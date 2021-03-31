Tử vi thứ Năm ngày 1/4/2021 của 12 con giáp: Ngọ đón nhận nhiều vận may tài lộc, Mùi dễ bị hao phá tài lộc

Bản mệnh vốn là người khá tự tin trong cuộc sống. Song đôi lúc sự tự tin của những người tuổi Tý lại trở nên thái quá khiến con giáp này lúc nào cũng muốn về phía trước mà không tính đến những hậu quả phía sau. Để rồi khi gặp trở ngại, tuổi Tý rất dễ đánh mất phương hướng, trở nên rối bời không cách nào thoát ra khỏi mớ bòng bong do chính tay mình gây nên.

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý trong hôm nay phải chịu nhiều áp lực, muộn phiền về mặt tinh thần vì công việc không được như kỳ vọng do cục diện Tương Hình gây nên.

Tuổi Sửu có sự nóng vội, thiếu kiên nhẫn trong ngày hôm nay. Đừng để những lời nói bộc phát, thiếu suy nghĩ của mình làm tổn thương người khác. Dù bạn không có ý gì nhưng những lời này đã làm đối phương cảm thấy tự ti rất nhiều.

Thiên Quan cảnh báo bạn cần tránh tỏ thái độ kiêu ngạo kẻo làm mất lòng không người khác. Nếu không, khi gặp khó khăn, bạn sẽ phải cô độc một mình tự tìm cách giải quyết.

Thương Quan nhập cục cho thấy công việc của con giáp này đang gặp phải một số rắc rối, mà rắc rối này phần nhiều là đến từ chính bạn. Người tuổi Sửu không đủ tập trung nên mắc phải không ít sai lầm, khiến cho công việc bị trở ngại nhiều.

Tử vi thứ Năm ngày 1/4/2021 của Dần

Thương Quan nhắc nhở bản mệnh nên tránh tuyệt đối những thứ mà con giáp này không biết rõ ngày hôm nay, đây không phải ngày để bạn khám phá, tìm tòi hay mạo hiểm, đặc biệt nếu như liên quan tới tài chính. Cần phải tỉnh táo và có sự thận trọng cần thiết, nếu không người tuổi Dậu sẽ vướng rắc rối.

Ngũ hành Kim Thủy tương sinh dự báo tình hình sức khỏe của bản mệnh dồi dào, dù có có khó khăn nhưng vì tinh thần của bạn khá tốt và mạnh mẽ nên khá tỉnh táo trong các quyết định. Bên cạnh đó con giáp này duy trì rất tốt việc tập luyện mỗi tuần nhờ đó mà tình hình sức khỏe lúc này khá ổn định.

Ngũ hành Kim Thủy tương sinh dự báo tình hình sức khỏe của tuổi Dần dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 1/4/2021 của Mão

Ngũ hành xung khắc khiến tuổi Mão cảm thấy căng thẳng vì làm nhiều việc một lúc. Đôi khi người tuổi Mão nên nuông chiều bản thân một chút bằng cách thưởng cho mình một thú vui thích nào đó. Bản mệnh đừng bắt mình phải phục tùng theo một chế độ cứng nhắc nào.

Đường tài lộc của tuổi Mão khá tốt, Thiên Tài mang tới cơ hội gia tăng tiền bạc cho con giáp này nhưng bên cạnh đó vẫn có tiềm tàng những rắc rối nếu con giáp này không đủ kiến thức để hiểu vấn đề đấy. Thay vì đánh giá chủ quan, bản mệnh nên hỏi thêm kinh nghiệm của những người đi trước nếu cần.

Tử vi thứ Năm ngày 1/4/2021 của Thìn

Tuổi Thìn gặp ngày Mão Thìn tương hại, báo hiệu sẽ có nhiều chuyện không như ý đến với con giáp này. Các mối quan hệ với các thành viên trong gia đình kém hài hòa, anh chị em thiếu đoàn kết, dù bản mệnh muốn hòa giải nhưng cũng khó lòng được thỏa nguyện.

Bù lại, đường tài lộc rất vượng, các nguồn thu đồng loạt tăng, bên cạnh đó con giáp này cũng tích cóp được một khoản không nhỏ nhờ thói quen tiết kiệm. Nếu có cơ hội đầu tư sinh lời, người tuổi Thìn có thể xem xét, chớp lấy thời cơ để mang tiền bạc về mình. Tuy nhiên nếu không chắc chắn thì tốt nhất không nên mạo hiểm.

Tử vi thứ Năm ngày 1/4/2021 của Tỵ

Tuổi Tỵ có được nhiều cơ hội tốt trong làm ăn khi bạn có được các mối quan hệ đối tác tiềm năng và đáng tin cậy. Một thời cơ tốt nhất là trong ngày hôm nay, nên không có lý do gì mà con giáp này không phát huy hết năng lực của mình để chiếm lấy ưu thế, tăng nguồn tài lộc.

Hơn nữa, bản mệnh cũng khéo léo xử lý các tình huống khó nhằn trong công việc bằng khả năng xã giao lẫn năng lực làm việc của mình. Điều này khiến cho cấp trên rất hài lòng và có thể cất nhắc người tuổi Tỵ lên vị trí cao hơn trong tương lai. Con đường đi tới thành công ngày càng rút dần khoảng cách.

