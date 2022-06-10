3 con giáp càng ăn nhiều càng may mắn, chớ nhịn mà tài lộc kém về

Thân thể khỏe mạnh chính là khoản tiền vốn quý giá giúp Ngọ thực hiện những lý tưởng lớn lao. Vì vậy mà Ngọ không bao giờ có suy nghĩ ngược đãi bản thân bằng cách nhịn ăn uống.

Ngọ ăn càng nhiều thì vận khí càng bùng nổ. Bên cạnh đó, dáng người mũm mĩm cũng mang đến cho Ngọ nét duyên ngầm, đầy sức sống, đào hoa nhờ vậy cũng thắm sắc hơn rất nhiều.

Với Ngọ, thân hình tròn trịa cũng có nét đẹp riêng, lại khỏe mạnh nên chẳng cứ gì phải gầy như que củi. Đó là lý do mà nếu thấy đói hay buồn miệng, con giáp này lập tức thỏa mãn ham muốn bản thân.

Đây chính là phúc khí mà không phải ai muốn cũng có được.

Khi được ăn uống, tâm trạng của Ngọ cũng thoải mái hơn, đầu óc minh mẫn hơn nên đưa ra được những quyết định sáng suốt.

Nếu bạn sở hữu sức ăn mạnh mẽ và thân hình đầy đặn, hãy tự tin lên vì những điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Thìn là người có tài, có nhiều cơ hội để thể hiện điểm mạnh, khẳng định giá trị của mình trước mặt cấp trên. Tuy nhiên, tài lộc nếu không được gìn giữ cũng sẽ dần sụt giảm. Mà muốn duy trì vận may thì Thìn nên ăn nhiều.

Nhờ sức ăn lớn nên tuổi Thìn sở hữu thân hình đầy đặn. Đây cũng chính là nét phúc tướng trời ban mang đến cho Thìn nhiều điều tốt đẹp nên đừng dại mà nghĩ tới chuyện nhịn ăn để giảm cân.

Ở Thìn, thói quen ăn uống phụ thuộc vào tâm trạng. Lúc vui lúc buồn sức ăn cũng khác nhau. Nhưng khi ăn no, Thìn sẽ có đủ tỉnh táo và sức lực để đương đầu với mọi khó khăn, thách thức của cuộc sống.

Nói chung Thìn ăn càng nhiều, thân hình càng tròn trịa thì cuộc sống càng giàu sang.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu nổi tiếng với sự hào phóng. Đa phần người tuổi này không keo kiệt, rất coi trọng hình ảnh của mình. Nếu bạn đi ăn với một người tuổi Sửu, họ sẽ nhanh chóng đứng dậy thanh toán trước. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi bạn không phải quá thân thiết với họ.

Là con giáp chi tiêu thoáng tay song chớ vì vậy mà tưởng người tuổi Sửu sẽ luôn rơi vào cảnh cháy túi. Thực tế là họ có khả năng kiếm tiền rất tốt. Con giáp này được mệnh danh là thông minh, khôn khéo bậc nhất trong 12 con giáp.

Người tuổi Sửu rất biết cách chắt lọc những thông tin cần thiết để học hỏi và tiếp thu. Họ mưu trí, luôn tìm ra cách để hoàn thành công việc mà tốn ít sức nhất.

Dễ dàng nắm bắt được mấu chốt của vấn đề cần giải quyết, họ sẽ có những quyết định đầu tư đúng đắn, đem về lợi nhuận khiến nhiều người phải ước ao.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.