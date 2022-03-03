Trong nửa đầu tháng 2 âm lịch, nhờ phúc đức của ‘TỔ TIÊN’ 3 con giáp vượt qua đại nạn, lên đời đời vận, của cải chất đầy nhà

12 con giáp tử vi 03/03/2022 17:35

Tử vi 12 con giáp tiết lộ, trong nửa đầu tháng 2 âm lịch 2022 có 3 con giáp vượt qua đại nạn nhờ phúc đức của ‘Tổ Tiên’. Bản mệnh lên đời đời vận, của cải chất đầy nhà.

Tuổi Hợi

Tử vi nói rằng năm 2022 là thời điểm mang lại nhiều hy vọng đối với người tuổi Hợi. Trong thời gian này, bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thăng hoa hơn. Tuổi Hợi đang ấp ủ ước mơ để gây dựng một cuộc sống đủ đầy về mọi mặt. Ngoài kinh tế, tuổi Hợi cũng chú ý đến vấn đề tinh thần.

Trong nửa đầu tháng 2 âm lịch, tuổi Hợi chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự. Từ giờ đến giữa năm 2022, có nhiều việc đáng mong chờ sẽ đến với bản mệnh. Con giáp này không chỉ được Thần Tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ. Dự báo trong 3 tháng tới, tuổi Hợi làm gì cũng suôn sẻ, cuối năm có thể để dành được một khoản tiền lớn, đủ để mua xe tậu nhà.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng trong nửa đầu tháng 2 âm lịch, tuổi Ngọ có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Những người đang khởi nghiệp có thể gặp nhiều cơ hội tốt, hứa hẹn đạt được thành quả như mong đợi. Đây là quãng thời gian tốt để tuổi Ngọ xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu. Con giáp này cần tập trung cao độ để không bỏ lỡ những cơ hội tốt. 

Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn của tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, càng ngày càng thành công rực rỡ. Ngoài ra, con giáp này có cát tinh chiếu mệnh nên làm đâu thắng đó.

Tuổi Ngọ cũng được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc cũng nở rộ trong thời gian tới. Ngoài nguồn thu nhập chính, tuổi Ngọ có thể kiếm thêm tiền từ các công việc tay trái như làm thêm, đầu tư cổ phiếu, bất động sản...

Trong nửa đầu tháng 2 âm lịch, nhờ phúc đức của ‘TỔ TIÊN’ 3 con giáp vượt qua đại nạn, lên đời đời vận, của cải chất đầy nhà - Ảnh 1
Tử vi nói rằng trong nửa đầu tháng 2 âm lịch, tuổi Ngọ có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có vận trình khá tốt trong nửa đầu tháng 2 âm lịch. Thu nhập của con giáp nay tương đối tốt, có thể gặp may mắn trong đầu tư và quản lý tài chính. Tuổi Tuất táo bạo nhưng thận trọng, đây là thời điểm tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng tài sản của mình một cách nhanh chóng.

Tài chính của tuổi Tuất phát triển rực rỡ vào thời điểm giữa tháng. Đây là thành quả của công sức lao động trong thời gian qua của con giáp này. Người làm công ăn lương có thể được xếp đề bạt lên vị trí tốt hơn hoặc được tăng lương. Trong khi đó, người đang làm ăn buôn bán cũng tìm được những hướng đi mới, giúp sự nghiệp phát triển rộng hơn, chiếm ưu thế so với đối thủ.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Nửa đầu tháng 3 ‘RỰC RỠ’, 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, tài chính nhân lên theo cấp số nhân vì được Thần Tài hậu thuẫn

Nửa đầu tháng 3 ‘RỰC RỠ’, 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, tài chính nhân lên theo cấp số nhân vì được Thần Tài hậu thuẫn

Tử vi 12 con giáp trong nửa đầu tháng 3/2022 cho thấy, có 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, tài chính nhân lên theo cấp số nhân vì được Thần Tài hậu thuẫn.

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