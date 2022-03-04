Phụ nữ sở hữu 3 nét tướng này, lấy chồng muộn lại có sự nghiệp vượng phát hanh thông, giàu có ngút trời

Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu 3 nét tướng này mà lấy chồng muộn lại có sự nghiệp thành công vô cùng, giàu sang phú quý không ai sánh bằng.

Sơn căn có nếp nhăn dọc

Sơn căn là vị trí nhân tướng học nằm giữa hai mắt. Nếu một cô gái có những nếp nhăn chạy dọc ở vị trí này thì đây là một dấu hiệu cho thấy đường tình duyên và hôn nhân của bạn không mấy suôn sẻ. Do vậy, bạn nên kết hôn muộn để hạnh phúc, viên mãn hơn. Người có dấu hiệu này thường sống theo cảm xúc hơn lý trí nên đường tình duyên gặp nhiều trắc trở. Nếu kết hôn sớm, bạn dễ phải đi 2 “lần đò”. Hãy kết hôn muộn để tránh “đứt gánh giữa đường”.

Có tướng đàn ông

Bạn có thể trạng cao lớn, hành động cứng nhắc, không quá mềm dẻo giống nữ nhân hay chọn gu ăn mặc trung tính. Bạn khá nóng nảy, thiếu sự dịu dàng nên khi kết hôn sớm sẽ dễ tranh cãi với chồng. Việc lấy chồng muộn sẽ giúp bạn có nhiều trải nghiệm, chín chắn hơn, giảm bớt sự nam tính của mình. Sự cuốn hút này sẽ khiến cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn. ​

Việc lấy chồng muộn sẽ giúp bạn có nhiều trải nghiệm, chín chắn hơn, giảm bớt sự nam tính của mình. Ảnh minh họa: Internet

Xương gò má cao

Bạn là người có tính cách mạnh mẽ. Trong cuộc sống và sự nghiệp, bạn vô cùng phóng khoáng và tài giỏi. Chính sự độc lập ấy khiến bạn không thích bị người yêu quản lý. Đó là lý do vì sao phụ nữ có gò má cao không thích chịu sự ràng buộc của gia đình và bị hôn nhân gò bó.

Do vậy, bạn sẽ thích hợp hơn với việc kết hôn muộn. Khi trưởng thành hơn, bạn biết cách nhìn nhận người khác, đồng thời cô gái có nét tướng này thường rất thu hút người khác phái. Vì vậy, bạn sẽ có nhiều cơ hội để lựa chọn một nửa của mình.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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