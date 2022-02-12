TOP 4 con giáp cẩn thận ‘TRÀ XANH’ phá hoại hạnh phúc gia đình trong năm Nhâm Dần 2022

12 con giáp tử vi 12/02/2022 16:05

Tử vi 12 con giáp trong năm Nhâm Dần 2022 cảnh báo, đây là 4 con giáp dễ đổ vỡ hôn nhân, gia đình lục đục vì ‘kẻ thứ ba’ chen vào.

Tuổi Thìn

TOP 4 con giáp cẩn thận ‘TRÀ XANH’ phá hoại hạnh phúc gia đình trong năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 1
Trong năm 2022, những con giáp tuổi Thìn sẽ gặp nhiều rắc rối hơn trong chuyện tình cảm. Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2022, những con giáp tuổi Thìn sẽ gặp nhiều rắc rối hơn trong chuyện tình cảm đặc biệt là nam giới sẽ gặp phải nhiều cám dỗ trong năm nay. 

Mối quan hệ tình cảm của con giáp tuổi Thìn và người bạn đời không thực sự được hài hoà khi cả hai thường xuyên tranh cãi, mâu thuẫn.

Do đó, khi đứng trước cám dỗ thì những con giáp tuổi Thìn dễ đi chệch hướng mà phản bội lại gia đình, khiến cho hôn nhân không ổn định và nếu không thay đổi thì cuộc hôn nhân này dễ bị rạn nứt, tình trạng ly hôn cũng sẽ xảy ra.

Đối với những người độc thân, những con giáp tuổi Thìn thường vướng vận đào hoa, thu hút được sự chú ý của người khác nhưng họ lại theo đuổi sự hoàn hảo, yêu cầu cao trong công việc cũng như lựa chọn bạn đời nên dù có thoát khỏi kiếp FA thì cũng dễ quay lại kiếp độc thân mà thôi.

Tuổi Dần

TOP 4 con giáp cẩn thận ‘TRÀ XANH’ phá hoại hạnh phúc gia đình trong năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 2
Theo tử vi, vận trình tình cảm của những con giáp tuổi Dần trong năm Nhâm Dần khá u ám và mờ mịt do bị Thái Tuế 'phủ đầu'. Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, vận trình tình cảm của những con giáp tuổi Dần trong năm Nhâm Dần khá u ám và mờ mịt do bị Thái Tuế 'phủ đầu'.

Do đó những con giáp tuổi Dần sẽ dần trở nên nóng nảy và thiếu kiên nhẫn hơn khi đối mặt với mâu thuẫn gia đình. Đa phần những con giáp tuổi Dần trong năm nay thường không biết cách nhượng bộ cũng như thỏa hiệp, cái tôi cá nhân quá cao khiến xảy ra nhiều xung đột và cãi vã chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.

Đối với những con giáp tuổi Dần còn độc thân thì chuyện tình cảm cũng không mấy gặp thuận lợi, dù bạn có cơ hội được hẹn hò nhưng chỉ có thể duy trì được mối quan hệ này trong thời gian rất ngắn và khó có thể đi đến kết quả tốt.

Đối với những cặp đôi đang yêu nhau mà tính đến chuyện cưới gả thì e cũng khó thành vì có thể sẽ gặp phải sự ngăn cấm của gia đình.

Tuổi Mùi

TOP 4 con giáp cẩn thận ‘TRÀ XANH’ phá hoại hạnh phúc gia đình trong năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 3
Tình trạng hôn nhân của những con giáp tuổi Mùi trong năm 2022 cũng không mấy được hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng hôn nhân của những con giáp tuổi Mùi trong năm 2022 cũng không mấy được hanh thông. Mặc dù cuộc sống vợ chồng của con giáp tuổi Mùi không có quá nhiều mâu thuẫn nhưng tình cảm của hai người lại khá hờ hững. 

Cả hai thường bận rộn và thiếu đi sự tương tác giao tiếp với nhau nên không cảm nhận được không khí ấm áp cũng như hạnh phúc của gia đình, hai người chỉ như những người cùng phòng hơn là vợ chồng.

Trong hoàn cảnh này, nếu một trong hai nảy sinh ý nghĩ chia ly thì khả năng hôn nhân tan vỡ rất cao.

Nếu như không muốn tình trạng này xảy ra thì những con giáp tuổi Mùi cần nỗ lực thay đổi cách hoà hợp giữa hai người và dành sự quan tâm, trò chuyện nhiều hơn với người bạn đời của mình để giữ lửa hôn nhân.

Tuổi Tỵ

TOP 4 con giáp cẩn thận ‘TRÀ XANH’ phá hoại hạnh phúc gia đình trong năm Nhâm Dần 2022 - Ảnh 4
Trong năm 2022, tình trạng hôn nhân của những con giáp tuổi Tỵ cũng không mấy khả quan khi phải đối mặt với nhiều cám dỗ hơn trong cuộc sống hàng ngày. Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2022, tình trạng hôn nhân của những con giáp tuổi Tỵ cũng không mấy khả quan khi phải đối mặt với nhiều cám dỗ hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Bên cạnh bạn luôn có những người ngưỡng mộ, tán tỉnh và ve vãn bạn, nếu như bản không có đủ bản lĩnh thì những con giáp tuổi Tỵ dễ phản bội lại tình cảm của những người bạn đời, tự đưa tay đẩy cuộc hôn nhân của mình đến bên bờ vực thẳm.

Đối với những con giáp tuổi Tỵ còn độc thân bị Cô Thần hung tinh ảnh hưởng thường dễ có suy nghĩ tiêu cực trong tình yêu, thường có xu hướng khép mình, ít giao lưu và mở rộng nên càng khó tìm được người ưng ý.

Các cặp đôi đang yêu thường vướng không ít thị phi và nếu như tình yêu không đủ lớn thì cả hai dễ 'đường ai nấy đi'.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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