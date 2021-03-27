Đúng ngày mai Chủ nhật 28/3/2021: 3 con giáp cẩn thận tiểu nhân lợi dụng, thất thoát tiền lớn

Theo tử vi ngày mới, Chủ nhật 28/3/2021, 3 con giáp này có vận công danh sự nghiệp không mấy lý tưởng, cứ nghĩ thành công nhưng thật ra là thất bại nặng nề. Muốn đạt được thành quả phải có sự hy sinh đánh đổi lớn.

Tuổi Mão Tàn dư của vận hạn trong tuần vẫn sẽ đeo bám người tuổi Mão cho đến ngày cuối tuần. Cá tính mạnh mẽ càng khiến con giáp này gặp nhiều khó khăn vì không chịu thỏa hiệp với hoàn cảnh. Chưa kể, Mão còn khá nóng nảy và có tính cạnh tranh cao. Chính điều này có thể trở thành điểm yếu, khiến tiểu nhân lợi dụng để hãm hại bạn. Tử vi 12 con giáp cho biết, rất có thể, Mão bị chính người mình tin tưởng bấy lâu "ném đá giấu tay", khiến con giáp bị mất uy tín, thất thoát một số tiền lớn. Con giáp này cần phải sốc lại tinh thần, chú tâm để vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên, chuyển bại thành thắng và tìm lại ánh hào quang của mình..



Tàn dư của vận hạn vẫn sẽ đeo bám người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Tử vi ngày mới cho thấy người tuổi Ngọ vận trình thăng trầm bất định, công việc gặp nhiều khó khăn trở ngại. Bản mệnh không hài hòa được các mối quan hệ, sự căng thẳng kéo dài gây bất lợi cho việc tiến hành công việc. Con giáp này trong ngày dễ bị kẻ xấu ghen ghét đố kị, cần cẩn trọng kẻo tai họa ở khắp nơi. Kẻ tiểu nhân bày mưu tính kế để khiến cho vận trình công việc của người sinh năm Ngọ càng thêm tồi tệ. Chúng có thể gây ra những tin đồn thất thiệt, khiến thị phi không ngừng đeo bám bản mệnh, gây ra biết bao rắc rối trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Người cầm tinh con Ngựa chớ nên bốc đồng xốc nổi, cố gắng duy trì các mối quan hệ ở mức hòa hảo thì hơn. Đôi khi bản mệnh phải chịu chút ấm ức thiệt thòi thì cũng đừng quá để tâm. Một điều nhịn là chín điều lành, đừng để hành động thiếu suy nghĩ gây nên hậu quả khó bề bù đắp.

Tử vi hàng ngày cho thấy người tuổi Ngọ vận trình thăng trầm bất định - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo hôm nay, tuổi Tuất có vận trình hung cát đan xen khó lường, nếu bản mệnh biết tiết chế cảm xúc không hành động bồng bột nóng nảy thì công việc sẽ phát triển khá tốt. Ngược lại nếu mất bình tĩnh thì có thể sẽ chịu thiệt thòi, không ai có thể giúp được. Bản mệnh cũng được nhắc nhở cần phải thận trọng hơn, trong công việc nên tập trung hoàn thành nhiệm vụ, tránh sa đà vào những câu chuyện ngoài lề mà mắc sai sót hay bị kẻ tiểu nhân lợi dụng thời cơ để quấy phá, hãm hại khiến cho công sức gây dựng bấy lâu nay đổ xuống sông xuống biển. Người tuổi Tuất hôm nay cũng sẽ phải lựa chọn giữa công việc mới với mức lương tương đối cao nhưng môi trường làm việc áp lực và công việc hiện tại nhàn hạ nhưng thù lao ít ỏi. Lời khuyên cho Tuất là hãy xác định lại mục tiêu một cách cụ thể, phải hy sinh một thứ để đạt được những gì mình mong muốn. Đừng quá tham lam mà tự rước rắc rối vào mình. Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo hôm nay, tuổi Tuất có vận trình hung cát đan xen khó lường - Ảnh minh họa: Internet (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối tuần này (27-28/3/2021): 3 con giáp sau cẩn thận tài chính, không khéo 'tiền mất tật mang' Trong 2 ngày cuối tuần này, 3 con giáp sau dễ gặp vận xui xẻo, nên cẩn thận hầu bao, tránh 'vung tay quá trán' mà để mất tiền tài vào tay kẻ khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-chu-nhat-28-3-2021-3-con-giap-can-than-tieu-nhan-loi-dung-that-thoat-tien-lon-399979.html