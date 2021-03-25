4 con giáp rũ sạch vận xui, bước vào giai đoạn hoàng kim, tiền tài ập đến trong vòng 7 tháng tới

12 con giáp tử vi 25/03/2021 14:00

Tử vi 12 con giáp cho biết, 7 tháng tới, thần may mắn đã mỉm cười, 4 con giáp sau sẽ rũ sạch vận xui, mọi việc đều hanh thông, thuận lợi, tài năng của họ có cơ hội được thể hiện và thừa nhận.

Tuổi Sửu

Tử vi 7 tháng tới cho thấy vận trình của người tuổi Sửu khá may mắn, con giáp này nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc cũng như sự thể hiện xuất sắc trong công việc. Đừng từ chối những lời khen đó và xem đó là động lực để bản thân tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa.

Thiên Ấn mang lại cho tuổi Sửu niềm vui sáng tạo trong việc mình làm. Lời khuyên dành cho con giáp này trong những tháng giữa năm là đừng vì vui hay mải mê làm việc gì quá mà quên việc chăm sóc sức khỏe của bản thân nhé. Có thể lúc vui bản mệnh làm quên cả ăn nhưng điều này đang ảnh hưởng không nhỏ tới thể chất cũng như tinh thần của tuổi Sửu đấy.

Đường tình duyên của con giáp tuổi Sửu khá vượng sắc. Nhiều cặp đôi tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn, cũng có những người nhân cơ hội này ra mắt gia đình hai bên, thậm chí bàn tính đến chuyện cưới xin. Đối với những người độc thân thì đây là cơ hội tốt để gặp gỡ, giao lưu và tìm kiếm một nửa ưng ý.

4 con giap ru sach van xui 1
Tử vi 7 tháng tới cho thấy vận trình của người tuổi Sửu khá may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết, 7 tháng tới là thời gian hợp Thái Tuế với người tuổi Hợi, thế nên, bản mệnh sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm tiền cực dễ dàng. Chẳng những có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, được cấp trên trọng dụng, Hợi còn thành công với nghề tay trái của mình.

Kiếm được nhiều tiền, cuộc sống sung túc đủ đầy, tiền tài dư dả là những gì con giáp này nắm chắc trong tay. Đặc biệt, vận tình duyên của Hợi cũng sẽ đỏ thắm như son, hạnh phúc an yên, cùng nhau tận hưởng những tháng ngày mật ngọt.

Tài lộc trong những tháng thăng tiến rất tốt nhưng Hợi chớ chủ quan. Nên đầu tư vào lĩnh vực mà mình hiểu rõ để có thể thu lại lợi nhuận bền vững.

Trong khoảng tháng 5 - 6, bản mệnh có xu hướng chi tiêu nhiều hơn tháng trước. Đó có thể là những khoản tiền chi cho các đám cưới hỏi, sinh nhật... của đồng nghiệp và bạn bè.

4 con giap ru sach van xui 2
7 tháng tới là thời gian hợp Thái Tuế với người tuổi Hợi, thế nên, bản mệnh sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm tiền cực dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là con giáp sở hữu sự nhạy bén, sắc sảo, thông minh và sáng tạo bậc nhất. Những người sinh năm Tý thường thuộc tuýp người mạnh mẽ, luôn chủ động nắm bắt thời cơ. Con giáp này không cần tới thiên thời – địa lợi – nhân hòa cũng tự tạo dựng được cho mình thành công vững chắc.

Trong 7 tháng tới, Tý có nhiều bước chuyển đổi ấn tượng về mặt công danh sự nghiệp, lộ trình thăng tiến “phi mã”, nhảy vọt và tiến xa. Công việc của con giáp này thăng hoa mọi bề và nhanh nhạy nắm bắt được những kế hoạch lớn, từ đó thu về số tiền khổng lồ.

Bước sang tháng 4 và tháng 5, người tuổi Tý sẽ có tài lộc dồi dào. Thần may mắn và các chòm sao tốt đều bao bọc, bảo hộ con giáp này. Dù là nam hay nữ, Tý cũng gặt hái thành tích lớn về mặt công danh, công việc phất lên như diều gặp gió.

Tài chính của Tý cũng có sự thay đổi rõ rệt. Không những thu nhập chính tăng lên mà nhiều khoản thu phụ từ công việc tay trái cũng gặt hái lộc lá tràn trề. Người tuổi Tý trong 7 tháng tới sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim, tiền tài vượng vận.

4 con giap ru sach van xui 3
Trong 7 tháng tới, Tý có nhiều bước chuyển đổi ấn tượng về mặt công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn nhanh nhẹn, khôn ngoan và có đầu óc kinh doanh. Thế nên, chẳng cần cậy nhờ ai con giáp giàu sang này cũng có của ăn của để, tiền tài viên mãn ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp.

Là 1 trong 4 con giáp rũ sạch vận xui, tuổi Tuất đã phải trải qua nhiều khó khăn thử thách trong những tháng đầu năm, phải “lên bờ xuống ruộng” với những khủng hoảng trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhờ trời ban bản lĩnh tuyệt vời mà tuổi Tuất có thể vượt qua một cách ngoạn mục trong 7 tháng tới. Tuất được sao tốt chiếu mệnh nên công việc, sự nghiệp phất lên trông thấy. Khi cơ hội đến, bạn cần cố gắng, nỗ lực hết sức để chớp lấy cơ hội. Có vậy thì tiền vốn bạn bỏ ra mới sớm được nhân đôi, chuyện làm ăn ngày càng thuận buồm, xuôi gió.

4 con giap ru sach van xui4
Người tuổi Tuất nhanh nhẹn, khôn ngoan và có đầu óc kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng ngày mai thứ Năm 25/3/2021: 3 con giáp may mắn, 'trên có quý nhân, dưới có Thần Tài' giúp đỡ

Đúng ngày mai thứ Năm 25/3/2021: 3 con giáp may mắn, 'trên có quý nhân, dưới có Thần Tài' giúp đỡ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết, thứ Năm 25/3/2021 là ngày may mắn với những người tuổi Mão, được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp. Tuổi Dần và tuổi Tỵ cũng được sao bản mệnh chiếu rọi nên 'đánh đâu thắng đó', tài lộc thịnh vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tử vi tháng tới

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