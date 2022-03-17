Top 3 con giáp mang số ngoại giao, càng đi đây đi đó, làm này làm kia lại càng nhanh giàu, sự nghiệp thành công vang dội

12 con giáp tử vi 17/03/2022 18:15

Trong 12 con giáp có 3 con giáp mang mệnh ngoại giao, càng đi đây đi đó, làm này làm kia lại càng nhanh giàu, sự nghiệp thành công vang dội.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần từ nhỏ đã có chí tiến thủ mạnh mẽ. Họ làm việc không ngại vất vả nhưng phải bước vào tuổi trung niên mới dần gặt hái được thành quả cát lành. Người tuổi Dần càng đi ra ngoài mở rộng quan hệ xã giao thì càng dễ thành công hơn.

So với những con giáp khác, người tuổi Hổ thông minh, lanh lợi hơn nhiều. Tuy nhiên, họ vẫn phải ra ngoài, tiếp xúc với thế giới thì sự nghiệp mới viên mãn thăng hoa được.

Dần cũng là con giáp ưa dịch chuyển, thay đổi. Khi con giáp này mở rộng vòng tròn ngoại giao thì sự tiến bộ cũng tăng lên, càng về sau càng tích lũy được nhiều tài sản. Hậu vận giàu có khiến ai cũng phải nể phục.

Top 3 con giáp mang số ngoại giao, càng đi đây đi đó, làm này làm kia lại càng nhanh giàu, sự nghiệp thành công vang dội - Ảnh 1
Khi tuổi Dần mở rộng vòng tròn ngoại giao thì sự tiến bộ cũng tăng lên, càng về sau càng tích lũy được nhiều tài sản. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp có lối sống hướng nội, trời ban bản tính hiền lành, dễ thương, dễ chịu. Đặc biệt họ có trí tuệ cảm xúc cao nên rất hòa đồng với người khác. Mối quan hệ của mùi với những người xung quanh cũng ổn định. Đặc biệt, con giáp này còn có quý nhân giúp đỡ trong công việc.

Người tuổi Mùi có chí tiến thủ vô cùng mạnh mẽ. Họ thích đi đây đi đó để khám phá chứ không để bản thân mình nhàn rỗi.

Mặc dù không quan tâm nhiều đến tiền bạc nhưng Mùi lại được hưởng của cải nhiều nhất. Con giáp này làm gì cũng được người xung quanh hỗ trợ.

Bước vào trung và hậu vận, Mùi càng thêm sung túc. Họ kiếm được nhiều tiền hơn nếu chịu khó ra ngoài tạo dựng nhiều mối quan hệ.

Top 3 con giáp mang số ngoại giao, càng đi đây đi đó, làm này làm kia lại càng nhanh giàu, sự nghiệp thành công vang dội - Ảnh 2
Người tuổi Mùi có chí tiến thủ vô cùng mạnh mẽ. Họ thích đi đây đi đó để khám phá chứ không để bản thân mình nhàn rỗi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn có thân phận cao quý, tài giỏi. Họ có khả năng tạo dựng thành công cho riêng mình. Nếu chỉ sống thu mình ở một phạm vi hẹp nào đó, họ khó có thể phát huy hết khả năng tiềm ẩn. Thành công vì thế có thể đến muộn hơn so với người giao thiệp rộng bên ngoài.

Người tuổi Thìn có tính cách hướng ngoại, càng đi ra ngoài giao thiệp rộng thì mạng lưới quan hệ ngoại giao càng hữu hảo, cơ hội tốt có người mang tới, lúc hoạn nạn có người giúp đỡ.

Đa số người tuổi Thìn đều có vận tài lộc thịnh vượng. Ngay cả những lúc họ không kiếm được nhiều tiền thì cũng có quý nhân giúp đỡ, nhờ vậy mà họ không bị rơi vào cảnh túng thiếu.

Thời gian tới Thìn nên ra ngoài nhiều hơn. Chỉ cần nắm bắt tốt cơ hội thì sự nghiệp sẽ phát triển không ngừng.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

5 con giáp càng có tuổi lại càng phát tài, hậu vận công thành danh toại, sau 40 tuổi tiền của đuề huề tha hồ hưởng thụ

5 con giáp càng có tuổi lại càng phát tài, hậu vận công thành danh toại, sau 40 tuổi tiền của đuề huề tha hồ hưởng thụ

Tử vi 12 con giáp nói rằng, 5 con giáp này càng có tuổi lại càng dễ phát tài, hậu vận công thành danh toại, sau 40 tuổi tiền của đuề huề tha hồ hưởng thụ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giỏi ngoại giao con giáp giàu có con giáp sự nghiệp vang danh

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời