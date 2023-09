Tử vi tuần mới từ ngày 21/3 đến ngày 27/3/2022: tuổi Mùi sự nghiệp thăng tiến, tuổi Dần tài chính vượng phát

Tình hình làm ăn, kinh doanh của Tý có dấu hiệu tốt đẹp vào đầu tuần, nhưng sau đó chững lại. Người làm nghề tự do có đồng ra đồng vào, còn người làm công ăn lương không có dấu hiệu tài lộc tăng tiến.

Tuổi Sửu

Đây là một tuần rực rỡ đối với người tuổi Sửu, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp. Dù đầu tuần vướng phải sự cạnh tranh của đồng nghiệp nhưng sau đó, bạn được quý nhân trợ giúp nên nhanh chóng khẳng định được năng lực của mình. Tuy nhiên, dù có được trọng dụng thế nào, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo quá mức, khiến người khác "ngứa mắt".

Về tài chính, tuần này, thời cơ sẽ đến với những người làm ăn chủ yếu vào cuối tuần. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào bản thân.

Đây là một tuần rực rỡ đối với người tuổi Sửu, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần có khởi sắc vào đầu tuần, nhưng vào những ngày sau đó mọi chuyện dần dần không được như ý bạn nữa. Có lẽ sự kiêu ngạo quá mức sẽ đẩy bạn vào rắc rối.

Ngược lại, tình hình tài chính có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần. Bạn có khả năng đánh giá chính xác tình huống trước mắt để đưa ra những quyết định đầu tư, làm ăn phù hợp. Tuy nhiên, bạn chớ nên quá tham lam, làm những việc không chính đáng để kiếm tiền.

Chuyện tình cảm không có nhiều dấu hiệu khả quan. Vào giữa tuần, sự tranh cãi giữa đôi bên có vẻ hòa hoãn nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Chỉ cần một câu nói vô tình là ngọn lửa giận dữ sẽ lại nhanh chóng bùng lên.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão xuống dốc khá nhiều trong suốt tuần này, bạn thường xuyên mâu thuẫn với lãnh đạo. Rất có thể bạn sẽ lời nói hoặc cách hành xử vô tình gây mất lòng cấp trên, từ đó mọi việc chẳng còn được thuận lợi như ý muốn nữa.

Người làm nghề tự do hoặc người làm đầu tư, kinh doanh có một tuần thu hoạch khá khả quan. Bạn có thể tiếp tục hợp tác với những đối tác quen thuộc hoặc mở rộng quy mô làm ăn của mình, tin rằng bạn sẽ nhanh chóng nhận được lợi nhuận bước đầu.

Nếu muốn chuyện tình cảm thuận lợi hơn, bạn cần hạ cái tôi của mình xuống. Không nên bắt người ấy phải xuống nước trong mọi tình huống, nhất là khi bạn là người sai. Hãy quan tâm hơn đến cảm xúc và suy nghĩ của đối phương.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn lên xuống khá thất thường trong tuần này. Có thể bạn sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, đồng thời cũng phải nhận lấy sự ganh ghét của đồng nghiệp. Thời điểm này, bạn phải học cách cân bằng các mối quan hệ, như vậy mới có lợi cho sự phát triển.

Người làm ăn gặp may mắn vào thời điểm cuối tuần. Nguồn tiền của bạn chủ yếu đến do vận may. Trên phương diện chi tiêu, bạn cần có cách chi tiền hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình.

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp tuần mới cho rằng, tuần này con giáp tuổi Tỵ đừng nuôi quá nhiều hi vọng về chuyện tình cảm, người độc thân sẽ nhận ra một số điều không phù hợp và bạn vẫn chưa tìm được người như ý trong tuần này đâu. Những ai đã có chủ, dường như khoảng thời gian bận rộn này khiến bạn không có nhiều thời gian để lo cho chuyện tình cảm cá nhân. Hãy sắp xếp thời gian dành cho nửa kia nhiều hơn nhé. Mọi buồn phiền, căng thẳng của con giáp tuổi Tỵ trong tuần sẽ được giải tỏa khi mà bạn sẽ có Thiên Tài mang lại tài lộc, tiền bạc. Bản mệnh có thể mua để tự thưởng cho mình một món quà nho nhỏ làm động lực.

