Tử vi dự đoán vào đúng 18h08p 28/10: 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vàng bạc trải đầy nhà, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, giàu nứt đố đổ vách

12 con giáp tử vi 28/10/2022 04:40

Đúng 18h08p hôm nay, 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vàng bạc trải đầy nhà, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, giàu có nhất một phương.

Tuổi Hợi

Chính Quan bảo trợ cho đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi thăng tiến không ngừng. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện năng lực của mình xứng đáng với vị trí đang có. Những cố gắng đó đã được đồng nghiệp công nhận, cấp trên đánh giá cao và có ý định trao thêm trọng trách trong thời gian tới.

Hôm nay cho biết chuyện tình cảm của tuổi này khá tươi sáng, được nhiều người yêu mến, để ý. Nếu bạn đã có người trong mộng thì hãy mạnh dạn ngỏ lời nhé, chắc chắn đây sẽ là ngày hạnh phúc của bạn, người ấy rất có thể sẽ đón nhận tình cảm mà bạn trao gửi.

Tài lộc: Trong tài vận có Thực Thần cát tinh tọa mạng. Thực Thần sinh Tài, đặc biệt là Thiên Tài nên mặt kiếm tiền tay trái sẽ được che chở. Người tuổi Hợi hôm nay sẽ phát huy hết khả năng làm việc, khao khát theo đuổi tiền bạc mạnh mẽ.

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08p 28/10: 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vàng bạc trải đầy nhà, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Hôm nay cho biết chuyện tình cảm của tuổi này khá tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Đây là ngày may mắn nên con giáp này tiến hành làm việc gì cũng đều suôn sẻ, thuận lợi. Tuy nhiên, bản mệnh cần cố gắng bồi dưỡng thêm năng lực cho mình chứ đừng nên dựa dẫm vào vận may sẵn có.

Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn. Dự báo tuổi Tuất sẽ nhận được một vài khoản tiền bất ngờ như là trúng thưởng, được cho.

Kim sinh Thủy báo tin khi nhân duyên của tuổi Tuất trong ngày rất hòa hợp, có thể gặp được nhiều đối tượng tốt. Không chỉ nhân duyên với người khác giới tốt mà các mối quan hệ xã giao cũng rất hài hòa, quen được nhiều người bạn tốt, giúp đỡ Tuất khá nhiều trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08p 28/10: 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vàng bạc trải đầy nhà, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Bạn cũng xử lý công việc chắc chắn và thỏa đáng nên mọi người khá yên tâm. Mệnh chủ có lòng cầu tiến trong công việc, bạn coi trọng trình tự và quy định của công ty. Đây cũng là yếu tố thuận lợi để người tuổi Mùi dễ thăng tiến sự nghiệp trong hôm nay.

Vận tiền bạc của người này khá may mắn, bạn luôn sáng tạo, mở rộng khả năng phát triển trong đường tiền tài. Mệnh khí được tương trợ, tư duy tính toán hoạt bát nhanh nhẹn dễ dàng có được suy nghĩ và cách làm rất mới về tiền nong.

Ngày ngũ hành tương sinh còn mang tới vận đào hoa nở rộ, nhiều cảm xúc thăng hoa, tích cực cho con giáp này. Các mối quan hệ với người khác giới đang tiến triển rất tốt, vừa có tình yêu vừa có bước phát triển trong công việc nên bản mệnh cảm thấy khá dễ chịu, phấn khởi

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08p 28/10: 3 con giáp này có điềm báo tài lộc, vàng bạc trải đầy nhà, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 3
Ngày ngũ hành tương sinh còn mang tới vận đào hoa nở rộ, nhiều cảm xúc thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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Cuối ngày mai 28/10, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận quà bất ngờ, tiền tài về tay, lấy xô hứng vàng bạc, cuối năm gia đạo ngập tin vui, tình - tiền vượng sắc.

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