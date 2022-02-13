Tử vi tuần mới từ ngày 14/2 đến ngày 20/2/2022: tuổi Tỵ thu hút tài lộc gia tăng tiền bạc, tuổi Thìn làm ăn kinh doanh cực vượng

Người tuổi Tý có một tuần khá thuận lợi. Tuần này, những người bắt đầu quay trở lại làm việc không gặp phải nhiều khó khăn. Thậm chí Chính Ấn và Thiên Ấn soi chiếu còn giúp bạn lập tức tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân.

Sao Dịch Mã chiếu mệnh khuyên bản mệnh lúc nào cũng nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình.

Phương diện tài lộc của bản mệnh chủ yếu khởi sắc vào thời điểm cuối tuần, khi mà tất cả mọi người đều đã tìm lại nhịp độ sống thường ngày. Người làm ăn kinh doanh có thể tiếp tục gặt hái được lợi nhuận thông qua các mối hợp tác, làm ăn, khách hàng quen thuộc.

Tuổi Sửu

Thời điểm đầu tuần, tài lộc của người tuổi Sửu có dấu hiệu tăng tiến do được Thiên Tài chiếu mệnh. Bạn có thể nhận được những khoản tiền mừng do cấp trên, đồng nghiệp, bạn bè dành cho mình. Khoản tiền đó có thể không nhiều nhưng có tác dụng thúc đẩy tinh thần, để bạn làm việc, hợp tác tích cực hơn.

Sự nghiệp của bản mệnh tương đối thuận lợi vào đầu tuần, nhưng đến cuối tuần thì cần chú ý đến tác động của Kiếp Tài và Tỷ Kiên, cẩn thận thị phi và tranh cãi.

Về tình duyên, nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Thời điểm đầu tuần, tài lộc của người tuổi Sửu có dấu hiệu tăng tiến do được Thiên Tài chiếu mệnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần đã có những tác động tốt xấu đan xen. Đầu tuần, dưới tác động của Kiếp Tài và Tỷ Kiên, bạn cần hạn chế bản tính độc đoán, thích làm theo ý muốn cá nhân của mình để mọi việc trôi qua suôn sẻ hơn. Cuối tuần là lúc bạn cần khẳng định điểm mạnh của mình cho cấp trên và đồng nghiệp thấy.

Chuyện làm ăn không có nhiều biến động trong tuần này. Do những ảnh hưởng khách quan hoặc chủ quan, bạn chưa thể bắt vào với guồng quay như khoảng thời gian trước đó. Cuối tuần, một vài người có cơ hội phát tài nhờ vận may dưới sự tác động của Thiên Tài.

Tuổi Mão

Trên phương diện sự nghiệp, những ngày đi làm đầu tiên của tuần mới đem lại cho bản mệnh nhiều điều may mắn. Dưới sự nâng đỡ của Chính Ấn và Thiên Ấn, người làm lãnh đạo có thể nhận được sự nể phục của cấp dưới, trong khi đó, những người làm công ăn lương có thể tìm được cơ hội làm vừa lòng cấp trên.

Tình hình tài chính không có nhiều biến động trong tuần này. Mọi việc đều đang ở bước khởi động nên bản mệnh chớ vội trông đợi lợi nhuận sẽ đến ngay với mình. Bạn cần tiếp tục cố gắng thì trong khoảng thời gian không xa, bạn sẽ gặt hái được kết quả như ý muốn.

Tuổi Thìn

Bạn có 1 tuần làm việc không được may mắn như kỳ vọng. Hãy hạn chế bản tính nóng nảy của mình, dù không hài lòng với bạn bè, đồng nghiệp thì cũng hãy nêu ý kiến nhẹ nhàng, chớ nên nảy sinh mâu thuẫn không đáng có.

Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh chỉ ra dù có gặp phải nhiều rắc rối, bản mệnh cũng chớ nên suy nghĩ bi quan, hoặc cố gắng quá sức rơi vào tình trạng lao lực. Bạn cần phải cân bằng cảm xúc của mình cũng như cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người.

Tuy nhiên, với người làm ăn kinh doanh thì đây lại là 1 tuần tài lộc cực vượng. Bạn có thể nhận được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó. Đây là tín hiệu tích cực cho năm mới, báo hiệu 1 năm suôn sẻ hơn, khắc phục được những khó khăn còn tồn tại.

Chuyện tình cảm của bản mệnh lên bổng xuống trầm.

Bạn có 1 tuần làm việc không được may mắn như kỳ vọng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thiên Đức tương trợ cho con giáp tuổi Tỵ thu hút tài lộc, gia tăng tiền bạc, nhiều người nhận được khoản thưởng hậu hĩnh sau một năm dài không ngừng cố gắng. Hơn nữa, năm nay dường như bạn không phải chi quá nhiều cho việc đi mừng tuổi mọi người.

Về tình cảm, con giáp tuổi Tỵ nhận ra mình không ở vị trí quan trọng trong trái tim người ấy suốt chừng đó thời gian ở bên nhau. Thế nhưng việc dừng lại tất cả mọi thứ rất khó khăn, theo thói quen của hai người đã ở bên nhau quá lâu. Ai làm cho bạn bị tổn thương quá nhiều thì đừng chấp nhận việc đó lặp đi lặp lại bạn nhé.

