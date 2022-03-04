Để cho ‘THẦN TÀI’ ghé thăm, ban phát tiền tài thì có 3 điều cần làm và 3 điều cần tránh ở cửa chính mà chủ nhà nào cũng nên biết

12 con giáp tử vi 04/03/2022 18:45

Theo phong thủy, cửa chính của một ngôi nhà chính là nơi thu hút tài lộc, đón nhận vận may. Trong đó, có 3 việc cần làm và 3 điều cần tránh ở cửa chính để cả gia đình lúc nào cũng may mắn, phát tài.

3 việc phải làm khi sắp xếp phong thủy cửa chính

- Cửa chính phải có đủ ánh sáng

Ánh sáng cửa chính là đặc biệt quan trọng trong phong thủy. Bạn nên lắp thêm đèn chiếu nếu khu vực này thiếu ánh sáng, bị che khuất trong tối.

- Cửa chính chứa đầy không khí

Đây là nơi hút khí, thịnh vượng cho gia đình. Do vậy, khu vực này không nên đặt tùy tiện giày dép. Nếu khu vực cửa chính bẩn thỉu sẽ khiến ngôi nhà bị hấp thụ khí bẩn, gia đình khó phát đạt.

- Trồng nhiều cây phong thủy trước cửa

Cây phong thủy không chỉ giúp không gian trong gia đình đẹp hơn mà còn tăng cường vượng khí cho ngôi nhà. Khu vực gần cổng, cửa chính nên trồng cây thân leo, thân mềm và tránh cây cổ thụ bởi chúng làm chắn luồng khí tốt vào nhà.

Để cho ‘THẦN TÀI’ ghé thăm, ban phát tiền tài thì có 3 điều cần làm và 3 điều cần tránh ở cửa chính mà chủ nhà nào cũng nên biết - Ảnh 1
Cây phong thủy không chỉ giúp không gian trong gia đình đẹp hơn mà còn tăng cường vượng khí cho ngôi nhà. Ảnh minh họa: Internet

3 phải tránh khi bố trí phong thủy cửa chính

- Không nhìn thấy bếp

Bếp là biểu tượng của tài lộc trong gia đình. Theo phong thủy, tài lộc không nên để lộ thiên. Do vậy nếu bước qua cửa chính đã thấy bế thì cho thấy của cải dễ đến dễ đi, khó giữ. Vì thế khi thiết kế, bạn không nên để để bếp gần cửa chính. Nếu gia đình đã thiết kế như vậy thì bạn có thể làm vách ngăn cản lại.

- Không được trong suốt

Nhiều người cho rằng cửa kính trong suốt giúp ngôi nhà thêm sang trọng, lịch sự. Tuy nhiên, chúng chỉ phù hợp với không gian văn phòng và cửa hàng. Theo phong thủy thì cửa trong suốt sẽ dễ “lộ tài”. Nếu đã trót làm thì bạn có thể dán một lớp giấy cách nhiệt ở nửa dưới để cản tài lộc thất thoát.

- Không nhìn thấy phòng ngủ

Phòng ngủ là nơi cần yên tĩnh và việc nhìn thấy phòng ngủ ngay khi vừa mở cửa là không tốt cho sức khỏe. Điều này khiến sức khỏe và tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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