Tử vi tuần mới từ ngày 7/2 đến ngày 13/2/2022: tuổi Mùi công danh sự nghiệp thăng hoa vì được Cát tinh trợ mệnh, tuổi Thìn tiền tài về tay

Tử vi tuần mới tuổi Tý rất buồn vì chuyện tình cảm của mình khi hai người không tìm được tiếng nói chung. Thậm chí, hai bạn không thể hiểu nổi nhau, phát điên lên vì nhau và rồi nghi kị, đề phòng lẫn nhau.

Bản mệnh lúc này sẽ phải đối mặt với nhiều trách nhiệm kèm theo những thử thách mới từ công việc. Tuy nhiên, nhờ vào sự kiên trì và quyết tâm, bạn sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn trước mắt và gặt hái được thành tích đáng kể. Nếu có thể, con giáp tuổi Tý có thể bắt đầu tuần mới với các hoạt động xã hội, điều đó sẽ giúp cho bạn có một tuần mới khởi động thật vui vẻ, hữu ích. Nguồn năng lượng nhóm khiến bạn phấn chấn hơn, đặc biệt vào thứ hai, nhờ thế bạn sẵn sàng cho bất cứ trải nghiệm mới mẻ nào.

Tử vi tuần mới, tuổi Sửu vẫn rất cần mẫn. Bạn có thể nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên sau những nỗ lực của chính mình, nhờ đó mà bạn muốn xây dựng quyết tâm mạnh mẽ hơn trong năm mới.

Kiếp Tài xuất hiện vào những ngày đầu tuần khiến bản mệnh cảm thấy nản lòng cho rằng công sức mình đổ sông đổ bể. Thế nhưng sau đó niềm vui sẽ đến vào cuối tuần, thế nhưng cũng đừng vì thế mà bất cẩn bạn nhé, nguy cơ vẫn luôn rình rập đấy.

Nhân khi có Thái Dương Cát tinh trợ mệnh, con giáp tuổi Sửu nếu đang có kế hoạch gì ấp ủ thì nên tiến hành, có rất nhiều người có kinh nghiệm sẽ hậu thuẫn nhiệt tình trong thời gian này. Bạn nên có thái độ biết lắng nghe, quan sát sẽ có lợi hơn cho bạn đấy nhé.Người tuổi Sửu độc thân khó có cơ hội tỏ tình thành công trong tuần này khi dịch bệnh đang hoành hoành.

Tử vi tuần mới, tuổi Sửu vẫn rất cần mẫn. Bạn có thể nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên sau những nỗ lực của chính mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng tuần dự báo tuổi Dần đang vô tình làm tình cảm hai người rạn nứt trong thời gian này. Bộn bề công việc và căng thẳng cuộc sống khiến bạn như muốn điên lên, để rồi vô tình phá tan nát tình yêu của chính mình.

Tuần này con giáp tuổi Dần bỗng trở nên dịu dàng và trầm lặng hơn lạ thường. Nguồn năng lượng của tuần này khiến bạn có tâm trạng phản chiếu, và suy nghĩ về những gì đã diễn ra trong tháng qua có thể gây cho bạn những cảm xúc mạnh mẽ.

Tuy nhiên, có người muốn lợi dụng sự gần gũi, dễ gần của bạn để tư lợi cho họ đấy. Điều quan trọng là cần đặt ra ranh giới với đồng nghiệp và đảm bảo rằng không ai vượt qua được điều đó.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho rằng tuổi Mão dành nhiều năng lượng cho các nhiệm vụ đã đề ra. Nếu bạn cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó tốt hơn, chắc chắn không gì có thể ngăn cản bạn, và đây là lúc nên làm điều đó. Bạn cũng nên mạnh dạn đứng ra bảo vệ bản thân và yêu cầu việc được tôn trọng tại nơi làm việc.

Bách Việt Chủ đào hoa sẽ gây họa cho các cặp đôi đang mâu thuẫn, khi hai người hờn dỗi là cơ hội để người thứ 3 xen vào. Do đó, hãy tìm cách hóa giải căng thẳng càng sớm càng tốt bạn nhé. Những ai đang độc thân hứa hẹn sẽ có buổi hẹn hò thú vị trong tuần này.

