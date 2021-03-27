Tử vi Chủ nhật ngày 28/3/2021 của 12 con giáp: Dậu may mắn không ai bằng, Hợi sao Thiên Phúc chiếu mạng

Đây cũng là ngày thích hợp với những ai có ý định kí kết hợp đồng, người tuổi Tý có thể tìm được những mối đầu tư tốt đẹp. Tuy nhiên con giáp này vẫn cần cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định. Dù là ngày lành nhưng không phải tất cả mọi việc đều thuận theo ý của bản mệnh.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, cuối tuần là thời điểm lý tưởng để lập ra những kế hoạch ngắn hạn cho Tý. Tuy nhiên, kế hoạch lập ra phải dựa trên cơ sở năng lực của chính bản thân mình, tránh đưa ra những công việc quá khó khăn gây nao núng lòng tin của bản mệnh.

Theo tử vi hàng ngày, ngũ hành xung khắc ảnh hưởng đến vận trình tình cảm của Sửu. Tuổi Sửu có thể xảy ra xung đột với bạn đời của mình. Đôi bên cần bình tĩnh nói chuyện với nhau và bao dung nhau nhiều hơn, to tiếng không giải quyết được vấn đề mà nhiều khi còn dễ gây tổn thương cho đối phương.

Tử vi Chủ nhật ngày 28/3/2021: Tuổi Dần

Tử vi ngày 28/3/2021 cho thấy vấn đề tài chính của Dần rất tốt, con giáp này vượng tài lộc, kinh doanh làm ăn phát đạt, bạn có thể thu được một khoản lợi nhuận kha khá từ việc đầu tư trước đó.

Với những ai đi làm công ăn lương, công việc ngày cuối tuần cũng diễn ra khá suôn sẻ, mối quan hệ với đồng nghiệp tốt đẹp khiến năng suất của bạn tăng vượt trội và bạn được cấp trên đánh giá cao. Ngoài ra, Dần sẽ có những chuyến công tác được mong chờ, bạn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.



Tử vi ngày 28/3/2021 cho thấy vấn đề tài chính của Dần rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ nhật ngày 28/3/2021: Tuổi Mão

Vận may trong công việc của Mão suy giảm, bạn dễ bị tiểu nhân lừa gạt, tính kế. Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, Mão có nhiều khoản cần phải chi tiêu khiến túi tiền vơi bớt. Chuyện tình cảm không được như ý muốn, bản mệnh hãy cẩn thận với kẻ thứ 3 xen vào giữa cuộc hôn nhân, khiến đôi bên bất hòa, khó giải bày.

Tử vi Chủ nhật ngày 28/3/2021: Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới cho biết đường tình duyên của người tuổi Thìn tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh nhận được không ít sự quan tâm của mọi người xung quanh dành cho mình nên dù có mệt mỏi cũng không nản chí. Không chỉ người nhà mà cả đồng nghiệp, bạn bè cũng giúp đỡ con giáp này rất nhiều nữa.

Bản mệnh sẽ cần đến sự trợ giúp của Thực Thần trong chuyện làm ăn buôn bán của mình. Cũng may là quý nhân xuất hiện đúng lúc nên người tuổi Thìn không bỏ lỡ thời cơ. Song con giáp này cần phải tự tin hơn nữa, dấn thân hơn nữa. Có những lúc cơ hội chỉ đến một lần, vì thế chớ nên chần chừ, do dự nhé.

Tử vi Chủ nhật ngày 28/3/2021: Tuổi Tỵ

Tài lộc có phần kém sắc dù vận trình không đến nỗi tệ, nhưng vì tính chất công việc của người tuổi Tỵ như vậy là ổn định, không mang tới nguồn thu bất ngờ. Vì thế nếu muốn cải thiện thu nhập thì tuổi Tỵ nên nghĩ đến việc đầu tư, kinh doanh lĩnh vực khác, hoặc nghề tay trái để không phải lo lắng quá nhiều chuyện chi tiêu.

Về phương diện tình cảm của người tuổi Tỵ hôm nay tiến triển khá tốt thế nhưng có lẽ con giáp này vẫn thích cuộc sống độc thân, có bạn bè quan tâm chia sẻ nên chẳng để tâm mấy tới tình yêu.

