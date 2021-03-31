Đúng ngày mai thứ Năm 1/4/2021: 3 con giáp có số vượng đào hoa, được cát tinh chiếu rọi nên vận trình tình cảm vô cùng tốt đẹp.

12 con giáp tử vi 31/03/2021 10:30

Tử vi hàng ngày cho thấy, 3 con giáp dưới đây có vận đào hoa tung bay phơi phới, nhân duyên tốt đẹp, không sớm thì muộn cũng tìm thấy nửa kia ưng ý, đặt dấu chấm hết cho sự độc thân dai dẳng.

Tuổi Tỵ

Trong chuyện tình yêu, người cầm tinh tuổi Tỵ dù thích ai đó, cũng không dám hướng về người ấy một cách rõ ràng hay biểu lộ tâm ý của mình. Họ thích cuộc sống yên tĩnh, ổn định và không phô trương, nhưng càng chân thật càng tốt.

Hôm nay, 1/4/2021 báo hiệu tình yêu rất thuận lợi, để phát triển các mối quan hệ. Cuộc sống của các cặp đôi sẽ trôi chảy và không có căng thẳng. Tình yêu rất tuyệt vời cho cả 2 bạn và có thể tính tới chuyện hôn nhân trong thời gian sớm nhất.

Với người độc thân có thể gặp gỡ đối tượng là người nước ngoài. Cuộc gặp gỡ này sẽ dẫn đến một đời sống tình cảm chất lượng cao và kế hoạch kết hôn sẽ được thực hiện rất nhanh.

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Hôm nay, 1/4/2021 báo hiệu tình yêu của tuổi Tỵ rất thuận lợi, để phát triển các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi hàng ngày, người tuổi Mùi vượng đào hoa, không có gì phải lo lắng về chuyện tình cảm. Người độc thân có thể sẽ gặp được nhiều đối tượng để tiến đến hôn nhân. Bản mệnh cần phải tỉnh táo để lựa chọn người phù hợp với mình. Tiếp nối vận đào hoa từ tháng trước nên sang ngày đầu tháng 4 này, các cặp đôi tìm được tiếng nói chung, có nhiều mục tiêu cùng hướng đến.

Điều quan trọng nhất là giữa bản mệnh và người ấy có sự đồng điệu về tâm hồn, tình cảm càng ngày càng thăng hoa rực rỡ. Có thể bản mệnh chưa tính tới chuyện kết hôn trong thời điểm này nhưng khi mà tình cảm đã quá nhiều, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đừng quá căng thẳng về những chuyện có thể xảy ra sau hôn nhân, tình yêu có thể chiến thắng tất cả.

Thiên Hỷ mang tới cho bản mệnh các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, gia đình trong ấm ngoài êm, các thành viên trong nhà yêu thương, hòa thuận, tình cảm lúc nào cũng mặn nồng.

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Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi vượng đào hoa, không có gì phải lo lắng về chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận đào hoa của người tuổi Dậu trong hôm nay tung bay phơi phới, vận trình tình cảm vô cùng tốt đẹp bởi hai cát tinh chủ nhân duyên là Thái Âm và Thiên Hỷ xuất hiện trong cục mệnh.

Thái Âm đại diện cho quý nhân tinh là nữ giới. Theo đó, đây cũng chính là đào hoa tinh mang lại nhân duyên tốt đẹp cho nam mệnh. Trong hôm nay, mọi mặt trong cuộc sống, từ công việc, sự nghiệp, tài lộc đến chuyện tình cảm của nam mệnh tuổi Dậu đều được người khác giới giúp đỡ. Những cặp đôi có sự chênh lệch tuổi tác không nhiều thì tình cảm càng phát triển mạnh mẽ, có thể đi đến kết thúc viên mãn.

Lưu ý, Thái Âm ưa tĩnh hơn động. Trong mọi tình huống, bản mệnh nên bình tĩnh, tránh nóng vội kẻo hỏng chuyện. Tình cảm cần được bồi đắp và xây dựng dần dần từ niềm tin. Vì thế, hãy học cách tiết chế cảm xúc, tránh nhất thời hồ đồ mà đánh mất tình yêu đích thực của đời mình.

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Vận đào hoa của người tuổi Dậu trong hôm nay tung bay phơi phới - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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