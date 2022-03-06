Tử vi tuần mới từ ngày 7/3 đến ngày 13/3/2022: tuổi Thìn gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc, tuổi Thân làm kinh doanh vượng phát

Vận trình của người tuổi Tý có xu hướng tốt dần lên vào những ngày cuối tuần. Nếu như những ngày đầu tiên, bạn phải đối diện với sự tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp thì từ giữa tuần trở đi, mọi vấn đề dần được tháo gỡ, bạn chứng minh được sự đúng đắn của mình và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Chuyện tài lộc đến cuối tuần mới có điểm sáng do Chính Tài phù trợ. Bản mệnh nhận được tiền lương hoặc tiền thưởng nóng do đã cố gắng suốt thời gian qua. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể thu được một khoản lời nho nhỏ do khách hàng quen thuộc mang tới.

Tuần này là một tuần hung cát đan xen đối với người tuổi Sửu làm công ăn lương. Do những thành tích tốt trong công việc, bạn được lãnh đạo đánh giá cao, nhưng chính điều đó lại trở thành cái gai trong mắt kẻ tiểu nhân. Kẻ đố kỵ sẽ tìm cách tạo ra rắc rối, khiến bạn tốn thêm nhiều thời gian giải quyết.

Sao Dịch Mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.

Ngược lại, phương diện tài lộc phát triển khá rực rỡ đối với người làm kinh doanh và người làm nghề tự do. Bạn gây dựng được lòng tin với khách hàng, đối tác nên ai hợp tác với bạn một lần cũng sẽ muốn quay lại. Tuần này, bạn có thể xem xét mở rộng thêm quy mô làm ăn, kinh doanh của mình.

Tuần này là một tuần hung cát đan xen đối với người tuổi Sửu làm công ăn lương. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc không có điểm sáng đáng kể khi chỉ có người làm nghề tự do là nhận được một khoản tiền công kha khá. Nếu bạn là người làm ăn kinh doanh, có lẽ đây là lúc thích hợp để bạn tìm ra hướng đi mới cho mình, không nên tiếp tục những phương pháp kiếm tiền đã cũ.

Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy bạn vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cần chấp nhận đối diện với khó khăn xảy ra vào đầu tuần thì đến cuối tuần, bạn mới được tận hưởng trái ngọt. Cho dù mọi người xung quanh có nói ngả nói nghiêng thế nào, bản mệnh cũng nên tập trung vào nhiệm vụ, tránh xao nhãng hoặc tin theo lời của kẻ xấu.

Tình hình tài chính không có quá nhiều khởi sắc trong khoảng thời gian này, điều đó chứng tỏ bạn vẫn còn một quá trình dài cần phải cố gắng. Đừng vì những thành công nhất thời mà tỏ ra lơ là, coi thường đối thủ, khiến bản thân vướng phải những lỗi sai không đáng có.

Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần xuất hành đi xa như về quê, công tác... Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, đồng thời giảm bớt những ảnh hưởng xấu.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Khi cơ duyên đến, Thìn nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Vận mệnh của người tuổi Thìn trong thời gian này sẽ có nhiều khởi sắc, làm gì cũng thuận lợi. Với khí vận hanh thông, sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực.

Công việc làm ăn, kinh doanh của Thìn sẽ ngày càng thuận lợi, dễ dàng, với nhiều thành công lớn ở phía trước. Chỉ cần con giáp may mắn này chăm chỉ buôn bán, chí hướng rõ ràng thì chắc rằng cuộc sống giàu sang, dư dả sẽ còn ở không xa.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu nên cuộc sống có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, Tỵ sẽ nắm được nhiều cơ hội đổi đời. Công việc và sự nghiệp của bạn phát triển ổn định, tài vận ngày càng dồi dào. Sắm nhà lầu, xe sang là chuyện trong tầm tay.

