sức khỏe có dấu hiệu không ổn thì phải đi khám ngay nhé, đừng để đến khi bệnh nặng lại lao đao. Thời gian này cần nghỉ ngơi ổn thỏa, không nên quá tham công tiếc việc. Tình yêu đang có dấu hiệu rạn nứt. Hai người vì tiền bạc mà tranh luận nhiều lần dẫn tới hiểu lầm. Cần phải ngồi lại nói chuyện nghiêm túc một lần nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Mùi tình yêu không như ý. Tưởng chừng kết cục tốt đẹp ai ngờ người ấy lại phản bội. Hóa ra bấy lâu nay người ấy luôn lừa dối bạn. Chuyện tình cảm bạn mong chờ cuối cùng như nước chảy bèo trôi. Cố gắng tính toán xem lại các mối quan hệ của mình, đừng để người khác lợi dụng sự bao dung của bạn nhé.

Tiền bạc sa sút, công việc kinh doanh xuống dốc. 7 ngày tới đây, con giáp này cần phải cẩn trọng từng đường đi nước bước, ăn nói cũng phải chú ý chứ đừng gây thị phi, mất lòng.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu buồn vì phát hiện người bạn tri kỉ của mình đã thay lòng. Cần phải tìm hiểu kĩ nguyên nhân vì sao, chuyện tình cảm hay là do tiền bạc nhé. Có nhiều người vì cùng thích một người mà tình cảm bạn bè rạn nứt đó.

Trong 7 ngày tới đây công việc kinh doanh xuống dốc. Có vẻ như bạn và người ấy không thực sự ăn ý trong công việc. Người ấy chỉ muốn lợi dụng vốn liếng của bạn thôi còn đến lúc không thấy lợi là thay lòng, quay đi tìm người khác. Đúng là bạn đã sai lầm khi quá tin người rồi nên việc cần làm là vững vàng, vượt lên khó khăn để khẳng định mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.