Khởi đầu tuần mới vận trình lên xuống khiến bản mệnh hết sức lo lắng nhưng may mắn là sẽ có Chính Tài xuất hiện giữa tuần mang tới sự sung túc mà con giáp tuổi Mão hằng mong muốn.

Tuổi Thìn

Tài lộc của những chú Rồng trong tuần này không thiếu nhưng phải chờ tới cuối tuần thì mới thực sự có tiền về tay. Thiên Tài cho thấy mệnh chủ sẽ được người quen giới thiệu cho không ít cơ hội để kiếm tiền, khả năng thành công là rất cao, song bản mệnh cần cân bằng thời gian hợp lý để không vì mải mê kiếm tiền mà ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình.

Chuyện tình cảm không quá vượng sắc nhưng cũng không gặp vấn đề nào đáng lo ngại. Chỉ có một chút xáo trộn nhỏ trong mối quan hệ của hai bạn nhưng chỉ cần bạn chủ động tìm cách hòa giải thì mọi việc sẽ lại diễn ra êm đềm như trước. Những ai độc thân đừng buồn khi Tết này vẫn chưa tìm được một nửa ưng ý, duyên phận không thể cưỡng cầu.

Tuổi Tỵ

Bạch Hổ hung tinh xuất hiện trong tử vi tuần mới của người tuổi Tỵ báo hiệu những tai họa, sự cố ngoài ý muốn có thể ập đến với bản mệnh, nhất là họa huyết quang. Do đó, bạn cần hết sức tỉnh táo, chú ý giữ an toàn khi xuất hành, đi đường, làm việc… càng những ngày giáp Tết càng cần tránh mang tinh thần bất ổn khi tham gia giao thông hay đụng đến vật sắc nhọn.

Công việc ngay từ đầu tuần đã đụng độ tiểu nhân Thiên Quan, lại thêm Thương Quan đeo bám ngay sau đó khiến những chú Rắn mệt mỏi đối phó với kẻ xấu. Có thể là những kẻ đó sẽ lợi dụng những sai lầm mà bạn mắc phải trong thời gian vừa qua để tranh đoạt lợi danh với con giáp này. Chỉ khi đủ tỉnh táo, nhanh chóng xốc lại tinh thần, bạn mới có thể thoát được kiếp nạn này.

Bạch Hổ hung tinh xuất hiện trong tử vi tuần mới của người tuổi Tỵ báo hiệu những tai họa, sự cố ngoài ý muốn có thể ập đến với bản mệnh, nhất là họa huyết quang. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình của người tuổi Ngọ trong tuần này đang có những bước tiến khá khả quan, tuy không phải đột phá mạnh mẽ và rõ ràng song chậm mà chắc, bản mệnh không quá vội vàng. Dưới sự che chở của Tử Vi cát tinh, bản mệnh sớm giải quyết được rắc rối đã làm khó mình bấy lâu. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo cần có.

Đầu tuần công việc của con giáp này khá thuận lợi nhờ được Chính Quan nâng đỡ, song đôi khi những thành công đến quá sớm khiến cho người ta dễ lơ là cảnh giác và điều này quả thực đã xảy ra với tuổi Ngọ. Hậu quả của sự chủ quan này chính là những sai sót có thể xảy ra vào thời điểm cuối tuần khi có sự xuất hiện của Thương Quan.

Tuổi Mùi

Tuần mới là thời điểm người tuổi Mùi đón nhiều tin vui trên đường công danh sự nghiệp khi được nhiều cát tinh trợ mệnh. Chính Ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần cho thấy những nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ của bạn đang được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao.

Song đừng bao giờ thấy thế mà kiêu ngạo, càng khiêm tốn bạn càng dễ đạt được thành công. Nhất là khi giữa tuần có hung tinh Thiên Quan rình rập là điềm báo thị phi, con giáp này có thể phải chịu điều tiếng từ những việc mình không làm. Có vẻ như hào quang bạn tỏa ra đang khiến những kẻ có ý đồ xấu khó mà ngồi yên, từ đó tìm mọi cách để ngáng trở bước đường bạn đang đi.

Bài học lần này sẽ giúp cho tuổi Mùi là hãy cảnh giác hơn với những người xung quanh mình, học cách nhìn người để không dễ dàng mắc phải cạm bẫy của kẻ xấu xa.