Tuổi Tỵ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu nên cuộc sống có chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần này là một tuần khá bận rộn với tuổi Ngọ. Tuy nhiên, do bạn đã lên kế hoạch rõ ràng và cụ thể, bạn biết mình cần phải làm gì nên có thể kiểm soát được mọi thứ. Trong công việc, tuổi Ngọ luôn giữ được thái độ lạc quan, tích cực, vậy nên dù có gặp khó khăn đến mấy bạn cũng không chọn cách thu mình lại mà sẽ đối mặt với mọi khó khăn. Tuổi Ngọ mong muốn có thêm nhiều cơ hội để thử thách và phát triển bản thân nên bạn không ngại bất kì điều gì.

Tuổi Mùi

Khiêm tốn và tự ti là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, vì thế tuổi Mùi cần nhìn nhận về bản thân mình rõ ràng hơn. Trong công việc, bạn sẽ có cơ hội để thể hiện thế mạnh của mình. Tuy vậy, khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Dù sao, tuổi Mùi vẫn cảm thấy hạnh phúc và có thêm động lực vì luôn có những người thân yêu ở bên cạnh ủng hộ và động viên. Chuyện tình cảm của tuổi Mùi trong tuần khá thăng hoa, mối quan hệ của bạn có thể tiến thêm một nấc thang mới đầy hứa hẹn thú vị.

Tuổi Thân

Thân là con giáp có gan làm giàu, biết cách tận dụng thế mạnh của bản thân để vươn lên trong sự nghiệp. Đây là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó Thân vẫn tự làm đại gia, có của ăn của để khiến nhiều người phải ghen tị.

Tử vi tuần mới này cho biết, những chông gai sẽ lùi dần về phía sau, con giáp này có cơ hội đón nhận nhiều may mắn hơn. Thân có thể nhận thấy điều đó ngay từ đầu tuần, con giáp này sẽ đón nhận lộc quý nhân, có người đưa đường chỉ lối. Đặc biệt, người tuổi Thân làm kinh doanh rất dễ vượng phát.

Ngoài ra, người cầm tinh con Khỉ cũng có vận đào hoa đỏ thắm, người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình.

Tuổi Dậu

Tính tự giác của tuổi Dậu sẽ được nâng cao trong tuần này. Không cần phải ai giục giã, tuổi Dậu cũng sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc và đúng hạn. Tinh thần trách nhiệm của bạn được thể hiện rõ rệt nên cấp trên cũng đặt khá nhiều niềm tin vào bạn. Nhờ thế mà công việc của tuổi Dậu cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn trong tuần này. Về chuyện tình cảm, tuổi Dậu độc thân trong tuần này sẽ nhận được những tín hiệu tích cực giúp bạn thoát khỏi cảnh cô đơn.

Tính tự giác của tuổi Dậu sẽ được nâng cao trong tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có thể đạt được những bước tiến lớn trong công việc vào tuần này. Bạn sẽ gặp được những vị tiền bối và họ sẽ mang đến cho bạn những bài học, kinh nghiệm bổ ích để bạn phát triển hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, quý nhân cũng xuất hiện đem đến cho tuổi Tuất nhiều cơ hội để thăng tiến, tăng lương trong thời gian tới. Chuyện tình cảm của tuổi Tuất khá biến động trong tuần mới này, bạn được khuyên nên sống chậm lại và đừng tìm cách kiểm soát đối phương.

Tuổi Hợi

Tình yêu của tuổi Hợi trong tuần này có thể phải đối mặt với những điều không mong muốn. Hai bạn cần cho đối phương thời gian và không gian riêng để xác định lại tình cảm của mình. Với những tuổi Hợi còn cô đơn, bạn không nên tiếp xúc quá gần với những người khác giới, đặc biệt là ở chỗ làm. Trong công việc, tuổi Hợi khá nhiệt tình và năng động, vận trình sự nghiệp sẽ rất hanh thông trong tuần mới này. Bên cạnh đó, nhờ biết kiểm soát chi tiêu nên tuổi Hợi không gặp nhiều khó khăn về tài chính.

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