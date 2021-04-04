Từ đây đến cuối năm 4 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim ăn nên làm ra, tiền tiêu thả ga

12 con giáp tử vi 04/04/2021 10:05

Từ giờ đến cuối năm, 4 con giáp vượng tài lộc sau sẽ giàu có ngoạn mục, không đủ đầy thì cũng thành đại gia có tiếng, ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Ngọ

Ngọ là người nhanh nhẹn, thông minh và may mắn hơn người nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, có số đại gia nên dù gặp phải khó khăn, gian khổ Ngọ vẫn có thể vượt qua tất cả mà chẳng hề chùn chân mỏi gối.

Tử vi 12 con giáp cho biết, từ đây đến cuối năm con giáp giàu sang này sẽ tha hồ đón tài lộc vào nhà. Song hỷ lâm môn, tiền chất chật nhà, càng về cuối năm càng lắm của nhiều tiền. Bắt đầu từ đây, Ngọ sẽ có phú quý vây quanh, giàu nhanh đến chóng mặt.

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Tử vi 12 con giáp cho biết, từ đây đến cuối năm Ngọ sẽ có số giàu sang, tha hồ đón tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xét về phương diện tài lộc thì tuổi Mùi hoàn toàn có thể yên tâm, vì Mùi là 1 trong 4 con giáp vượng tài lộc nhất từ đây đến cuối năm. Tử vi cho thấy may mắn do Thần Tài mang tới cho bản mệnh vô cùng nhiều, bên cạnh đó nhờ vào sự cố gắng, chủ động tìm kiếm cơ hội nên tuổi Mùi càng tiến nhanh trên con đường phát tài, phát lộc.

Thời điểm gần về cuối năm sẽ là lúc tuổi Mùi phải làm việc cật lực, còn vất vả hơn bao giờ hết nhưng bù lại thì tiền bạc rủng rỉnh hơn. Người làm kinh doanh thu nhập cũng không tồi, những khó khăn lúc trước dần tan biến, thời điểm này bản mệnh có thể lạc quan nghĩ về tương lai tươi sáng khi tìm được thêm những mối hợp tác làm ăn mới, bù đắp lại những thiệt hại trong thời gian vừa qua.

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Xét về phương diện tài lộc thì tuổi Mùi hoàn toàn có thể yên tâm, vì Mùi là 1 trong 4 con giáp vượng tài lộc nhất từ đây đến cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ đây đến cuối năm, tuổi Hợi sẽ có vận may tài lộc, nhất là người buôn bán kinh doanh thì lộc lá đầy nhà, tiền bạc đầy túi. Việc làm ăn không còn bấp bênh như trước nữa mà đã dần đi vào guồng quay, lợi nhuận thu về tăng lên gấp đôi gấp ba lần, mọi thứ vô cùng trôi chảy.

Càng về cuối năm Hợi sẽ càng nhận nhiều phúc lộc. Dẫu bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân chơi xấu nhưng Hợi chẳng hề hấn gì. Ngược lại, bản mệnh càng ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ như trở bàn tay khiến kẻ ganh tỵ với mình càng khó chịu mà chẳng làm gì được.

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Từ đây đến cuối năm, tuổi Hợi sẽ có vận may tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời tới như cá gặp nước, người tuổi Sửu ngay từ thời điểm hiện tại đã nhận lộc lá dồi dào nhờ cục diện tam hợp. Con giáp này có quyết tâm lớn với sự nghiệp và tiền tài. Càng nhiều cơ hội tới, người tuổi Sửu càng bùng nổ dữ dội. Từ giờ đến cuối năm, con giáp này càng đại phát. Công việc lên như diều gặp gió, người bản mệnh sẽ thăng tiến không ngừng. Thậm chí, con giáp này còn có quyền lực không nhỏ.

Vận son càng về sau càng dồn dập, Sửu như hổ mọc thêm cánh. Không chỉ có quý nhân trợ lực, con giáp này còn dựa vào chính bản lĩnh của mình để xây dựng được cơ ngơi nhiều người ngưỡng mộ. Mọi khoản đầu tư đều sinh lời, tiền bạc với người tuổi Sửu mà nói, chỉ thừa không thiếu. Con giáp này còn vô cùng tốt số, có thể khiến "tiền đẻ ra tiền" từ những công việc khó ai nghĩ tới.

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Thời tới như cá gặp nước, người tuổi Sửu ngay từ thời điểm hiện tại đã nhận lộc lá dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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