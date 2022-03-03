4 nốt ruồi vượng phu ích tử ở người phụ nữ, may mắn sở hữu cả đời không lo của ăn của mặc, viên mãn hưởng phúc con cháu khi về già

Đây là nốt ruồi ở cung Điền Trạch, tượng trưng cho điền sản, đất đai. Người phụ nữ có nốt ruồi này sẽ vô cùng vinh hoa phú quý. Dù bạn không giỏi nhất, thông minh nhất nhưng lại có cuộc sống phúc khí nhất. Khi còn trẻ bạn không quản khó khăn thì về hậu vận chắc chắn được hưởng an nhàn, hạnh phúc. Cuộc sống của bạn sẽ còn thăng hoa hơn sau khi kết hôn bởi bạn mang sự may mắn đến cả cho chồng con sau này.

Nốt ruồi ở vị trí này gọi là nốt ruồi tụ tài, bạn là người sinh ra trong gia đình khá giả nên không lo cơm áo gạo tiền. Bạn có sự thông minh, hiền lành, hòa nhã nên được nhiều người xung quanh quý mến. Bạn cũng có duyên làm ăn, buôn bán nhiều thuận lợi. Sau khi lấy chồng, bạn biết cách lo toan và san sẻ bớt cho chồng, tài vận và kinh tế trong nhà cũng chẳng bao giờ thiếu thốn.

Nốt ruồi ở vị trí này gọi là nốt ruồi tụ tài, bạn là người sinh ra trong gia đình khá giả nên không lo cơm áo gạo tiền. Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi trên trán

Theo nhân tướng học, việc sở hữu nốt ruồi trên trán sẽ tiết lộ tính cách cực kì rõ ràng, là nốt ruồi có tướng vượng phu. Sự thông minh và phúc khí tổ tiên để lại sẽ thể hiện qua nốt ruồi này. Nếu trán bạn đầy đặn, có nốt ruồi son thì sự nghiệp sẽ thăng hoa, lên như diều gặp gió, có tiềm năng tích cóp được nhiều của cải.

Bạn sau khi kết hôn cũng là người biết lo toan, vun vén cho gia đình nên cuộc sống sẽ hạnh phúc, êm ấm. Bạn còn mang lại nhiều may mắn cho chồng con trong sự nghiệp sau này.

Nốt ruồi trên lông mày trái

Đây là vị trí nốt ruồi phú quý mọc, thể hiện sự phú quý và bạn trong tương lai chắc chắn là trợ thủ đắc lực về công danh sự nghiệp cho chồng. Bạn thông minh, lại thủy chung, hết lòng vì chồng con. Chính vì vậy, bạn sẽ được hưởng vinh hoa phú quý suốt đời, dễ được được thừa kế khối tài sản đất đai lớn.

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