Tuổi Tỵ có được nhiều cơ hội tốt trong làm ăn khi bạn có được các mối quan hệ đối tác tiềm năng và đáng tin cậy - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 1/4/2021 của Ngọ

Theo tử vi thứ Năm, tuổi Ngọ đón nhận nhiều vận may tài lộc. Con giáp này phát huy được tài năng kiếm tiền của mình nên có phần rủng rỉnh hơn, chi tiêu cũng không còn lo nỗi lo lắng thường trực nữa. Với tinh thần làm việc hết mình và phấn đấu kiên cường bản mệnh sẽ sớm giành được thành công.

Chuyện làm ăn kinh doanh cũng có khi thuận lợi, khi khó khăn, bởi đó chính là cuộc sống. Nhưng điều quan trọng là người tuổi Ngọ phải giữ sự kiên định và hướng tới mục tiêu mới đạt được thành công. Con giáp này luôn tự nhắc nhở bản thân không nản lòng hay gục ngã trước những thử thách.

Tử vi thứ Năm ngày 1/4/2021 của Mùi

Tử vi ngày 1/4/2020, tuổi Mùi dễ bị hao phá tài lộc, lâm vào tình trạng thiếu thốn, khủng hoảng. Tiền bạc đang đổ về nhà thì bỗng gặp sự cố nên con giáp này không thể duy trì được ở mức chi tiêu bình thường, thậm chí còn có thể bị thâm hụt vào số tiền tiết kiệm từ trước đó.

Trong việc làm ăn bản mệnh cũng nên chú ý nhiều hơn kẻo bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt, mù quáng tin theo mà mang hết tiền bạc mình vất vả kiếm được để dâng cho họ. Lúc này người tuổi Mùi cần giữ sự tỉnh táo, chỉ nên tập trung vào công việc để hạn chế mọi rủi ro.

Tử vi thứ Năm ngày 1/4/2021 của Thân

Tử vi cho biết tài lộc trong ngày của Thân không thiếu nhưng nếu bản mệnh lười biếng, ỉ lại thì khó có thể tụ tài. Tuổi Thân kiếm tiền dễ nhưng khó giữ tiền, ngược lại nếu tận tâm làm việc, chi tiêu chừng mực thì sẽ có lợi hơn. Lời khuyên cho con giáp này là hãy mở một tài khoản tiết kiệm, cố định để có chút tích lũy cho riêng mình.

Con giáp này gặp nhiều vấn đề về tình cảm. Bản mệnh không giữ được bình tĩnh mà có những lời lẽ, hành động thiếu chuẩn mực, gây tổn thương cho người mình yêu. Mối quan hệ vì thế mà bị rạn nứt, sứt mẻ đi ít nhiều. Tuổi Thân cần nghĩ cách để cải thiện tình trạng này nếu không muốn đối mặt với nguy cơ tan vỡ.

Tuổi Thân gặp nhiều vấn đề về tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 1/4/2021 của Dậu

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu hôm nay tiến triển tích cực, song con giáp này không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía người khác, chỉ có bản mệnh tự suy nghĩ lạc quan và tích cực thì mọi việc sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Nếu có ý định thực hiện những việc quan trọng trong ngày thì người tuổi Dậu nên cân nhắc kỹ lưỡng. Ngày này đến đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn bán, kinh doanh. Vì thế, hãy làm những việc đơn giản như thường lệ, dành thời gian lên kế hoạch cho tuần mới thì hơn. Tốt nhất bản mệnh nên chọn một ngày thuận lợi thì sẽ đạt kết quả như mong đợi.

Tử vi thứ Năm ngày 1/4/2021 của Tuất

Tuổi Tuất thể hiện được phong cách làm việc chuyên nghiệp, trung thực và có trách nhiệm. Trong mọi nhiệm vụ con giáp này luôn toàn tâm toàn ý thực hiện, không ngại khó khăn vất vả, nhờ vậy nên được cấp trên đánh giá cao, ghi nhận năng lực của bản mệnh, thậm chí còn có ý định cất nhắc.

Tuy nhiên con giáp này lại bị đồng nghiệp gây khó dễ, cố tình cản trở hoặc có ý kiến tiêu cực khi bạn muốn làm việc một cách nghiêm túc. Người tuổi Tuất cũng quá quen với tình huống này rồi nên không phải lo lắng, chỉ cần đề phòng hơn một chút, vẫn tiếp tục làm việc thận trọng để không lộ sơ hở là được.

Tử vi thứ Năm ngày 1/4/2021 của Hợi

Ngày mới của tuổi Hợi không mấy may mắn vì công việc gặp khá nhiều khó khăn, trở ngại. Con giáp này cần chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình càng sớm càng tốt, đừng làm theo cảm hứng, sở thích, không tuân theo quy tắc như vậy. Điều này chỉ khiến bản mệnh ngày càng tụt lùi mà thôi.

Trong công việc thì luôn cần sự tập trung cao độ và phải dốc sức thì mới đạt được mục tiêu, nếu con giáp này làm việc tùy tiện thì có thể gây ra những rắc rối không đáng có. Kể cả người tuổi Hợi có năng lực đi chăng nũa nhưng không đủ cố gắng thì rất khó có thể thành công trên con đường công danh.

Ngày mới của tuổi Hợi không mấy may mắn vì công việc gặp khá nhiều khó khăn, trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

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