Tuổi Thân

Trong tuần này, Tiểu Hao hung tinh nhắc nhở người tuổi Thân đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán cần thận trọng đầu tư trong thời điểm này, nếu không, bản mệnh rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu, giáp Tết rồi nên biết thu tay đúng lúc để bảo toàn những gì mình đã có nhé.

Trong công việc, Tỷ Kiên xuất hiện ngay đầu tuần là điềm báo tranh chấp, cãi vã có thể xảy ra với những chú Khỉ. Bạn rất dễ vướng vào các cuộc cãi vã với bạn bè, đồng nghiệp. Nguyên nhân gây mâu thuẫn có thể xuất phát từ lợi ích hoặc quan điểm trái chiều trong công việc, vì vậy, bạn cần giữ đầu óc tỉnh táo, lắng nghe nhiều hơn để cùng trao đổi tìm ra tiếng nói chung.

Đến giữa tuần, sự nghiệp của bạn có dấu hiệu khởi sắc hơn. Bản mệnh dung hòa được hầu hết những mâu thuẫn trước đó, giúp cho các vấn đề nảy sinh bất ngờ được tháo gỡ một cách dễ dàng ngoài sức tưởng tượng.

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới cho thấy trong mọi tình huống xã hội xảy ra trong tuần này, bạn cứ nên tin tưởng vào việc dám nghĩ dám làm, bạn sẽ được một phần thưởng giá trị, đặc biệt từ thứ hai. Tới giữa tuần, trong ngày tụ tập bên người thân ngày Tết, bạn sẽ cần phải kiềm chế những biểu hiện khó hiểu của mình trước mặt mọi người.

Phương diện tình cảm của tuổi Dậu cũng có cơ hội thăng hoa đặc biệt khi sắp đến ngày Lễ tình nhân. Cả hai càng thêm thấu hiểu nhau, do đó, hai bạn hứa hẹn sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời với nửa kia.

Ảnh hưởng của Tiểu Hao nên người tuổi Dậu nhớ mang theo tiền để chủ động cho các khoản chi nho nhỏ trong tuần này nhé. Để có cái Tết sung túc, bạn cũng phải sắm sửa kha khá đấy.

Tử vi tuần mới cho thấy trong mọi tình huống xã hội xảy ra trong tuần này, bạn cứ nên tin tưởng vào việc dám nghĩ dám làm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi tuần mới tuổi Tuất có thể bắt đầu cảm thấy choáng ngợp trước những chi tiết khó hiểu, nhưng đừng tuyệt vọng. Với một chút linh hoạt, bạn có thể giúp bản thân và những người xung quanh sắp xếp công việc cho tốt hơn.

Ngũ Quỷ Hung tinh gây hại sức khỏe của con giáp tuổi Tuất, có thể là vì bạn quá lo lắng về một vấn đề chưa thể giải quyết trong suốt thời gian dài vừa qua. Bạn đừng áp lực về chuyện muốn kiểm soát tình hình với sức người nhỏ bé hiện tại.

Rắc rối đầu tuần của bản mệnh chủ yếu là do ngoại cảnh dưới sức ảnh hưởng của Thương Quan và bản mệnh thường xuyên rơi vào tình huống không mong muốn. Thay vì than thân trách phận thì bạn nên tìm sự hỗ trợ để xử lý những rắc rối đang diễn ra càng sớm càng tốt nhé.

Tuổi Hợi

Tử vi hằng tuần dự báo, tuổi Hợi phải đối mặt với một số rắc rối trong chuyện tình cảm của hai người. Sự thật là bất kể bạn là một nửa hoàn hảo khiến đối phương bao lần trầm trồ, hứng khởi thì cũng không tránh khỏi những khắc cõi lòng lặng đi vì thương tổn.

Hãy tránh xa những thị phi để được đón cái Tết yên bình bạn nhé, những người khác có thể cố gắng lôi kéo bạn vào cuộc chiến giữa những cái tôi và tranh giành quyền lực, nhưng sự khéo léo trong giao tiếp có thể giúp bạn đi được một quãng đường dài hơn là mình nghĩ.

Thái Âm Cát tinh rất tốt cho nữ mệnh cải thiện nhân duyên hoặc tài lộc của mình trong tuần này. Hứa hẹn bản mệnh sẽ có được khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra.

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