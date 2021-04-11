Tử vi tuần mới 12 con giáp (12/4 - 18/4/2021): Hợi công danh sự nghiệp đều vượng phát, Mùi hút hết tài lộc về tay

Vận trình tài lộc ảm đạm, con giáp này không nên gây áp lực cho bản thân lẫn mọi người xung quanh, càng không nên cho vay mượn. Trong công việc, người tuổi Tý cũng tránh đầu tư quá nhiều tâm sức cho những dự án còn đang chưa thực sự khả thi, bởi chúng có thể khiến cho bản mệnh gặp rắc rối.

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuần mới của tuổi Tý dễ vướng vào các vấn đề rắc rối liên quan đến công việc, các mối quan hệ... do đó con giáp này cần tập trung mới mong được xử lý ổn thỏa. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác thì bản mệnh nên tìm ra nguyên nhân gốc rễ bạn mới tìm ra hướng xử lý.

Đường công danh sự nghiệp cũng khai thông. Mở đầu tuần mới, tuổi Sửu đã lập được không ít công lao, được cấp trên khen ngợi, tiền đồ cũng theo đó mà hanh thông rộng mở.

Thiên Tài độ mệnh, vận trình tài lộc tuần này của tuổi Sửu không tồi, có thể tìm được lợi thế cho mình. Nhất là người kinh doanh buôn bán thuận lợi, lại thêm quý nhân giúp sức, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của ngày tương xung nên vấn đề về quan hệ tình cảm lại không được tốt, dễ có các xung đột không cần thiết xảy ra.

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới chỉ ra rằng tuổi Dần không cần phải lo lắng quá nhiều đến vấn đề tiền bạc. Vận trình tài lộc của bản mệnh trong khoảng thời gian này không ngừng gia tăng. Con giáp này có thể sẽ gặp gỡ được các đối tượng cùng chung chí hướng và nhen nhóm các ý định hợp tác.

Đường công danh có thể có những dấu hiệu đáng mừng và dễ có người chỉ dẫn lối đi mới. Lại thêm Thiên Tài ở bên hỗ trợ nên tiền bạc cũng chẳng thiếu, may mắn trong tuần đều đổ về tuổi Dần. Bản mệnh có khá nhiều cách để tiêu tiền và cũng từ đó mà sinh ra tiền.

Điềm báo cho thấy tuổi Mão trong tuần mới này nhiều khả năng sẽ bị thiệt hại về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Điềm báo cho thấy tuổi Mão trong tuần mới này nhiều khả năng sẽ bị thiệt hại về tài chính có thể là do làm mất hoặc cũng do việc thiếu tập trung mà khiến cho công việc không được trôi chảy, dễ sinh thiệt hại. Con giáp này cần phải hết sức tỉnh táo nếu không muốn tình hình nghiêm trọng hơn.

Đặc biệt, trong các mối làm ăn kinh doanh thì việc bản mệnh có thể gặp phải đối tác thiếu trung thực là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Cho nên nếu muốn loại trừ mối nguy cơ thì người tuổi Mão sẽ cần biết các lựa chọn đối tác, và thận trọng trong những lời mời kiếm tiền có vẻ quá suôn sẻ hay lời lãi cao.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đối mặt với cục diện Thìn Tuất tương xung, con giáp này có khá nhiều điều để bàn tính và cần sự tập trung để tránh những rắc rối xảy ra. Nếu như bản mệnh đang có những kế hoạch thì nên tính toán lại bởi dễ có những tác nhân khác chưa thể thực hiện được một cách toàn vẹn nhất.

May mắn là con giáp này có thái độ làm việc tốt, tích cực, tuy có đôi chút mệt mỏi nhưng vẫn là người có thể cải thiện công việc nhanh chóng. Tình hình tài lộc không có nhiều biến động, người tuổi Thìn hãy nỗ lực và chăm chỉ hơn để gia tăng nguồn thu nhập cho mình.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ đón nhận khá nhiều những cơ hội phát tài. Con giáp này tự tin với các dự định kinh doanh và đầu tư của mình có thể thành công vì thế tập trung hết tâm sức để có được một tuần mới mang tiền lộc về tay. Tuy vậy, bản mệnh nên nhớ cần có kế hoạch tài chính rõ ràng không những kiếm tiền mà nó còn giúp giữ tiền tốt nhất.

Ngũ hành tương sinh, con giáp này có được tin vui về cả đường tình duyên và thường nhận nhiều hơn cho. Tình yêu đôi lứa thăng hoa rực rỡ, bản mệnh được người ấy quan tâm, chăm sóc một cách chu đáo và không ngừng nhận được những lời nói động viên, cử chỉ yêu thương.



Tuổi Tỵ đón nhận khá nhiều những cơ hội phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần mới tuổi Ngọ có thể sẽ gặp phải rắc rối trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Bản mệnh không đủ khéo léo nên làm mất lòng đối phương. Những vấn đề về chuyên môn nên trình bày ngắn gọn, có ý thức tiếp thu ý kiến của người khác. Đừng chỉ cho rằng mình nói đúng là người khác phải nghe, trong công việc còn cần đến sự hài hòa nữa.

Tuy nhiên, về phương diện tài lộc lại khá dồi dào, bản mệnh kiếm tiền dễ dàng như trở bàn tay. Người tuổi Ngọ cần phải tập trung đầu tư thêm vào công việc kinh doanh của mình, đừng để lỡ mất cơ hội.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có khá nhiều những cơ hội thu hút tài lộc về tay. Người làm công ăn lương hay kinh doanh có được tiền bạc rủng rỉnh không có nhiều lo toan. Con giáp này là người biết làm chủ vận trình và cho thấy sự xông xáo của mình trong công việc nên những thành quả đạt được cũng là điều rất xứng đáng.

Về phương diện công việc trong tuần có phần giảm tải và cũng dễ chịu hơn so với thời điểm trước đó. Những lối mòn trong tư duy của người tuổi Mùi có thể được khai sáng và đương nhiên điều nãy giúp mọi thứ trôi chảy hơn, tình hình tài chính cũng có chuyển biến tốt.

Tuổi Thân

Vận trình tài lộc của tuổi Thân không được suôn sẻ cho lắm, chuyện làm ăn rất dễ bị ảnh hưởng tiêu cực, doanh thu thất thoát. Nguyên nhân là do con giáp này hiếu thắng, hành động tùy tiện nên mắc phải sai lầm, bản mệnh thiếu đi sự tỉnh táo và kỷ luật cần thiết.

Con giáp này trong tuần cũng sẽ gặp phải những chuyện không mấy vừa ý. Tuổi Thân không giữ được bình tĩnh thì sẽ xảy ra nhiều chuyện không mong muốn. Bản mệnh có thể trách nhầm người khác, khiến cho tình yêu giữa hai người trải qua đủ sóng gió. Đôi bên không ai chịu xuống nước để giải thích, kết quả là sứt mẻ tình cảm lúc nào chẳng hay.

Vận trình tài lộc của tuổi Thân không được suôn sẻ cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho thấy tuổi Dậu có cơ may kiếm được nhiều tiền. Nhờ có quý nhân dẫn đường chỉ lối mà con giáp này tìm được thời cơ tài lộc ngay từ lúc người khác còn chưa hề biết tới. Vì là người đi đầu xu hướng nên tiền bạc thu về vô cùng lớn. Bản mệnh không phải lo lắng chuyện chi tiêu.

Ngoài ra vận trình công việc của con giáp này trong tuần sẽ vô cùng rực rỡ, những nguy cơ trong công việc lại vô tình trở thành cơ hội để người tuổi Dậu thể hiện tài năng và được cấp trên đánh giá cao, ưu ái cất nhắc rất nhiều. Thành công không còn quá xa vời nếu như bản mệnh không ngừng nỗ lực và cố gắng.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp ngày nhị hợp nên có thể giành được thành công trong công việc. Con giáp này là người thông minh, sáng tạo, đề xuất nhiều kế hoạch triển vọng giúp công ty vượt qua được những giai đoạn khó khăn trong thời điểm hiện tại. Cấp trên không chỉ đánh giá cao mà còn cất nhắc bản mệnh.

Thế nhưng vận trình tài lộc không mấy thuận lợi bởi trong tuần có hung tinh ngáng trở. Điềm báo hao tài của người tuổi Tuất rất lớn, nếu không thận trọng đề phòng thì dù tài lộc có đến cũng nhanh chóng tiêu tan, tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng không giữ được trong tay.

Tuổi Hợi

Tử vi tuần mới cho thấy người tuổi Hợi được cát tinh soi đường chỉ lối nên vận trình công danh sự nghiệp trong tuần vô cùng vượng phát, thăng tiến mà không gặp trở ngại nào. Tuy nhiên điều này đến khá bất ngờ nên bản mệnh vẫn chưa thực sự quen với vị thế mới của mình.

Về phương diện tình cảm của con giáp này lại có chút vấn đề nảy sinh. Người độc thân mạnh mẽ và quyết đoán trong nhiều việc nhưng với tình cảm đôi lứa lại thất bại nặng nề. Hãy nhớ không phải lúc nào sự mạnh mẽ cũng được lòng đối phương, nó còn có thể khiến tình yêu chớm nở lại phai tàn.



Tử vi tuần mới cho thấy người tuổi Hợi được cát tinh soi đường chỉ lối - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.