Tuổi Ngọ

Những ngày đầu tuần con giáp tuổi Ngọ hãy chuẩn bị mọi thứ thật tốt và chu đáo, đừng nghĩ tới quá nhiều chuyện tiền nong. Vào cuối tuần Chính tài xuất hiện mới mang tới tài lộc, may mắn cho bạn đấy.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Ngọ đang xuống dốc, có những điều bạn không từng nghĩ tới cũng đã xảy ra. Thậm chí có những cặp đôi chia ly khi hai người chia tay nghỉ Tết và không hẹn ngày tái hợp.

Tuần này xuất hiện Bạch Hổ Hung tinh không tốt cho sức khỏe của con giáp tuổi Ngọ, với ai mắc bệnh đừng cho rằng mọi thứ đến bất ngờ. Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, ví dụ xuất phát từ lối sống thiếu khoa học bao lâu nay của bạn.

Tuổi Mùi

Tuần mới con giáp tuổi Mùi kiểm soát tình hình tốt hơn, mọi thứ bắt đầu sẽ đi vào trật tự và có ý nghĩa hơn. Tử vi Cát tinh giúp cho bản mệnh có cơ hội cải thiện tài chính hoặc nhận được sự giúp đỡ về tiền bạc từ ai đó.

Người độc thân đừng quá hy vọng quá nhiều trong chuyện tình cảm tuần này. Những ngày đầu tuần cũng đánh dấu bởi sự thay đổi trong các mối quan hệ của tuổi Mùi. Không phải bạn không quan tâm đến những người thân yêu của mình, nhưng dường như đây là thời điểm mà bạn muốn có không gian riêng để tự mình khám phá thế giới, khám phá những cảm nhận của bản thân.

Tuần mới con giáp tuổi Mùi kiểm soát tình hình tốt hơn, mọi thứ bắt đầu sẽ đi vào trật tự và có ý nghĩa hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuần mới tuổi Thân rất tự hào về bản thân, bạn rất vui khi nói về những trải nghiệm của mình sau những thực tế mà bản thân đã trải qua, nhưng hiện tại, bạn thích việc bay bổng với những suy nghĩ đó hơn. Đây cũng là tháng mà bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào công việc khẳng định bản thân để được mức thu nhập xứng đáng.

Đại Hao gây ra một số vấn đề khiến con giáp tuổi Thân không ngừng rút hầu bao cho việc lớn, việc nhỏ trong nhà. Thậm chí có rất nhiều việc chi ngoài kế hoạch khiến bạn không thể kiểm soát được tình hình.

Chính Tài giúp con giáp tuổi này tận hưởng cuộc sống sung sướng hoặc có nhiều tiền trong tay nên bạn cảm thấy rất tự tin. Thế nhưng bạn không biết tận dụng cơ hội, không những thế còn có dấu hiệu sa đà vào việc tiêu pha quá nhiều.

Tuổi Dậu

Trong mọi tình huống xã hội xảy ra trong tuần này, bạn cứ nên tin tưởng vào việc dám nghĩ dám làm, bạn sẽ được một phần thưởng giá trị, đặc biệt từ thứ hai. Tới giữa tuần, trong ngày tụ tập bên người thân ngày Tết, bạn sẽ cần phải kiềm chế những biểu hiện khó hiểu của mình trước mặt mọi người.

Phương diện tình cảm của tuổi Dậu cũng có cơ hội thăng hoa đặc biệt khi sắp đến ngày Lễ tình nhân. Cả hai càng thêm thấu hiểu nhau, do đó, hai bạn hứa hẹn sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời với nửa kia.

Ảnh hưởng của Tiểu Hao nên người tuổi Dậu nhớ mang theo tiền để chủ động cho các khoản chi nho nhỏ trong tuần này nhé. Để có cái Tết sung túc, bạn cũng phải sắm sửa kha khá đấy.

Tuổi Tuất

Tuần này người tuổi Tuất có thể bắt đầu cảm thấy choáng ngợp trước những chi tiết khó hiểu, nhưng đừng tuyệt vọng. Với một chút linh hoạt, bạn có thể giúp bản thân và những người xung quanh sắp xếp công việc cho tốt hơn.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tuất không được như ý, có những ngày tối tăm với chằng chịt trầy xước trong tim, dẫu đã trải qua bao vui buồn và hy sinh vì nhau. Bạn nên học cách yêu thương bản thân, làm cho chính mình vui vẻ trước khi mong muốn ai đó làm bạn vui.

Tuần này người tuổi Tuất có thể bắt đầu cảm thấy choáng ngợp trước những chi tiết khó hiểu, nhưng đừng tuyệt vọng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thái Âm Cát tinh rất tốt cho nữ mệnh cải thiện nhân duyên hoặc tài lộc của mình trong tuần này. Hứa hẹn bản mệnh sẽ có được khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra.

Ngay khi có Chính Quan trợ lực vào ngày đầu tuần thì con giáp tuổi Hợi nên đẩy nhanh tốc độ, thực hiện những dự định của mình vì từ giữa cho tới cuối tuần càng có nhiều khó khăn, cách trở mà bạn không lường trước được.

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