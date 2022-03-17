Đây chính là 3 con giáp bị đồng nghiệp ‘XA LÁNH’ ở chốn công sở, vừa kiêu căng ngạo mạn, lại thích xem thường người khác thì ai ưa cho nổi

Trong môi trường chốn công sở nhiều thị phi, có 3 con giáp luôn bị đồng nghiệp cho vào ‘danh sách đen’ hạn chế tiếp xúc nhất. Bởi bản tính vừa kiêu căng ngạo mạn, lại thích xem thường người khác thì ai ưa cho nổi.

Người tuổi Dần

Không thể phủ nhận rằng người tuổi Dần có tố chất lãnh đạo, có năng lực và tính quyết đoán, làm việc với họ sẽ cảm thấy rất an tâm, nhưng họ quá tự phụ và cảm thấy mình là nhất, còn những người khác chỉ là vai phụ. Trong hoàn cảnh dễ tỏ ra khinh thường người khác, thường ép buộc người khác phải tuân theo ý kiến ​​của mình, lâu dần sẽ tạo cho người khác ấn tượng là người kiêu ngạo, càng ngày càng có ít bạn bè xung quanh.

Người tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường cứng đầu hơn, nếu ai đó thắc mắc ý kiến ​​của họ ở nơi làm việc, họ sẽ bộc lộ ra mặt cáu kỉnh, chỉ cần họ tin rằng mình đúng, họ sẽ không nghe theo ý kiến ​​của người khác, kể cả khi phương pháp của người khác thực sự là có lý. Họ cũng sẽ đi theo con đường riêng của họ và nhất quyết làm theo cách của họ, đối với họ, nếu ai đó không đồng ý với họ, họ phải chứng minh điều đó với bên kia bằng những hành động thiết thực. Tuy nhiên, những người khác chỉ nghĩ rằng họ bướng bỉnh, kiêu ngạo và khó hòa đồng.

Người tuổi Sửu thường cứng đầu hơn, nếu ai đó thắc mắc ý kiến ​​của họ ở nơi làm việc, họ sẽ bộc lộ ra mặt cáu kỉnh, chỉ cần họ tin rằng mình đúng. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ tỏ ra kiêu ngạo vì lòng tự trọng thấp, để che đậy khuyết điểm của bản thân, họ sẽ giả vờ tự tin và coi thường người khác, dùng cách này để hù dọa đối phương, nếu muốn đi theo người tuổi Dậu, đừng để bị lừa bởi những chiêu trò như vậy, chỉ cần bạn quan sát kỹ sẽ thấy họ chỉ là những con hổ giấy, chẳng đáng sợ chút nào.

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5 con giáp càng có tuổi lại càng phát tài, hậu vận công thành danh toại, sau 40 tuổi tiền của đuề huề tha hồ hưởng thụ Tử vi 12 con giáp nói rằng, 5 con giáp này càng có tuổi lại càng dễ phát tài, hậu vận công thành danh toại, sau 40 tuổi tiền của đuề huề tha hồ hưởng thụ.

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