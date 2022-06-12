Đang yên đang lành những con giáp này lại bị thị phi giáng xuống đầu, trở tay không kịp.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ tình yêu có vẻ không được tốt cho lắm nhưng việc đó không làm ảnh hưởng đến tâm lý của bạn nhiều. Bạn là người mạnh mẽ nên vẫn vững vàng đi lên phía trước.

Chỉ là tiền bạc từ công việc kinh doanh không được tốt. Tìm đối tác không hợp khiến cho bạn mất đi nhiều cơ hội kiếm tiền thậm chí bị lừa gạt. Cần phải tỉnh táo hơn trong các mối quan hệ nhé. Người mà luôn xưng hô là bạn tốt nhưng rất có thể sẽ đâm sau lưng bạn đó.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 tháng tới nhiều thị phi giáng xuống đầu tuổi Thìn. Tình cảm không như ý làm cho bạn chán nản. Bao công sức của bạn cuối cùng cũng bị người khác phụ bạc, bạn không những không có được người yêu lại còn bị lợi dụng trắng trợn. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của bạn khiến công việc không được như ý.

Tiền đồ không tốt, cơ hội trong tầm tay lại bị tước mất. Có vẻ như ai đó đã mách lẻo với cấp trên khiến cho họ mất đi niềm tin của bạn rồi.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Dậu đang yên đang lành gặp tiểu nhân quấy phá. Công việc của bạn sa sút, có kẻ lươn lẹo nói xấu sau lưng làm cấp trên hoài nghi về trình độ của bạn. Vị trí lẽ ra bạn có được thì lại bị hoãn lại. Đúng là không đùa được với những cái gọi là "bằng mặt mà không bằng lòng".

Tình yêu của bạn đang có dấu hiệu rạn nứt. Nếu bạn thực sự yêu thương người ấy thì nên tìm hiểu rõ nguyên nhân chứ đừng đùng đùng nổi giận. Tình cảm của bạn là do chính bạn làm chủ. Ai cũng có sai lầm nên sửa sai được thì nên thử nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp càng ăn nhiều càng may mắn, chớ nhịn mà tài lộc kém về Nhiều người muốn mình phải thật gầy, thậm chí nhịn ăn để gầy nhưng thực tế là họ nên ăn nhiều nếu muốn thần tài tìm đến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-thang-toi-nhung-con-giap-can-than-bi-ban-be-choi-xau-nguoi-yeu-phan-boi-475615.html