Tử vi tháng 4/2021: 3 con giáp dễ bị bày mưu tính kế, sự nghiệp lẫn tiền tài 'chông chênh'

12 con giáp tử vi 28/03/2021 20:50

Tử vi 12 con giáp cho thấy, Thân, Ngọ, Mùi nên cẩn trọng trong thời gian tới. Đây là những con giáp xui xẻo, có thể gánh hạn trong tháng 4 năm 2021 này, đặc biệt nên đề phòng những kẻ xấu muốn tiếp cận hòng lợi dụng kiếm chác, tránh 'tiền mất, tật mang'.

Tuổi Ngọ

Trong tháng 4/2021 này, Ngọ là người đứng đầu top những con giáp xui xẻo. Ngọ sẽ hao tốn không ít tiền bạc vì những sai lầm của mình trong công việc. Vì quá tin tưởng người ngoài, sống vì bạn bè nên bản mệnh quên mất lý trí mà dễ dàng giao tiền cho đối phương. Bị lừa mất tiền, mất luôn cả tình bạn tưởng chừng bền chặt, thân thiết khiến con giáp này phải đối diện với những cú sốc rất lớn.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ không nên tham gia đầu tư mạo hiểm. Đây không phải là khoảng thời gian cát tinh vượng để con giáp này gặp nhiều may mắn. Nhìn chung, để tránh xa xui xẻo, trong tháng 4 tới người tuổi Ngọ nên hạn chế việc kết giao bạn mới, không nên thay đổi nơi làm việc hay vị trí công việc, tránh bị kẻ khác bày mưu tính kế nẫng tay trên.

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Trong tháng 4/2021 này, Ngọ là người đứng đầu top những con giáp xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tính tình tuổi Thân láu lỉnh, có chút hồn nhiên và ít có tâm lý đề phòng kẻ xấu. Vì thế, một khi ai đó có chủ định lừa gạt, con giáp này không mảy may suy nghĩ nên dễ mắc bẫy. Tháng 4 này, tuổi Thân dễ sa sút trong đầu tư kinh doanh, không nên lơ là trong mọi quyết định. Bản mệnh cần quan sát nhiều hơn và suy nghĩ thấu đáo, để không đưa ra những phán đoán sai lầm, hoặc bị dính vào thị phi.

Theo tử vi 12 con giáp, trong thời gian này, Thân đừng cố tranh chấp đúng sai, bạn hãy tìm cách giải quyết vấn đề theo cách hoà nhã nhất, cố cải thiện mối quan hệ với mọi người. Để hạn chế tài lộc đi xuống, Thân nên tránh nói nhiều, luôn đề phòng tiểu nhân bên cạnh, cũng như giảm thiểu mọi chi tiêu.

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Tính tình tuổi Thân láu lỉnh, có chút hồn nhiên và ít có tâm lý đề phòng kẻ xấu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là một trong những giáp gặp hạn "mất tiền, mất bạn" vào tháng 4 này. Bản mệnh có thể bị lừa, bị trộm mất khoản không nhỏ. Bản tính tốt bụng của Mùi còn khiến bạn càng thâm hụt hơn khi mang tiền đi giúp người khác. Trong khi đó, bản thân mình thì rơi vào cảnh eo hẹp, túng thiếu.

Công việc của con giáp này vào tháng tới cũng khá chông chênh. Sự cạnh tranh, bất công và bất đồng gia tăng. Mùi có thể bị đối thủ cạnh tranh lấn át, tiểu nhân hãm hại. Thậm chí, bạn còn có thể mất việc hoặc bị lợi dụng vì quá hiền lành. Bản tính "hiền lành tốt bụng" trong thời gian này lại không hề có lợi với người tuổi Mùi, nhất là trong những giai đoạn vận hạn sắp tới.

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Mùi là một trong những giáp gặp hạn 'mất tiền, mất bạn' vào tháng 4 này - Ảnh minh họa: Internet

 (*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Cuối tuần này (27-28/3/2021): 3 con giáp sau cẩn thận tài chính, không khéo 'tiền mất tật mang'

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