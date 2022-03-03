Cứ đặt 2 thứ này ở phòng khách, bảo sao làm mãi vẫn không khá lên được, cái thứ nhất hầu như nhà nào cũng mắc phải

Theo phong thủy, có 2 thứ tuyệt đối không nên đặt trong phòng khách kẻo khiến tài vận của cả gia đình không cánh mà bay, vận xui đeo bám.

Theo phong thủy, phòng khách có vai trò vô cùng quan trọng đối với một gia đình. Nó không chỉ đơn giản là không gian tiếp khách mà còn được xem là nơi chứa đựng tiền tài, vận may của gia đình. Vì thế, tuyệt đối không nên đặt 2 thứ này ở phòng khách sẽ gây tán tài, đánh mất vận may. Đề thùng rác dưới chân bàn

Thùng rác là đồ vật nên hạn chế đặt ở phòng khách. Mặc dù không gian phòng khách luôn cần sạch sẽ nhưng đặt thùng rác ngay trong phòng khách lại không mang ý nghĩa phong thủy tốt. Nguyên nhân là do thùng rác là nơi tích tụ nhiều ám khí, khiến không gian chung của căn phòng trở nên bừa bộn, nặng nề. Theo quan niệm phong thủy, phòng khách tượng trưng cho tiền đồ, tài vận và sự phát triển của gia chủ. Phòng khách lộn xộn, có nhiều ám khí, âm khí nặng nề thì gia chủ khó gặp may mắn.

Trên thực tế, vì là nơi chứa rác nên khó tránh khỏi việc thùng rác có mùi khó chịu. Ngoài ra, thùng rác có thể chứa nhiều vi khuẩn làm lây bệnh cho con người. Theo quan niệm phong thủy, phòng khách tượng trưng cho tiền đồ, tài vận và sự phát triển của gia chủ. Còn thùng rác là nơi tích tụ nhiều ám khí, khiến không gian chung của căn phòng trở nên bừa bộn, nặng nề. Ảnh minh họa: Internet Đặt hoa giả, cây giả ở phòng khách Để phòng khách thêm sinh động, nhiều gia đình bố trí thêm các phần cây cảnh, hoa tươi. Tuy nhiên, gia chủ nên sử dụng hoa thật, tránh dùng hoa giả làm từ các chất liệu nhân tạo như cây nhựa, hoa nhựa, hoa giấy,... Xét về mặt thẩm mỹ, cây giả, hoa giả có mẫu mã tương đối giống với đồ thật. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, dùng đồ giả có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của gia chủ. Đặt đồ giả trong phòng khách có ảnh hưởng đến những người phụ còn độc thân. Người ta cho rằng đồ vật không có sức sống như vậy sẽ làm đường tình duyên thêm trắc trở, khó khăn. Nó cũng có thể gây ảnh hưởng đến các cặp vợ chồng, gây ra rắc rối, mâu thuẫn. *Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Trong nửa đầu tháng 2 âm lịch, nhờ phúc đức của ‘TỔ TIÊN’ 3 con giáp vượt qua đại nạn, lên đời đời vận, của cải chất đầy nhà Tử vi 12 con giáp tiết lộ, trong nửa đầu tháng 2 âm lịch 2022 có 3 con giáp vượt qua đại nạn nhờ phúc đức của ‘Tổ Tiên’. Bản mệnh lên đời đời vận, của cải chất đầy nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-dat-2-thu-nay-o-phong-khach-bao-sao-lam-mai-van-khong-kha-len-duoc-cai-thu-nhat-hau-nhu-nha-nao-cung-mac-phai-453327.html