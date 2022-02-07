Từ ngày mùng 7 Tết trở đi, 3 con giáp phú quý ngập tràn, sự nghiệp trên đỉnh vinh quang, tình tiền viên mãn

Xem tử vi 12 con giáp dự báo rằng, kể từ ngày mùng 7 Tết trở đi có 3 con giáp vô cùng may mắn, phú quý ngập tràn, sự nghiệp trên đỉnh vinh quang, tình tiền viên mãn.

Tuổi Ngọ

Từ ngày mùng 7 Tết, người tuổi Ngọ có thể đón nhận nhiều điều tốt đẹp. Nhờ có tam hợp nên chuyện tình cảm của bạn hết sức thuận lợi, nếu dẫn người yêu về ra mắt sẽ dễ được đồng thuận. Người độc thân sẽ nhận được nhiều sự chú ý. Trong cuộc sống, các mối quan hệ xã giao cũng tiến triển thuận lợi. Những cuộc gặp gỡ với người mới sẽ có lợi cho bạn sau này. Đường tài lộc cũng lộc lá bất ngờ, đặc biệt là người làm nghề kinh doanh dịch vụ.

Tuổi Tỵ

Bạn là một trong 3 con giáp may mắn từ mùng 7 Tết trở đi, cả về tình lẫn tiền. Những cặp đôi yêu nhau sẽ càng thêm nồng nàn, đặc biệt những cặp vợ chồng mới cưới có thể nhận được tin vui trong những tháng đầu năm. Đường tài lộc cũng đầy hứa hẹn. Bạn có những khoản lương, thưởng hết sức hậu hĩnh. Con giáp này không chỉ hài lòng với hiện tại, cố gắng hết mình nên tiền bạc còn sinh sôi nảy nở hơn nữa.

Bạn là một trong 3 con giáp may mắn từ mùng 7 Tết trở đi, cả về tình lẫn tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bạn có sao tốt chiếu mệnh và đặc biệt những công việc tay trái sẽ có lợi trong năm Nhâm Dần 2022. Bạn hãy tận dụng để triển khai những công việc phụ, kiếm thêm tiền tài cho cuộc sống sau này. Chuyện tình cảm cũng nở rộ do bạn tìm được người thương. Những người đã có gia đình thì mối quan hệ vợ chồng bền chặt. Đồng thời, các mối quan hệ xã giao khác cũng khá hài hòa. Nhờ tài ăn nói khéo léo nên bạn làm việc gì cũng được giúp đỡ.

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Trong 10 ngày tới từ ngày 6/2 đến ngày 15/2/2022: 3 con giáp vượng vận quý nhân, tiền tài rủng rỉnh đầy tay, may mắn ngập tràn Tử vi 12 con giáp từ ngày 6/2 đến ngày 15/2/2022 cho hay, trong 10 ngày này có 3 con giáp vô cùng may mắn, đường công danh thăng tiến, tình tiền viên mãn ai thấy cũng phải ghen tị.

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