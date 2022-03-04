Những con giáp ‘trời sinh một cặp’, lấy nhau về sự nghiệp thăng tiến như ‘hổ mọc thêm cánh’, bên nhau viên mãn hạnh phúc cả đời

12 con giáp tử vi 04/03/2022 16:45

Trong 12 con giáp, thì đây chính là những con giáp ‘trời sinh một cặp’. Lấy nhau về sự nghiệp thăng tiến như ‘hổ mọc thêm cánh’, tài lộc ngày càng sinh sôi, bên nhau viên mãn hạnh phúc cả đời.

Nữ tuổi Thân với nam tuổi Thìn

Khỉ thông minh và năng động trong suy nghĩ. Người tuổi Thìn có đầy đủ tính ngông cuồng và khả năng xuất chúng. Vì vậy, hai con giáp ở bên nhau, họ thực sự mạnh mẽ, và họ là một cặp đôi hoàn hảo. Đặc biệt là nam giới tuổi Thìn và nữ giới tuổi Thân, họ không chỉ có thể giúp đỡ nhau trong sự nghiệp và cùng nhau tạo dựng cơ nghiệp gia đình mà tình cảm cũng rất tươi mới và sẽ không phai nhạt sau một thời gian dài. Cả đời không lo tiền bạc, giàu sang hạnh phúc.

Nữ tuổi Mão hợp với nam tuổi Tuất

Nữ tuổi mèo và nam tuổi chó rất giống nhau về tính cách, có nhiều điểm chung về sở thích cũng như cách làm. Họ đã thành công trước khi kết hôn và mối quan hệ của họ phát triển rất nhanh chóng. Đặc biệt, nếu nữ tuổi Mão kết hôn với nam tuổi Tuất hơn họ thì sẽ gặp nhiều may mắn, sung túc. Năm 40 tuổi có cả con cái, được hưởng cuộc sống sung túc, không phải lo toan.

Những con giáp ‘trời sinh một cặp’, lấy nhau về sự nghiệp thăng tiến như ‘hổ mọc thêm cánh’, bên nhau viên mãn hạnh phúc cả đời - Ảnh 1
Nếu nữ tuổi Mão kết hôn với nam tuổi Tuất hơn họ thì sẽ gặp nhiều may mắn, sung túc. Ảnh minh họa: Internet

Nữ tuổi Tỵ với nam tuổi Dậu

Rắn được coi là rồng và gà là hóa thân của phượng hoàng. Như người ta nói rồng và phượng là điềm lành, vì vậy việc một người đàn bà tuổi rắn và một người đàn ông tuổi dậu ở bên nhau là một điềm lành. Đàn ông tuổi Tỵ rất lý trí, trong khi đàn bà tuổi Dậu lại rất tình cảm, hai người có thể bổ sung cho nhau về tính cách. Vợ chồng chung sức chung lòng thì ngày càng giàu thêm, ngày nào cũng được sống trong hạnh phúc.

Nữ tuổi Sửu với nam tuổi Dần

Đàn ông tuổi Dần và đàn bà tuổi Sửu là những người đảm đang, siêng năng, tiết kiệm, đảm đương tốt việc nhà, là người giúp việc tốt cho chồng. Đàn ông tuổi Dần can đảm và tháo vát. Nếu hai người ở với nhau, một bên trong, bên ngoài thì sự nghiệp và gia đình sẽ phát triển thuận lợi, vợ chồng tin tưởng, bao dung lẫn nhau thì không khó để giàu sang!

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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