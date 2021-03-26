Cuối tuần này (27-28/3/2021): 3 con giáp sau cẩn thận tài chính, không khéo 'tiền mất tật mang'

12 con giáp tử vi 26/03/2021 19:18

Trong 2 ngày cuối tuần này, 3 con giáp sau dễ gặp vận xui xẻo, nên cẩn thận hầu bao, tránh 'vung tay quá trán' mà để mất tiền tài vào tay kẻ khác.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn không may lại đứng đầu trong top 3 con giáp gặp vận xui xẻo, hao tốn tiền của trong cuối tuần này. Bạn sẽ phải đối mặt với khá nhiều khó khăn trong công việc sắp tới. Những người tuổi Thìn làm kinh doanh nhất định phải cẩn thận trong 2 ngày này. Bạn nên chú tâm và sát sao hơn trong các mối làm ăn cũ, tránh đầu tư vào những phi vụ làm ăn mới mà nảy sinh nhiều vấn đề.

Ngoài ra, Thìn cũng cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Đặc biệt, thứ Bảy hoặc Chủ nhật, nếu đi ra ngoài, bạn nên hạn chế mua sắm, tiêu tốn tiền bạc vào những đồ dùng không cần thiết, vừa lãng phí vừa bừa bộn. 

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Tuổi Thìn không may lại đứng đầu trong top 3 con giáp gặp vận xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cuối tuần này, tử vi 12 con giáp cho biết rằng, người tuổi Tỵ sẽ gặp khó khăn trong chuyện tiền bạc vì chi tiêu không hợp lý. Bạn làm ra nhiều tiền nhưng con số chi ra cũng không ít, thậm chí cứ đầu tư là lỗ vốn. Quãng thời gian 3 tháng đầu năm, con giáp này gặp một số dự án bị thua lỗ và đang vướng vào nợ nần không ít bên. Chuyện gia đạo không được tốt lành cũng khiến Tỵ phải chi trả một số tiền không nhỏ cho các rắc rối trong gia đình. 

Tuổi Tỵ vào 2 ngày cuối tuần lại sẽ tiếp tục gặp xui xẻo trong chuyện tiền bạc, vì có thể bản mệnh sẽ phải gặp cảnh lừa đảo trong giao dịch hoặc vì tin tưởng người thân mà cho vay tiền không đòi được. Tử vi ngày mới khuyên Tỵ nên hết sức thận trọng với các khoản tiết kiệm và lựa chọn hình thức tiết kiệm phù hợp, tránh vì tin vào tư vấn của người lạ mà bị dính vào lừa đảo đa cấp hoặc mất trắng.

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Cuối tuần này, tử vi cho biết rằng, người tuổi Tỵ sẽ gặp xui xẻo trong chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thứ Bảy hoặc Chủ nhật, tuổi Mùi cần cẩn thận chuyện tiền bạc, hoãn thực hiện những vụ đầu tư lớn. Tử vi ngày mới cho biết, Mùi có họa dễ thất thoát tài chính trong làm ăn, thậm chí bị kẻ tiểu nhân hoặc đối thủ lừa gạt. Cuối tuần là thời điểm hung vận khá vượng, tài lộc khó tụ, nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định về đầu tư và xuống tiền.

Người tuổi Mùi nên giữ vững và phát huy những gì mình đang có trong tay, không nên quá sa vào các mối làm ăn không rõ hiệu quả mà bị hao tài tốn của. Nếu có ý định du lịch nghỉ dưỡng vào cuối tuần, tuổi Mùi nên thận trọng đề phòng gặp phải những nhà môi giới "ngầm" đang quanh quẩn xung quanh để tránh phải thất thoát một khoản tiền lớn.

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Vào cuối tuần này, tuổi Mùi cần cẩn thận chuyện tiền bạc, hoãn thực hiện những vụ đầu tư lớn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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