Tuổi Tỵ tài lộc có phần kém sắc dù vận trình không đến nỗi tệ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ nhật ngày 28/3/2021: Tuổi Ngọ

Hôm nay, tử vi hàng ngày chỉ ra người tuổi Ngọ do chịu tác động xấu của cục diện Tương Phá, đường công danh sự nghiệp kém suôn sẻ, dễ gặp phải những chuyện không như ý. Con giáp này có thể thấy buồn bã, chán nản vì mọi chuyện không tiến hành đúng theo kế hoạch đã lập ra từ trước.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần đề phòng những kẻ có ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình. Có thể những kẻ tiểu nhân này sẽ ném đá giấu tay, phá hoại khiến công việc của người tuổi Ngọ vướng phải nhiều trở ngại. Con giáp này là người thông minh, nắm bắt vấn đề nhanh chóng, tuy nhiên còn chưa tự tin, hay chần chừ, do dự.

Tử vi Chủ nhật ngày 28/3/2021: Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới 12 con giáp nói rằng đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi khá tốt, một phần là do con giáp này chăm chỉ, mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên hài hòa nên gặp khó khăn là có người giúp đỡ, không phải một mình gánh vác. Chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, bản mệnh gặp người đáng tin cậy, ít có trở ngại.

Thực Thần cũng báo hiệu tin vui tài lộc cho con giáp này, nhất là với những ai đang làm nghề tự do. Bản mệnh có thể tìm được một khoản đầu tư triển vọng hoặc những mối quan hệ hợp tác quý giá. Đây có thể là bàn đạp giúp bản mệnh tiến nhanh hơn trong tương lai.

Tử vi Chủ nhật ngày 28/3/2021: Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong ngày Chủ nhật đang vướng phải cục diện Tương Hình và chuyện tình cảm lứa đôi không được thuận lợi như bạn mong muốn. Trong ngày hôm nay hai bạn có thể sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh giữa 2 người. Bạn nên bình tĩnh để ngồi lại nói chuyện với nhau thay vì cứ tranh cãi không hồi kết. Đối phương có thể đang chờ đợi bạn đưa ra 1 tín hiệu làm lành, không dám là người đưa ra câu làm hòa trước.

Chính tài đảm bảo cho thu nhập của người tuổi Thân trong hôm nay. Con giáp này nên quản lý tài chính của mình cho tốt, tránh việc cho vay cho mượn trong thời gian này.

Người tuổi Thân trong ngày hôm nay đang vướng phải cục diện Tương Hình và chuyện tình cảm lứa đôi không được thuận lợi như bạn mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi Chủ nhật ngày 28/3/2021: Tuổi Dậu

Không ai có thể may mắn về tiền bạc như người tuổi Dậu trong ngày hôm nay. Thiên Tài xuất hiện mang cho con giáp này những khoản tiền bất ngờ, có thể là trúng thưởng, đối tác trả nợ, được cấp trên khen thưởng… Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì sẵn tiền trong tay mà tiêu xài hoang phí một cách phù phiếm.

Ngũ hành Mộc Hỏa tương sinh báo tin vui về đường tình duyên của bản mệnh. Con giáp này đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm hạnh phúc và không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với người thầm thương trộm nhớ sau bao lần bỏ lỡ cơ hội vì do dự, chần chừ. Ít nhất đó là bước khởi đầu rất tốt rồi đó.

Tử vi Chủ nhật ngày 28/3/2021: Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, Tam Hội nhắc nhở người tuổi Tuất nên chú trọng đến việc mở rộng các mối quan hệ xã giao sẽ tạo bước đệm lớn cho con đường thăng tiến của con giáp này trong tương lai. Hãy dùng sự cởi mở của bạn để phá vỡ các giới hạn của bản thân, dù bản mệnh có đang bị kìm hãm như thế nào chăng nữa.

Vận trình tình duyên của con giáp này có điềm báo chuyện chẳng lành. Những mâu thuẫn, tranh cãi giữa bản mệnh và người ấy liên tiếp xảy ra khiến cho mối quan hệ vốn bền chặt thì nay bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Nếu không sớm tìm cách cải thiện thì có thế dẫn đến sự chia ly.

Tử vi Chủ nhật ngày 28/3/2021: Tuổi Hợi

So với những ngày trước thì tổng thể sự nghiệp hôm nay của người tuổi Hợi khởi sắc hơn. Với sự xuất hiện của sao Thiên Phúc, công việc làm ăn buôn bán của Hợi được hỗ trợ thuận buồm xuôi gió tạo ra nhiều cơ hội để con giáp này tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao hoặc tầng lớp có quyền lực trong xã hội.

Với những ai gặp trở ngại trong suốt thời gian qua, ngày 28 này có Phúc Lộc tinh nhập cung, vận thế sự nghiệp được cải thiện đáng kể, từ đó bạn có thể đạt được bước tiến đột phá mới trong công việc.

So với những ngày trước thì tổng thể sự nghiệp hôm nay của người tuổi Hợi khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo