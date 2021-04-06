Tử vi 12 con giáp, Thứ tư ngày 7/4/2021: Sửu có vận tài lộc vô cùng sáng sủa, Mão gặp phải cục diện tương xung, vận trình bấp bênh

Về phương diện tài lộc tương đối ổn định, nguồn thu nhập của con giáp này đều đặn, thế nhưng không có sự đột phá. Nếu con giáp này muốn phát tài thì phải chủ động tìm kiếm cơ hội, con đường mới, dấn thân vào những lĩnh vực có tính thách thức hơn, đòi hỏi tinh thần và kiến thức vững vàng.

Tuổi Tý cảm thấy bế tắc khi không thể làm mọi chuyện theo ý mình. Con giáp này có thể nổi nóng và làm ra những chuyện gây tổn thương đến tình cảm vợ chồng bấy lâu nay. Bản mệnh vốn chẳng có ý xấu đâu nhưng cũng có những lúc không biết kiềm chế cảm xúc nên mới phạm sai lầm như thế.

Về phương diện tình cảm lại không được thuận lợi như mong muốn do ngũ hành tương xung. Người tuổi Sửu vì quá bận rộn với công việc nên không có đủ thời gian để quan tâm chăm sóc cho các thành viên trong nhà khiến tình cảm gia đình có phần lạnh nhạt.

Tử vi 12 con giáp báo hiệu vận tài lộc của tuổi Sửu trong ngày vô cùng sáng sủa. Con giáp này nhìn thấy những cơ hội kiếm tiền và nhanh nhạy nắm bắt không để cho tiền bạc vụt mất khỏi tay. Những người làm công ăn lương có thể kiếm thêm việc bên ngoài, bản mệnh cũng nên cân nhắc nếu không có đủ thời gian và sức lực.

Tử vi thứ Tư ngày 7/4/2021 của Dần

Tử vi hàng ngày cho thấy tuổi Dần sau những ngày bận rộn và vất vả, thì hôm nay nhờ Thiên Ấn mà mọi việc đã thuận lợi và nhẹ nhàng hơn, đây là quãng thời gian để con giáp này chậm lại một chút và quan sát mọi thứ xung quanh mình. Đừng để khoảng thời gian ý nghĩa này qua đi quá nhanh.

Thực Thần chiếu mệnh, mang tới tia sáng hiếm hoi trong ngày cho người tuổi Dần. Con giáp này sẽ buôn may bán đắt, nhờ thế mà giải quyết được vấn đề tài chính trong những ngày khó khăn sắp tới. Nhu cầu mua sắm và chi tiêu tăng cao, thế nhưng bản mệnh vẫn có thể thoải mái chi tiêu mà không lo lắng quá nhiều.

Tuổi Mão gặp phải cục diện tương xung, vận trình cũng vì thế mà hung cát đan xen - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 7/4/2021 của Mão

Tuổi Mão gặp phải cục diện tương xung, vận trình cũng vì thế mà hung cát đan xen. Bản mệnh cần phải giữ bình tĩnh cho mình dù có gặp phải chuyện gì đi nữa.Những cơn nóng giận có thể khiến cho con giáp này phạm phải sai lầm mà mãi tới sau này nhìn lại vẫn không khỏi tiếc nuối và hối hận vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình khi đó.

May mắn là Chính Tài mang theo tin về đường tài lộc của người tuổi Mão. Nguồn thu ổn định từ công việc chính, thậm chí có thể đón tin tăng lương thăng chức trong hôm nay. Tuy nhiên con giáp này cũng được nhắc nhở nên thực hiện đúng kế hoạch chi tiêu kẻo tiền vào chưa kịp cầm tay đã phải buông ra.

Tử vi thứ Tư ngày 7/4/2021 của Thìn

Tuổi Thìn có được cơ hội làm việc tốt nhất khi con giáp này đón nhận nhiều vận may bất ngờ. Công việc thuận đà tiến triển và hoàn thành đúng kế hoạch. Ngoài ra, Thìn cũng có dấu hiệu tốt trong sự nghiệp nên nếu trong hôm nay bản mệnh có ý tưởng nào thì đừng nên bỏ qua.

Vận trình tài lộc của bản mệnh khởi sắc rực rỡ. Tài vận tăng tiến, người tuổi Thìn sẽ có được những cơ hội kiếm tiền khá dễ dàng, không gặp phải khó khăn gì đáng kể. Con giáp này làm kinh doanh có thể sẽ có cơ hội hợp tác làm ăn rất tốt. Lợi nhuận thu về tay không ít.

Tử vi thứ Tư ngày 7/4/2021 của Tỵ

Theo tử vi thứ Tư ngày 7/4/2021, tuổi Tỵ không được may mắn về tài lộc mà nhiều khả năng có họa mất của. Vì thế trong việc chi tiêu con giáp này cần phải lên kế hoạch cụ thể, rõ ràng, phân bổ tiền bạc cho hợp lý. Hơn nữa bản mệnh cũng không nên cầm nhiều tiền bạc khi ra ngoài mà dễ bị lừa gạt hay vô tình làm mất.