Tử vi 12 con giáp tuần mới cho rằng, tuần này con giáp tuổi Tỵ đừng nuôi quá nhiều hi vọng về chuyện tình cảm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có một tuần hung cát đan xen trên phương diện sự nghiệp, chính vì thế mà bạn không thể lơ là, sơ suất khi làm bất cứ công việc gì, đừng nên để sự cố gắng bấy lâu nay của mình đổ sông đổ bể chỉ vì những lỗi lầm không đáng có. Hai ngày đầu tuần khá khó khăn nên con giáp tuổi Ngọ cảm thấy rõ những áp lực mà mình đang đối mặt, thế nhưng Chính Ấn xuất hiện vào giữa tuần sẽ là cứu cánh cho bạn, lúc đó bạn sẽ cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới của con giáp tuổi Mùi dự đoán, tuần này bạn có thể gặt hái được kha khá nhiều thành quả, sự nghiệp thăng tiến đáng kể. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thường được cấp trên khen ngợi, tuyên dương. Tuy nhiên, con giáp tuổi Mùi đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo quá mức, khiến đồng nghiệp ghen ghét, tìm cách phá hoại.Chuyện làm ăn có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm cuối tuần, cho thấy sự vất vả của bạn đã được trả giá xứng đáng.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự đoán rằng, thiên tài xuất hiện đầu tuần, con giáp tuổi Thân tiền bạc rủng rỉnh, nhưng có thể vì thế mà bạn có xu hướng tiêu xài, mua sắm khá nhiều. Thậm chí có người còn mua cả món đồ đắt tiền mà không hề tiếc vì cho rằng đó là phần thưởng bạn xứng đáng được nhận sau 1 năm làm việc vất vả.

Tuổi Thân khá ổn định, thế nhưng dường như bạn quá an toàn rồi đấy. Chúng ta sẽ không biết trước được bên ngoài bức tường kia là một vườn hoa xinh đẹp hay một khu rừng tăm tối. Nhưng nếu cứ núp sau lớp bảo vệ, ngay cả cơ hội tìm ra câu trả lời bạn cũng sẽ không có được. Vậy nên, hãy cứ trải nghiệm và vấp ngã, để sau đó bạn nhận ra cuộc sống vốn là một vòng tròn của sự bắt đầu và kết thúc.

Tuổi Dậu

Hãy dành 1 khoảng thời gian chất lượng cho 1 nửa của bạn. Hãy bày tỏ tình cảm thật của mình, nói và làm những điều bạn chưa từng làm. Đây là cơ hội để bạn giúp mối quan hệ này trở nên bền vững hơn.

Họ có thể sẽ kiếm được 1 món tiền lớn từ việc có được hợp đồng với khách hàng hoặc mở rộng lĩnh vực đầu tư, hoặc được thăng chức, tăng lương sau khi chứng minh được năng lực của mình.

Hãy dành 1 khoảng thời gian chất lượng cho 1 nửa của bạn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đây cũng là 1 tuần tốt của tuổi Tuất, do đó hãy phát huy hết những thế mạnh của mình, bạn sẽ ngỡ ngàng trước những thành quả mình gặt hái được.

Tuổi Tuất sẽ nhận được đánh giá tích cực trong công việc, tài năng được công nhận và là 1 trong những điều kiện tốt để bạn xây dựng nền móng vững chắc trong sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Tuần mới này, Hợi gặp vận trình hung cát đan xen, đặc biệt, đầu tuần công danh sự nghiệp khởi sắc là cơ hội để Hợi phát triển công việc. Nhưng nên chú ý, càng về cuối tuần công việc của Hợi càng ảm đạm. Chỉ cần vượt qua tuần mới đầy sóng gió này con giáp sẽ lại tiêu pha thả gan, sung sướng như tiên.

Hãy tận hưởng những ngày vui của mình từ đầu tuần, thực hiện những việc quan trọng cho nhiệm vụ chung vì bạn dễ xuống tinh thần vào cuối tuần.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!