Trong 7 ngày tới, 4 con giáp bị ‘VẬN ĐEN’ bủa vây tứ phía, sự nghiệp ảm đạm, tiền của không cánh mà bay

12 con giáp tử vi 17/03/2022 17:35

Tử vi 12 con giáp cảnh báo, trong 7 ngày sắp tới đây có 4 con giáp vận số vô cùng xấu khi bị ‘Vận Đen’ bủa vây tứ phía, sự nghiệp ảm đạm, tiền của không cánh mà bay.

Tuổi Hợi

7 ngày tới đây, tuổi Hợi cần hết sức cẩn trọng trên con đường sự nghiệp. Bản mệnh có thể vướng phải nhiều sự cạnh tranh từ đồng nghiệp nên hãy nắm chắc lợi thế của mình, đừng chỉ cố gắng một cách vô mục đích.

Sao xấu Ngũ Quỷ khuyên tuổi Hợi cần chú ý sức khỏe, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh hoành hành. Thái độ chủ quan có thể khiến bản mệnh đối mặt rắc rối, tiền làm ra chỉ để chữa bệnh.

Chuyện tình cảm càng ảm đạm khi tuổi Hợi và người ấy mâu thuẫn bởi cái tôi quá kiêu ngạo, không ai chịu nhường ai. Bản mệnh cần học cách cảm thông, đừng đưa ra phán đoán quá chủ quan.

Tuổi Thân

Tuổi Thân vướng phải nhiều khó khăn về sự nghiệp trong 7 ngày sắp tới. Bạn dễ bị cấp trên gây khó dễ, chưa kể còn phải chịu sự cạnh tranh với đồng nghiệp.

Chuyện tình cảm cũng chẳng khá khẩm. Tuổi Thân cần đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện khiến mối quan hệ thêm phần bế tắc.

Tài lộc không được may mắn cho lắm, thu không đủ để bù chi. Bản mệnh nên nhắc nhở bản thân chi tiêu có kế hoạch kẻo đẩy bản thân rơi vào cảnh cháy túi.

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Tuổi Thân vướng phải nhiều khó khăn về sự nghiệp trong 7 ngày sắp tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chỉ trong 7 ngày sắp tới, tuổi Tỵ phải trải qua đủ chuyện không thuận lợi khi tài chính có dấu hiệu giậm chân tại chỗ. Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh khiến bản mệnh còn dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả.

Chuyện tình cảm của các cặp đang yêu bình lặng đến mức nhàm chán. Hai người cần tìm cách hâm nóng cảm xúc, đừng để quan hệ ngày càng xa cách.

Cũng vì vận xui đeo bám, người độc thân không thể thoát ế, thậm chí còn vướng thị phi. Kẻ tiểu nhân đứng trong bóng tối giở trò khiến tuổi Tỵ điêu đứng nên hãy cẩn trọng trong từng hành động.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần trong 7 ngày tới gặp không ít trắc trở. Bản mệnh không tìm được tiếng nói chung, thậm chí xảy ra xung đột với đồng nghiệp hoặc cấp trên nơi công sở.

Lúc này, tuổi Dần chớ nên hành động bốc đồng, xốc nổi. Bạn cần kiểm soát cảm xúc của mình, tránh để tiểu nhân có cơ hội "đâm bị thóc chọc bị gạo".

Chuyện làm ăn cũng nên cẩn trọng kẻo bị lừa gạt. Tuổi Dần khó được thảnh thơi vì bị hung tinh cản trở, không chỉ thiệt hại về tiền bạc, uy tín cũng có thể bị ảnh hưởng.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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