Mặc dù vận trình tài lộc của con giáp này kém thế nhưng công việc vẫn diễn ra thuận lợi, nên không quá mức khiến người tuổi Tỵ thất vọng và buồn phiền. Tình cảm gia đình hòa thuận, khăng khít. Người độc thân dù khả năng có một mối quan hệ như ý là thấp nhưng cũng có được tâm trạng thoải mái để có những trải nghiệm thú vị của người tự do.

Tuổi Ngọ nên bình tĩnh trước khi quyết định vấn đề lớn liên quan đến tiền bạc trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 7/4/2021 của Ngọ

Tuổi Ngọ nên bình tĩnh trước khi quyết định vấn đề lớn liên quan đến tiền bạc trong hôm nay. Có những chuyện chẳng dễ được lợi như bên ngoài nhìn thấy đâu. Con giáp này nếu không biết cách khai thác thêm thông tin mà cứ khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình thì rất có thể khoản tiền mà bản mệnh chắc mẩm mình có được cuối cùng lại rơi vào tay người khác.

Về phương diện công việc, con giáp này không đảm bảo được tiến độ như yêu cầu nên cấp trên tỏ vẻ không hài lòng, ngoài ra cũng cần xem xét lại mối quan hệ với đồng nghiệp để tránh mâu thuẫn cá nhân. Khi làm việc chung, hợp tác cùng nhiều người khác, bản mệnh đừng đặt cái tôi cá nhân lên quá cao.

Tử vi thứ Tư ngày 7/4/2021 của Mùi

Tuổi Mùi gặp ngày tam hợp nên vận trình hanh thông suôn sẻ, làm gì cũng thuận lợi mà không gặp phải chướng ngại nào. Con giáp này được mọi người ủng hộ lại thêm sự cố gắng của bản thân nên cứ băng băng tiến lên, hoàn thành mọi nhiệm vụ, kế hoạch.

Hơn nữa, bản mệnh rất biết cách nắm cơ hội, không vì gặp may mà khinh suất, ngược lại càng tiến triển nhanh thì bạn càng tỉ mỉ, chú ý đảm bảo mọi việc thành công. Nhờ sự nhanh nhạy, thông minh và thức thời này đã giúp người tuổi Mùi được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp yêu mến.

Tử vi thứ Tư ngày 7/4/2021 của Thân

Vận trình sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Thân không có gì đáng lo ngại, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để hoàn thành mục tiêu của mình. Sẽ có người xuất hiện và đưa ra ý kiến đóng góp giúp bản mệnh mở mang tầm nhìn, tiếp cận với tư duy logic và có những quyết định sáng suốt.

Mặc dù đang trong vận may nhưng quý nhân không thể giúp mọi lúc mọi nơi nên người tuổi Thân phải có sự chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Nhất là khi tình hình tài chính lên xuống thất thường nên bản mệnh phải bình tĩnh, sáng suốt nhận định tình hình để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Tử vi 12 con giáp báo hiệu ngày hôm nay có khá nhiều điềm báo xui xẻo cho người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 7/4/2021 của Dậu

Tử vi 12 con giáp báo hiệu ngày hôm nay có khá nhiều điềm báo xui xẻo cho người tuổi Dậu. Con giáp này nên thận trọng trong các vấn đề liên quan đến tài chính, chớ vội vàng mà đem tiền đi trao vào tay người không đáng tin, cuối cùng mất trắng. Bản mệnh cần phải suy nghĩ thật kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.

Tiền bạc trong tay có bao nhiêu cần phải nắm rõ. Nếu như người tuổi Dậu không quản lý được tài chính của mình thì sẽ rất dễ mất tiền vào tay kẻ khác. Chuyện gì cũng nên tính trước, bản mệnh nên nhìn xa trông rộng mới hạn chế được bớt những rủi ro không đáng có.

Tử vi thứ Tư ngày 7/4/2021 của Tuất

Tuổi Tuất có thể bị tiểu nhân quấy phá trong ngày mới này. Nếu đó là người thân thiết bên cạnh thì bản mệnh cũng đừng ngạc nhiên quá bởi chẳng có điều gì là không thể xảy ra cả, thay vào đó hãy coi đây là bài học cần thiết trong cuộc sống và cho quá trình trưởng thành của mình.

Về phương diện tài lộc thì không có gì đáng lo lắng vì có những tin vui về các nguồn thu chính và phụ đều trong giai đoạn ổn định. Tuổi Tuất biết rằng những gì mình đang có là hoàn toàn xứng đáng vì bản mệnh rất chăm chỉ làm việc và không ngừng cải tiến bản thân.

Tử vi thứ Tư ngày 7/4/2021 của Hợi

Tử vi ngày mới cho thấy vận trình tài lộc của tuổi Hợi không được tốt cho lắm. Con giáp này có thể đưa ra một vài quyết định không đúng đắn trong chuyện tiền bạc, hoàn toàn vô tư không mảy may nghi ngờ đến những rủi ro tiềm ẩn sau khi quyết định chi tiền.

Tử vi ngày mới cho thấy vận trình tài lộc của tuổi Hợi không được tốt cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Sự bất cẩn và thiếu cảnh giác chính là lý do khiến bản mệnh trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Chỉ một phút lơ là cũng đủ khiến bao tiền bạc, công sức đổ sông đổ bể, do đó phải tỉnh táo, biết mình là ai, cần làm gì nếu không sau này người tuổi Hợi sẽ phải trả cái giá khá đắt đấy.

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo